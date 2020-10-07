«Ночной бухгалтер». Власти пообещали проверки по удаленным работникам. Кого освободили от налогов за II квартал

Собянин пообещал выборочные проверки бизнеса по отправлению 30% сотрудников на удаленку.

Маскировка, удаленка, выборка

Московские компании рискуют попасть под выборочные проверки. Так будут следить за выполнением указа по удаленке и реагировать на жалобы граждан. Короче, любящих поскандалить за права и людей с хроническими заболеваниями безопаснее отправить домой, дабы не навлечь еще большей беды.

Что касается масок. Не жалуйтесь на нарушение прав потребителей, если без маски магазин отказывает вам в обслуживании. Жалуйтесь, если магазин нарушает масочный режим (куда тук-тук стучать).

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Большим и маленьким

Чисто бухгалтерская подборка.

Для неопытных: Проводки, счета, первичка и ваше внимание. Ошибки начинающих бухгалтеров.

Для бывалых: Методичка для расчета цены бухуслуг. Научитесь продавать услуги дорого.

Для подготовленных: Участились выемки. Налоговики изымают рабочие тетради, черновики, блокноты.

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Царский день

Бизнес в тихом ожидании второго карантина. Возьмем на себя смелость предсказать, что в планах Кремля этого нет, по крайней мере, там впредь не собираются поддерживать бизнес. И то верно, лучше поддержать органы статистики.

Кстати, про Кремль. Президент Путин отмечает сегодня 68 день рождения. И можно было бы считать налоговую амнистию скромным подарком народу, но нет, исправляли ошибку.

Ваша народная редакция