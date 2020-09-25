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«Ночной бухгалтер». Кого снова отправляют на удаленку

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Столичный мэр Собянин обратился к работодателям с призывом.

Ожидаемо

Собянин рекомендует работодателям вновь «перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим». Особо крупным придет письмо.

Не обижайтесь, что про людей, как про бездушную технику. Подошла вторая волна, выражения уже никто не выбирает. 

65-летних отдельно попросили сидеть дома. Трудоустроенным могут выдавать больничные. 

Налоговая удаленка

Налоговый мотиторинг подкрадывается ко всем и каждому. Но пока, хоть еще больше компаний смогут на него перейти, вы спокойно понаблюдайте со стороны. 

Как показать свою ценность директору? Расскажите ему, что понимаете управленческий учёт. А понимать мы научим на онлайн-вебинаре 30 сентября.

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5 O'CLOCK

Под крепкий чай рекомендуем некислую статью: «За дроблением будут следить пристальнее: почему это коснется и вас».

Чай, конечно, берите   

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