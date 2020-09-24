Будет новый принцип установления прожиточного минимума и МРОТ.
Кручу, верчу, запутать хочу!
Минтруд предложил скорректировать принцип установления прожиточного минимума и МРОТ. Уже и цифры объявлены.
Сам расчет запутанный, но на наш придирчивый взгляд описывается просто: черта бедности станет жирнее, но за ней будет все так же не сладко.
Обновления коснутся и Трудового кодекса: отпуск 1 сентября, дистанционная работа, зарплатные споры. Поправок готово море.
Хай так
Технологии у нас не хромают, но подход точно кривой.
Уже даже банкоматы научили выдавать деньги без карты и телефона, но невозможно, элементарно невозможно пробиться через человеческий фактор в ФНС. Машина принимает нулевой РСВ, а инспекторам не хватает в отчете нолей, просят больше.
Хотите вернуть затраты на развитие бизнеса?
Правительство Москвы принимает заявки на субсидии:
До 1 октября:
- для франчайзи;
- за участие в выставках;
- на продвижение товаров и услуг на маркетплейсах;
- за использование сервисов доставки еды;
- на оборудование для резидентов технопарков и МИК;
- для гостиниц;
- на инжиниринг;
До 29 октября:
- за обучение сотрудников;
До 30 октября:
- на экспорт;
- коворкинги.
Успейте подать заявку на субсидию, чтобы компенсировать расходы за счет столицы.
Бухгалтер 80 lvl
Бог бухгалтерии не получает отказов в приеме деклараций (про очередные придумки Минфина).
Может быстро составить отчет для шефа (про фишечки Excel).
И плавает в управленческом учете как рыба в воде (про УУ).
Ваша с золотым хвостиком редакция