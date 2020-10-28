Покупатель не оплатил товар в срок – как правильно отразить возврат продукции

Какими бухгалтерскими проводками отразить операцию возврата? Разбираемся с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ, профессиональным бухгалтером Екатериной Лазуковой.

Организация в 2019 году реализовала контрагенту готовую продукцию, отразив операцию следующими проводками:

Дебет 62.1 Кредит 90.1 — 120 руб. — отражена стоимость реализации продукции;

Дебет 90.3 Кредит 68 — 20 руб. — выделен НДС 20%;

Дебет 90.2 Кредит 43 — 80 руб. — отражена себестоимость реализованной готовой продукции;

Дебет 90.9 Кредит 99.1 — 20 руб. — отражен финансовый результат операции.

В 2020 году осуществлен возврат товара в связи с нарушением сроков оплаты, продавцом выписан корректировочный счет-фактура.

Какими бухгалтерскими проводками отразить операцию возврата, учитывая разные временные периоды первоначальной реализации и возврата?

По общему правилу при передаче продукции покупателю в бухгалтерском учете в составе доходов от обычных видов деятельности признается выручка от реализации готовой продукции в размере договорной стоимости, которая равна величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (п.п. 5, 6, 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).

В соответствии с п. 211-212 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н и Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденным приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н (далее — План счетов и Инструкция), выручка от продажи готовой продукции отражается в учете записью по кредиту счета 90 «Продажи», субсчета «Выручка» в корреспонденции с дебетом счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Сумма НДС, начисленная с суммы выручки от реализации готовой продукции, учитывается по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» в корреспонденции с дебетом счета 90, субсчета «Налог на добавленную стоимость».

Одновременно с кредита счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 90, субсчета «Себестоимость продаж» списывается стоимость готовой продукции, которая признается расходом по обычным видам деятельности (пункты 5, 7, 9, 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации», План счетов и Инструкция).

В настоящее время в нормативно-правовых актах, устанавливающих правила ведения бухгалтерского учета, не установлено конкретных предписаний относительно порядка отражения в бухгалтерском учете возврата готовой продукции.

По общему правилу порядок бухгалтерского учета сделки, события или операции определяется ее правовым характером, обусловленным теми отношениями, которые фактически сложились между сторонами в результате совершения ими определенных действий, или направленностью воли сторон на создание тех или иных правоотношений.

Так, абзацем пятым п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика» (с 19.07.2017 признано федеральным стандартом бухгалтерского учета (часть 1.1 ст. 30 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в редакции Федерального закона от 18.07.2017 N 160-ФЗ, информационное сообщение Минфина России от 26.07.2017 N ИС-учет-8)) установлена необходимость отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой).

В данном случае, как мы поняли, возврат товара осуществляется в связи с расторжением договора поставки, т.к. покупателем в установленный договором срок не исполнена обязанность по оплате товара (п. 3 ст. 488 ГК РФ). Расторжение договора, по сути, означает возвращение сторон в исходное состояние.

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При отражении в бухгалтерском учете операций, связанных с возвратом товара необходимо учитывать, что на основании п. 2 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (далее — ПБУ 22/2010) неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности, не являются ошибками.

Информация о расторжении договора купли-продажи в связи с неполучением оплаты от покупателя не могла быть доступна организации на момент отражения в учете факта отгрузки готовой продукции, поэтому в данном случае операции по возврату товара должны отражаться в учете не как исправление операций по их отгрузке, то есть без внесения в учете каких-либо корректировок. Факты хозяйственной деятельности, которые стали доступны организации в текущем периоде, подлежат отражению в бухгалтерском учете в общеустановленном порядке в том месяце, когда такая информация стала доступна.

Иными словами, в данном случае операции, связанные с возвратом продукции, отражаются в бухгалтерском учете в месяце ее возврата без использования механизма исправления ошибок.

На основании п. 80 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н) уменьшение выручки в результате возврата продукции будет отражено как убыток, выявленный в отчетном году (п. 12 ПБУ 10/99 «Расходы организаций»). В свою очередь, фактическая себестоимость возвращенной покупателем продукции признается в составе прочих доходов (в качестве прибыли прошлых лет, выявленной в отчетном году) (п. 8 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).

Бухгалтерские записи операции будут следующими: