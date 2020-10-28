Что делать, если начальник не отпускает в отпуск

Как убедить босса «по-хорошему» дать вам отпуск и на какие законодательные статьи стоит при этом опираться.

Ситуация 1. Работник хочет пойти в отпуск

Если в организации есть график отпусков, у работника мало законных способов изменить дату начала ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в одностороннем порядке. Дело в том, что график отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя (ст. 123 ТК РФ). Перенос отпуска или его части в данном случае возможен по соглашению сторон.

Работнику можно посоветовать выяснить, относится ли он к тем категориям лиц, которым ежегодный очередной оплачиваемый отпуск предоставляется в особенном порядке. В данном случае отказ работодателя предоставить такой отпуск будет незаконным.

Среди этих категорий закон называет:

одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время (ст. 262.1 ТК РФ);

работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время (ст. 262.2 ТК РФ);

ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет предоставляется в удобное для них время (ст. 267 ТК РФ);

лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 ТК РФ);

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию и получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, превышающую 25 сЗв (бэр) полагается использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время (ст. 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ);

инвалидам войны, ветеранам боевых действий полагается использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время (Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ);

«чернобыльцам» полагается использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время (ст. 14, 15 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1);

лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» полагается использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время (ст. 23 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ);

работник, которого ранее отозвали из отпуска и он перенес дату этого отпуска, может требовать от работодателя предоставить ему отпуск в эту дату (ст. 125 ТК РФ);

если работнику ранее своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником (ст. 124 ТК РФ);

муж в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя может использовать ежегодный очередной оплачиваемый отпуск (ст. 123 ТК РФ);

женщина перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком может использовать ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя (ст. 260 ТК РФ);

до истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен (женщинам — перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, работникам в возрасте до 18 лет, работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев) (ст. 122 ТК РФ), лицам, работающим в районах Крайнего Севера (ст. 322 ТК РФ).

Если в организации нет графика отпусков, а работник не относится к вышеперечисленным категориям лиц, то нужно понять, сколько дней отпуска полагается работнику в настоящее время. Дело в том, что работодатели обязаны предоставлять работникам отпуск ежегодно (ст. 122 ТК РФ).

Если произошло не предоставление отпуска в течение 2 лет подряд, работник может написать в адрес работодателя заявление с соответствующей претензией и требованием предоставить ему отпуск, т.к. это не допускается (ст. 124 ТК РФ).

Работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда можно обращаться с таким требованием к работодателю, если отпуск им не был предоставлен в течение года (ст. 124 ТК РФ).

В случае, когда работник не может использовать ни один из перечисленных выше способов убедить работодателя предоставить ему ежегодный очередной оплачиваемый отпуск, работник может договориться с работодателем о предоставлении ему отпуска без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ).

При этом работодатель обязан предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы:

участникам ВОВ — до 35 календарных дней в году;

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных дней в году;

родителям и супругам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением службы, — до 14 календарных дней в году;

работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году;

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников — до 5 календарных дней;

народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции — до 10 календарных дней (ст. 26 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ);

добровольным пожарным — до 10 календарных дней (ст. 18 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ).

Возможен также вариант, когда работнику необходимо использовать «учебный» отпуск. В данном случае работник должен предоставить работодателю справку-вызов организации, осуществляющей образовательную деятельность (гл. 26 ТК РФ).

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Если работодатель в вышеперечисленных случаях не согласится предоставить отпуск, работник может обратиться с жалобой в надзорные органы (инспекцию труда, прокуратуру), а также обратиться в представительный орган работников или суд для решения данного спора.

В других случаях законного способа обязать работодателя предоставить работнику отпуск, на наш взгляд, не представляется возможным. В данном случае работнику придется договариваться с работодателем.

Ситуация 2. Работник хочет взять «отгул»

«Отгулом» на разговорном языке называют другой день отдыха, который работодатель обязан предоставить работнику в соответствии с законодательством в случаях:

за работу в выходной или нерабочий праздничный день (ст. 153 ТК РФ);

работнику-донору в день сдачи крови и ее компонентов, в день после каждого дня сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра (ст. 186 ТК РФ).

В указанных случаях работодатель не имеет права отказать работнику. В других случаях работодатель предоставлять работнику другой день отдыха не обязан.