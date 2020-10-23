Финграмотность на рабочем месте: забота о сотрудниках и бизнесе

Большинство инициатив по финансовой грамотности направлено на школьников (и учителей), студентов (и преподавателей вузов); граждан, склонных к излишнему финансовому риску; пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Однако события 2020 года явно показали, что и экономически активное взрослое население также нуждается в актуальных финансовых знаниях.

Уязвимые взрослые

Как показали результаты второй волны измерения уровня финансовой грамотности россиян, которую провел Аналитический центр НАФИ в 2020 году, уровень финансовой грамотности (а значит, и способность россиян найти грамотное решение финансовых вопросов и обеспечить свою финансовую безопасность) сильно ограничен: для взрослых он оценивается в 12,37 балла из 21 возможного.

Именно у взрослых работающих людей сейчас выросла ответственность за принятие разумных решений. Но если детей можно обучать финансовой грамоте в школе, то где и как учить вечно занятых взрослых? Очевидно, что экономически активные люди проводят на рабочем месте 160 и более часов в месяц из 720 часов жизни. Это 22% времени (или 33% от 480 часов жизни за вычетом времени на сон), в течение которых они находятся в окружении коллег, руководителей, подчиненных, партнеров и т. д. Поэтому именно на рабочем месте имеет смысл обучать взрослых финансово-ответственному поведению.

Международный опыт

В большинстве развитых стран уже активно работают специальные программы обучения финансовой грамотности, предназначенные для освоения на рабочих местах. Они проводятся как в рамках специальных государственных программ и стратегий, так и самими компаниями с привлечением независимых экспертов. Зачем это компаниям? Дело в том, что взрослое экономически активное население часто видит именно в работодателе точку опоры в решении личных финансовых вопросов. По данным международных исследований, 74% сотрудников считают важным, чтобы работодатель предлагал им программы поддержки финансового здоровья.

Если говорить о государственных программах подобного рода, то можно перечислить несколько интересных международных инициатив:

в Канаде существует проект поддержки финансового образования в виде семинаров без отрыва от работы. Агентство FCAC (The Financial Consumer Agency of Canada) запустило программу для взрослых «Ваши финансовые инструменты» (Your Financial Toolkit), которая является основным ресурсом данного проекта;

в США создан Комитет по вопросам начала карьеры и планирования пенсии, цель которого — стимулировать интерес к финансовой компетентности и финансовому образованию на рабочем месте, особенно у молодых специалистов, посредством поддержки, информирования и устранения барьеров для карьерного роста;

в Испании новый план финансового образования рассчитан и на взрослое население, что предполагает популяризацию знаний в этой области по таким темам, как пенсионные планы, сберегательные инструменты и страховые продукты. Обучение проводится на рабочем месте в сотрудничестве с партнерами, работающими с пенсионерами;

в Нидерландах по вопросам, связанным с пенсией, люди обращаются к своим работодателям, где информация для работников предоставляется на рабочем месте в ходе очных семинаров;

в Сингапуре для расширения доступа работающего взрослого населения к финансовому образованию развивается сотрудничество экспертов по финансовой грамотности с организациями-работодателями, где сотрудник получает знания непосредственно на рабочем месте. Работодатели отбирают актуальные темы для сотрудников и организуют лекции на безвозмездной основе;

В Японии одним из приоритетных направлений Стратегии развития финансового образования является подготовка персонала для обучения на рабочем месте и обеспечения высококачественного финансового образования.

Из этого краткого обзора видно, что международная практика в этой области достаточно обширна и востребована, в том числе бизнесом. И этому есть причины.

Польза для бизнеса

Что дает бизнесу забота о финансовой грамотности и благополучии сотрудников? На самом деле, не так уж и мало. Сотрудники в состоянии стресса действительно менее продуктивны и вовлечены в работу, чем их коллеги, которые не беспокоятся из-за своего финансового благополучия.

Ответы сотрудников Доля сотрудников, испытывающих финансовый стресс, % Доля сотрудников, НЕ испытывающих финансового стресса, % «Личные финансовые вопросы отвлекают меня от работы» 47 10 «Я трачу более трех часов в неделю, решая личные финансовые вопросы» 49 30 «Беспокойство по поводу личных финансов влияет на мою продуктивность» 26 10 «Другой работодатель, который больше помогает сотрудникам в решении их финансовых вопросов, будет более привлекателен для меня» 78 63

Вот еще одно подтверждение этим фактам. Опрос Willis Towers Watson показывает четкую взаимосвязь между финансовыми проблемами сотрудников и эффективностью их работы, их вовлеченностью и отдачей. В частности, сотрудники, которые испытывают финансовые трудности:

отсутствуют на работе на 41% больше времени, чем их коллеги без финансовых забот;

имеют более низкий уровень вовлеченности, чем сверстники без финансовых проблем (51% против 29%);

менее продуктивны по сравнению со сверстниками без финансовых забот (32% против 5%).

