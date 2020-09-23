«Ночной бухгалтер». Читайте внутренний регламент ФНС по работе с НДС-мошенниками

Стало известно, как действует налоговая при выявлении нарушений в сданных декларациях по НДС.

Эксклюзив

В нашем распоряжении оказался внутренний документ ФНС по работе с разрывами по НДС. Регламент объемный, осилит его лишь въедливый и заинтересованный налогоплательщик :)

И как жить при таком жестком контроле без вмененки...

Поговорим о том, какую систему налогообложения выбрать именно вашему бизнесу после отмены ЕНВД, на бесплатном вебинаре 25 сентября 2020 г.

Бесячие обнулевки

Сбились со счета... очередная волна жалоб на нулевки, которые в налоговую за компании сдает кто-то другой. Вот, если вы не в теме, и не в курсе, как быть.

Вы сдали нулевую декларацию, потому что реализации действительно не было. А директора теперь вызывают. Идти смотреть, с каким орнаментом в налоговой ковер?

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Вредные советы

Что-то нас настораживает высокий интерес к статье «Пять способов бухгалтеру испортить бухгалтерскую отчетность». Вы же не хотите потерять работу?

На всякий случай у нас есть подробно про скилл остаться без нее и больше никогда не найти новую: топ-5 вредных советов.

Ваша задира редакция