«Ночной бухгалтер». Всем носить маски везде (почти). Организациям и ИП грозит закрытие на ночь

Роспотребнадзор предписал повсеместно носить маски.
Ночной дозор
Роспотребнадзор обязал жителей всех регионов с 28 октября носить маски в местах большого скопления людей. Маскироваться нужно даже в лифтах и транспорте.
Главам регионов рекомендовали запретить общепиту и развлекательным фирмам работу с 23:00 до 6:00.
Семь раз отрежь
Путин поручил снизить ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. А также продлить запрет на проверки бизнеса еще на год. Налоговых и ряда других проверок это не коснется. Все стандартно, Путин урезал не проверки, а свое предложение.
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Подборка про отчетность:
- Отчетность за 3 квартал 2020 года – с загвоздками: что вам надо знать про РСВ и 6-НДФЛ
- Электронка-2021: какую отчетность надо будет сдавать исключительно в электронном виде
У деловой отчетности есть язык и это XBRL, на нем скоро многим отчитываться в ЦБ.
И раз уж заговорили про язык, чего не вспомнить про полную... пятую точку: Бумажный НДС и АСК НДС-2: кто кого?
Ваша юморит ниже пояса редакция