Будет новый принцип установления прожиточного минимума и МРОТ.

Кручу, верчу, запутать хочу!

Минтруд предложил скорректировать принцип установления прожиточного минимума и МРОТ. Уже и цифры объявлены.

Сам расчет запутанный, но на наш придирчивый взгляд описывается просто: черта бедности станет жирнее, но за ней будет все так же не сладко.

Обновления коснутся и Трудового кодекса: отпуск 1 сентября, дистанционная работа, зарплатные споры. Поправок готово море.

Хай так

Технологии у нас не хромают, но подход точно кривой.

Уже даже банкоматы научили выдавать деньги без карты и телефона, но невозможно, элементарно невозможно пробиться через человеческий фактор в ФНС. Машина принимает нулевой РСВ, а инспекторам не хватает в отчете нолей, просят больше.

Хотите вернуть затраты на развитие бизнеса? Правительство Москвы принимает заявки на субсидии:

До 1 октября: для франчайзи;

‎за участие в выставках;

на продвижение товаров и услуг на маркетплейсах;

‎за использование сервисов доставки еды;

‎на оборудование для резидентов технопарков и МИК;

для гостиниц;

на инжиниринг; До 29 октября: за обучение сотрудников; До 30 октября: на экспорт;

коворкинги. Успейте подать заявку на субсидию, чтобы компенсировать расходы за счет столицы.

Бухгалтер 80 lvl

Бог бухгалтерии не получает отказов в приеме деклараций (про очередные придумки Минфина).

Может быстро составить отчет для шефа (про фишечки Excel).

И плавает в управленческом учете как рыба в воде (про УУ).

Ваша с золотым хвостиком редакция