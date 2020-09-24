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«Ночной бухгалтер». Старую формулу МРОТ изменят. Зарплата у бедных вырастет?

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Будет новый принцип установления прожиточного минимума и МРОТ.

Кручу, верчу, запутать хочу!

Минтруд предложил скорректировать принцип установления прожиточного минимума и МРОТ. Уже и цифры объявлены.

Сам расчет запутанный, но на наш придирчивый взгляд описывается просто: черта бедности станет жирнее, но за ней будет все так же не сладко.

Обновления коснутся и Трудового кодекса: отпуск 1 сентября, дистанционная работа, зарплатные споры. Поправок готово море

Хай так

Технологии у нас не хромают, но подход точно кривой.

Уже даже банкоматы научили выдавать деньги без карты и телефона, но невозможно, элементарно невозможно пробиться через человеческий фактор в ФНС. Машина принимает нулевой РСВ, а инспекторам не хватает в отчете нолей, просят больше

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Успейте подать заявку на субсидию, чтобы компенсировать расходы за счет столицы.

Бухгалтер 80 lvl

Бог бухгалтерии не получает отказов в приеме деклараций (про очередные придумки Минфина).

Может быстро составить отчет для шефа (про фишечки Excel).

И плавает в управленческом учете как рыба в воде (про УУ).

Ваша с золотым хвостиком редакция

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