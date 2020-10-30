«Ночной бухгалтер». В аптеках нет лекарств из-за системы маркировки. Ее отменят?

Депутаты Госдумы хотят остановить маркировку лекарств до наведения порядка.

Вот подстава

Если маски – это креативный налог на воздух, то маркировка – налог на наше здоровье. Система сбоит фатально. Фармкомпании не могут передать товар дистрибьюторам и аптекам, а аптеки не могут пробить упаковку на кассе. Депутаты решаются приостановить маркировку лекарств.

Тем временем, с 1 ноября вводится обязательная маркировка шин. Кто умный, кто закупился резиной заранее?

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Все поправимо

В следующем году люди смогут получать социальный вычет по расходам на фитнес. Поэтому обязательно заучите статью 219 НК РФ в новой редакции перед тем, как пойдете на собеседование. Нынче модно запрашивать у главбухов цитаты из кодексов.

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Вопрос веры

Уверовав в свою полную безнаказанность, ИФНС стали практиковать ничем не объяснимые и очень длительные задержки с решениями по итогам завершенных выездных. Как использовать эту ситуацию и отменить решения ИФНС.

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