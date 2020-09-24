Готовится много поправок в ТК. Не пропустите

Трудовое законодательство меняется, можно сказать, постоянно. Очередные поправки – на подходе. В последнее время сразу несколько проектов с поправками в ТК были размещены на федеральном портале, а также внесены в Госдуму.

Один из проектов сделает толщину ТК более солидной. Появится новый объемный раздел XII.1. Обязательные требования в сфере труда. Здесь будут прописаны требования по приему на работу, увольнению с нее, порядок оплаты труда, и вообще все требования трудового законодательства.

Еще один проект касается компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых прав, в том числе после их восстановления решением суда. Проектом предлагается установить сроки обращения в суд по данной проблеме.

Кроме того, в целях кадрового учета НКО хотят приравнять к малому бизнесу. А если точнее — НКО хотят разрешить заключать срочные трудовые договоры.

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Недавно в Госдуму был внесен законопроект с поправками в ТК, который разрешает родителям первоклассников брать отпуск без содержания 1 сентября.

Еще одно планируемое изменение в ТК касается комиссий по трудовым спорам. Им запретят рассматривать вопросы, связанные с выплатой зарплаты. Это позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников и взыскателей.

Ряд изменений уже случился в последнее время. Так с 13 августа действует новый порядок расчетов с работниками при ликвидации и сокращении штата. Мало того, что процедура сама по себе бюрократизирована, так еще и вариантов выплат стало больше. Разрешено выплачивать либо ежемесячное пособие, либо разовую компенсацию (это ускорит процесс ликвидации, т.к. до момента полного расчета с работниками прекратить существование организации нельзя).

Также хотят очень сильно расширить ТК в части дистанционной работы. Из главы 49.1 может получиться целый раздел. С учетом, что разговоры о второй волне пандемии не стихают, и вполне возможно, удаленка будет снова актуальна как никогда.