К тому же, финансовые проблемы 32% сотрудников сказываются и на их здоровье и самочувствии, что, в свою очередь, сказывается на производительности сотрудника и может привести к прямым и косвенным потерям в бизнесе. На следующем этапе это может ухудшить финансовое положение сотрудника и увеличить стресс, что приведет к новым проблемам со здоровьем.

Именно поэтому очень важно помочь сотрудникам чувствовать себя в безопасности, когда речь заходит об их финансах. Релевантная и хорошо продуманная стратегия финансового благополучия может обеспечить достижение этой цели и стать взаимовыгодной как для работодателей, так и для работников.

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Нужно ли это сотрудникам и компаниям в России

В начале 2020 года мы совместно с аналитическим центром НАФИ провели всероссийский опрос, чтобы выяснить, как финансовые проблемы влияют на различные сферы жизни, умеют ли россияне, по их собственному мнению, правильно распоряжаться своими деньгами и готовы ли они повышать уровень финансовой грамотности. Оказалось, что среди различных проблем в жизни работающих россиян преобладают финансовые.

Более трети опрошенных (35%) еще до усугубления экономической ситуации из-за пандемии коронавируса испытывали их часто. При этом финансовые проблемы явным образом отражаются на работе: снижаются общая мотивация к труду (22%), производительность (17%), концентрация при выполнении рабочих задач (16%). Многие сотрудники это понимают и готовы улучшать эту сферу жизни: 39% работающих россиян готовы пройти обучение по обращению с личными финансами, организованное работодателем.

Работодатели тоже начали понимать важность финансового образования на рабочем месте. По результатам закрытого опроса, который проводился компанией SuperJob среди 1000 HR-специалистов в апреле-июне 2020 года, было выявлено следующее:

почти 70% работодателей считают важным повышать финансовую грамотность своих сотрудников;

при этом 45% компаний еще не проводят таких мероприятий, но считают их актуальными.

Текущая ситуация в России, вызванная кризисом на рыке нефти и пандемией коронавируса, привела к тому, что часть сотрудников потеряют доход (частично или полностью). При этом накоплений россиян в среднем хватит на 63 дня, следует из результатов опроса НАФИ. То есть финансовое благополучие значительной доли сотрудников частных компаний находится под угрозой.

Программы финансовой грамотности сотрудников призваны предотвратить подобные ситуации или сгладить их последствия, подготовив работников к неприятным экономическим сюрпризам, при этом сохранив лояльность сотрудников и имидж компании. Да и в «мирное» время такие программы приносят значительную пользу организации. Они способствуют увеличению продуктивности сотрудников (за счет снижения количества рабочего времени, потраченного на решение личных финансовых проблем), удержанию персонала, повышению лояльности сотрудников, снижению их уровня стресса и улучшения здоровья.

В России, к сожалению, до недавнего времени подобных программ не было. Да и работодатели не спешили предлагать персоналу какие-либо мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности и создание предпосылок для устойчивого финансового благополучия сотрудников. Только 30% компаний в России уделяли внимание этим вопросам, при том, что эффективно распоряжаться деньгами мы не очень-то и умеем:

только 30% из нас осознают важность наличия финансовой подушки безопасности;

78% не готовы к жизни на пенсии;

более 30% от дохода россияне отдают на выплаты по кредитам;

6 млрд рублей потеряли граждане в финансовых пирамидах с 2015 года;

60% не готовы нести ответственность за финансовые решения и возможные потери.

Безусловно, существуют компании, которые приглашают сотрудников зарплатных банков (что может привести к очередной волне мисселинга) или отдельных финансовых консультантов (что встречается значительно реже и не устраняет конфликта интересов, связанных с продажей финансовых продуктов), но этого явно недостаточно. С учетом обширного международного опыта важно учитывать, что для получения значимого эффекта от программ финансового благополучия необходимо, чтобы такие программы удовлетворяли определенным требованиям. Они должны включать в себя:

обучающие семинары / вебинары / курсы по финансовой грамотности;

программы поддержки сотрудников по финансовым вопросам;

работу с финансовыми коучами в процессе обучения и после него;

регулярное информирование сотрудников по актуальным финансовым темам;

измерения влияния программы на производительность труда и вовлеченность персонала.

При этом программа должна быть:

комплексной (охватывать все вопросы финансового благополучия);

независимой (не содержать продаж финансовых продуктов);

индивидуальной (как для компании, так и для сотрудников).

Приведенные выше факты показывают, что повышение финансовой грамотности сотрудников компаний и организаций важно как сотрудникам, так и работодателям, а основная работа в этом направлении в России еще впереди.