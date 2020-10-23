«Ночной бухгалтер». А можно ли вернуть переплату, которую ФНС показывает ошибочно? Вопрос на миллионы

Бизнесмен внезапно узнает, что при обороте в 17 млн он «уплатил» аж 350 млн налогов за прошлый год.

Составить карту желаний

ФНС выходит на новую высоту. Ее баги теперь доставляют удовольствие.

Ну разве не приятно узнать, что у тебя сотни миллионов переплаты по налогам. Вернуть не получится, так хоть сохранить на память приятно. И то польза.

Совсем полезный и бесплатный вебинар: Налоговые проверки 2020-2021: что изменилось и чего ожидать от инспекторов?

Так победим

Рубль они уже победили. Теперь его сделают цифровым и победят им серую зарплату.

Песков объяснил, что новые технологии вводят ради прозрачности платежей, а это поможет бедным. Прозрачности? Люди добрые, вам прямым текстом говорят, что денег не увидите!

Там еще цифровыми посредниками выступят Сбер и Почта России. Почта России. Это труба!

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Пролетарский вестник

Пара трудовых новостей в скороговорках:

В трудовой бумажной книжке,

Под винишко все подвижки.

В понедельник по утру

Есть отчет, я не за**у.

Щ– щедрость

Говорит «дальше действовать будем мы», а сам готов отдать вам клиентов на обслуживание. Тинькофф запустил партнерскую программу для бухгалтеров.

Служба спасения

Мы вас предупредили. Банкротство не всегда спасет от долгов. Вот случай из практики.

Финграмотность на рабочем месте: забота о сотрудниках и бизнесе.

Ваша спасительная редакция