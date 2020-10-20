Как работают маркетплейсы: краткий гайд для бухгалтеров на примере WildBerries

Продажа товаров через интернет давно стала обыденностью для нашего бизнеса. Для увеличения числа покупателей в последние годы все активнее используются агрегаторы и маркетплейсы.

Маркетплейс — это по сути огромная витрина, на которой продавец выставляет свои товары. С продажи товара он возьмет свою комиссию, но при этом и все хлопоты по поддержке сайта, по общению с покупателями, по хранению и доставке ваших товаров он возьмет на себя.

Следует учесть, что маркетплейсы чаще всего берут деньги с продавцов за любое движение товара — хранение, пересчет, утилизация, приемка, возврат. Также будьте готовы к тому, что маркетплейс будет работать с вами по своим правилам — поставка товара в строго определенной упаковке, в строго определенном объеме и в определенные распределительные центры. Изменять что либо в договоре вам тоже не позволят.

Агрегатор всего лишь размещает информацию о товарах. В отличии от маркетплейсов он не имеет своего распределительного центра и не хранит товар у себя. Зато он дает возможность сравнить цены и предоставляет информацию о наличии в конкретном интернет-магазине, что удобно покупателям.

Один из самых известных маркетплейсов — WildBerries. Но если покупателей интересует только то, как купить качественный товар подешевле, то бухгалтеров — как провести в учете продажу этого товара через WB.

Один из вопросов, который долго не давал покоя бухгалтерам — как же пробивать кассовые чеки покупателям, ведь деньги получает WildBerries, который только раз в неделю делает отчеты агента. И в отчетах нет данных о том, когда и кому были проданы товары. А по мнению Минфина, если агент действует от имени и за счет принципала, ККТ должен применять принципал. Однако в мае месяце было опубликовано письмо от 27.05.2020 № 03-01-15/44636, в котором говорится о том, что если агент применил ККТ, то принципал уже чек не пробивает.

Еще один часто встречающийся вопрос — что является доходом для УСН. WB удерживает из суммы выручки свои расходы на транспортировку и хранение, а так же своё вознаграждение. И многие бухгалтеры и ИП думают, что доходом для УСН будет только то, что перечислили на счет.

Но это не так. Вот одно из последних обсуждений вопроса в Красном уголке бухгалтера, где подробно объясняли, что является доходом и как проводить такие операции в программе.

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Есть несколько тем у нас в форуме, которые помогут вам разобраться и найти коллег по работе с WildBerries:

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