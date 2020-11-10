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«Ночной бухгалтер». В компании из-за 1С стали приходить полицейские с обысками?

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Хитростями компания 1С создает поток уголовных дел? Не оформил подписку на навязанную услугу «ИТС» – получи статью. Разбираемся в резонансных историях, которые нам удалось раскопать.

Желтые методы

Вы знаете, как мы любим 1С, а 1С – бухгалтеров и директоров. Вот очередные доказательства чувств: один экземпляр 1С стоимостью 10 тыс. рублей превратился в шесть многопользовательских общей стоимостью свыше миллиона. Уголовка, обыски, полиция, контрафакт, а ведь компания честно оплатила установку.

И еще про уголовку

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И фантазии мелких жуликов: пятерка самых интересных тем форума «Клерка».

12 ноября пройдет практический семинар «ФСБУ 5/2019 «Запасы». Обязательное применение с 2021 года»

Программа:

  1. Общая характеристика стандарта.
  2. Незавершенное производство как вид запасов.
  3. Новое в формировании себестоимости запасов.
  4. Запасы от выбытия основных средств.
  5. Порядок учета затрат на хранение.
  6. Восстановление ранее признанного обесценения запасов.
  7. Последующая оценка запасов.
  8. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
  9. Изменение учетной политики в связи с принятием ФСБУ 5/2019. 

Участие в онлайн или офлайн формате. Записывайтесь.

Право имею

В следующем году налоговики смогут сильно заранее информировать о предстоящей блокировке счета из-за несданной отчетности. И в 2 раза увеличат срок для представления указанных деклараций. Рисковые бухгалтеры смогут уезжать в двухнедельный отпуск и возращаться под уведомление ИФНС. 

Хотя нет. Придется отвечать на очередное требование: Как пояснить налоговикам, почему зарплата сотрудников ниже МРОТ?

Руководителей, бухгалтеров, руководителей IT-отдела и других заинтересованных лиц приглашаем на бесплатный вебинар «Автоматизация учета операций по ценным бумагам и векселям с учетом требований ПБУ 19/02 и НК РФ».

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