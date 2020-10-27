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«Ночной бухгалтер». Всем носить маски везде (почти). Организациям и ИП грозит закрытие на ночь

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Роспотребнадзор предписал повсеместно носить маски.

Ночной дозор

Роспотребнадзор обязал жителей всех регионов с 28 октября носить маски в местах большого скопления людей. Маскироваться нужно даже в лифтах и транспорте.

Главам регионов рекомендовали запретить общепиту и развлекательным фирмам работу с 23:00 до 6:00. 

Семь раз отрежь

Путин поручил снизить ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. А также продлить запрет на проверки бизнеса еще на год. Налоговых и ряда других проверок это не коснется. Все стандартно, Путин урезал не проверки, а свое предложение. 

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Подборка про отчетность:

У деловой отчетности есть язык и это XBRL, на нем скоро многим отчитываться в ЦБ.  

И раз уж заговорили про язык, чего не вспомнить про полную... пятую точку: Бумажный НДС и АСК НДС-2: кто кого?

Ваша юморит ниже пояса редакция

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