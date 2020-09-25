«Ночной бухгалтер». Кого снова отправляют на удаленку

Столичный мэр Собянин обратился к работодателям с призывом.
Ожидаемо
Собянин рекомендует работодателям вновь «перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим». Особо крупным придет письмо.
Не обижайтесь, что про людей, как про бездушную технику. Подошла вторая волна, выражения уже никто не выбирает.
65-летних отдельно попросили сидеть дома. Трудоустроенным могут выдавать больничные.
Налоговая удаленка
Налоговый мотиторинг подкрадывается ко всем и каждому. Но пока, хоть еще больше компаний смогут на него перейти, вы спокойно понаблюдайте со стороны.
Как показать свою ценность директору? Расскажите ему, что понимаете управленческий учёт. А понимать мы научим на онлайн-вебинаре 30 сентября.
i’way assist — изменения к лучшему!
- Информацией о поездке можно поделиться в любом мессенджере и социальной сети;
- Берём на себя расчет времени подачи машины исходя от вылета вашего рейса;
- Если мы ошиблись и вы опоздали на рейс, мы компенсируем переоформление билета;
- Водитель отслеживает время прилета рейса, приезжает заранее и ожидает вас;
- Вся информация о поездке доступна без подключения к сети и её можно проверить даже в полете.
i’way assist — ваш личный водитель, доступный всегда.
5 O'CLOCK
Под крепкий чай рекомендуем некислую статью: «За дроблением будут следить пристальнее: почему это коснется и вас».
Чай, конечно, берите
Ваша шутливая редакция