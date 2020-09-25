«Ночной бухгалтер». Кого снова отправляют на удаленку

Столичный мэр Собянин обратился к работодателям с призывом.

Ожидаемо

Собянин рекомендует работодателям вновь «перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим». Особо крупным придет письмо.

Не обижайтесь, что про людей, как про бездушную технику. Подошла вторая волна, выражения уже никто не выбирает.

65-летних отдельно попросили сидеть дома. Трудоустроенным могут выдавать больничные.

Налоговая удаленка

Налоговый мотиторинг подкрадывается ко всем и каждому. Но пока, хоть еще больше компаний смогут на него перейти, вы спокойно понаблюдайте со стороны.

Как показать свою ценность директору? Расскажите ему, что понимаете управленческий учёт. А понимать мы научим на онлайн-вебинаре 30 сентября.

i’way assist — изменения к лучшему! Информацией о поездке можно поделиться в любом мессенджере и социальной сети;

Берём на себя расчет времени подачи машины исходя от вылета вашего рейса;

Если мы ошиблись и вы опоздали на рейс, мы компенсируем переоформление билета;

Водитель отслеживает время прилета рейса, приезжает заранее и ожидает вас;

Вся информация о поездке доступна без подключения к сети и её можно проверить даже в полете. i’way assist — ваш личный водитель, доступный всегда.

5 O'CLOCK

Под крепкий чай рекомендуем некислую статью: «За дроблением будут следить пристальнее: почему это коснется и вас».

Чай, конечно, берите

Ваша шутливая редакция