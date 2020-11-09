Соскучились по нашим обзорам? Уже мало кто ведет бухгалтерию без помощи какого-то специализированного интернет-сервиса. Рассказываем о самых популярных.

Пойдем в случайном порядке.

Решения от «Контура»

Эти ребята не нуждаются в представлении, бренд «Контура» и так у всех на слуху. Собственно, и облачных решений они предлагают сразу три: «Эльба», «Бухгалтерия» и «Экстерн».

Для кого они?

«Эльба» подходит ИП и ООО на УСН, ЕНВД и патенте.

Работа с документами, деньгами и учетом товаров доступна только на тарифах «Бизнес» (12 000 руб. в год). и «Премиум» (18 000 руб. в год). «Эконом» тариф обойдется в 4900 руб. в год.

«Контур.Бухгалтерия» — для компаний и ИП, которые доросли до бухгалтерского и кадрового учета. При этом у них все еще меньше 100 сотрудников, нет вредных и тяжелых условий труда, они работают на ОСНО, УСН, ЕНВД или совмещают режимы.

«Стандарт» — самой простой тариф, без отправки отчетности — с 30% скидкой стоит 8400 в год за одну организацию.

Наконец, «Экстерн» подойдет практически всем формам бизнеса, если вам надо отчитываться в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, РПН, ФСРАР и ЦБ РФ.

Основной критерий при выборе решений «Контура» — этап развития, на котором находится сейчас бизнес, и количество сотрудников, способных взять на себя ведение бухгалтерского учета.

«Мое дело»

На всякий случай напоминаем, что у этих ребят есть классный блог на «Клерке». Там они запустили настоящий бухгалтерский ликбез, который завоевал любовь наших читателей.

Так вот, в «Моем деле» есть сервис для ИП. А есть для директоров ООО. Сервис умеет сам рассчитывать налоги, создавать счета, заполнять декларации и отправлять онлайн. Одно из заявленных удобств сервиса — консультирование опытных бухгалтеров по вопросам учета. Если не хочется вести бухгалтерию самому — «Мое дело» предоставит команду бухгалтеров, которая будет делать все сама.

Сколько стоит? Самый дешевый тариф в «Моем деле» — 833 рубля в месяц. Но надо купить доступ минимум на 12 месяцев. Там есть еще много нюансов, так что будьте внимательнее при выборе тарифа.

«Кнопка»

Главный слоган сервиса звучит так: «Твой бизнес важнее бухгалтерии». Суть в том, что «Кнопка» работает удаленно и предоставляет клиентам услуги бухгалтеров, юристов и ассистентов. За это клиент платит в месяц определенную сумму и не беспокоится за учет и отчетность.

«Кнопка» берет на себя бухгалтерию, юридические вопросы, общение с банками и налоговой. Рабочие вопросы решаются в чате через приложение.

Мы писали об этом сервисе, вот например:

Но это, в любом случае, только частные случаи — у каждого сервиса есть свои плюсы и минусы, так что решение в любом случае за вами.

«Бухсофт»

«Бухсофт» страшно популярен на «Клерке»: о нем чего только не написано и чего только не сказано, особенно после объединения с «Актионом».

Сервис продолжает продаваться как отдельный продукт. О нем, кстати, можно подробно читать теперь в блоге компании, где в этом году запустился целый сериал про бухгалтера Берту Сергеевну.

Сколько стоит? Бухгалтерская программа «Зарплата и Кадры» — 2 837 рублей в год. Подходит для малых и средних предприятий и ИП с любой формой налогообложения. Все стандартно: ведение бухгалтерии, расчет зарплаты, отчетность.

«Фингуру»

Создатели «Фингуру» позиционируют его как персонального помощника с бухгалтерией.

Проводят весь комлекс бухгалтерских услуг: сдадут отчетность, рассчитают больничные, отпуска, зарплаты и т.д. В общем, все стандартно. С ними можно оптимизировать налоги и бизнес-процессы, а программное обеспечение, которое используют их бухгалтеры, выявляет ошибки на начальной стадии.

Чтоб посчитать стоимость и выбрать оптимальное решение, нужно ориентироваться на форму бизнеса, режим налогообложения, количество сделок и сотрудников.

Небо

Сервис Небо позиционирует себя для малого бизнеса, который не хочет разбираться в бухгалтерии.

Работать в Небе можно и индивидуальному предпринимателю, и руководителю малого предприятия совместно с бухгалтером. Бухгалтера можно заказать и через сервис.

Подходит для ИП и ООО на всех системах налогообложения и спец режимах — УСН, ЕНВД, ОСНО.

Сколько стоит? От 650 руб. в месяц.

«БАРС-Облачная бухгалтерия»

Про этот сервис мы пока не писали.

Его создатели позиционируют как первое в России облачное решение для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных учреждений.

То есть с его помощью можно вести понятный и прозрачный бюджетный учет.

Кроме того, в программе можно обеспечить мониторинг бухучета, получив доступ к первичке всех подведомственных учреждений.

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Облака для 1С

Ну, вы и без нас знаете, что альтернатива базовой бухгалтерии — аренда облачной 1С.

Потому что у коробочной версии есть множество недостатков. Например:

если у вас несколько организаций или ИП, связанных между собой, то на каждую надо создавать отдельную базу;

сам вопрос хранения баз очень сложный для технических возможностей организации;

работать с базой сможет только один пользователь.

Это только часть неудобных моментов, поэтому если ваш руководитель влюблен в старую добрую 1С, но вы бы очень хотели перевести ее в облако, то вот основные игроки на рынке: 1С:Фреш

42Сlouds

Service Cloud

В заключение скажем, что мы, конечно, не раз про это писали (а вы не раз читали), что облачные решения — неоценимые помощники при переходе на удаленку — и серьезно облегчают жизнь бизнесу в этот непростой период.