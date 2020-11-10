«Ночной бухгалтер». В компании из-за 1С стали приходить полицейские с обысками?

Хитростями компания 1С создает поток уголовных дел? Не оформил подписку на навязанную услугу «ИТС» – получи статью. Разбираемся в резонансных историях, которые нам удалось раскопать.
Желтые методы
Вы знаете, как мы любим 1С, а 1С – бухгалтеров и директоров. Вот очередные доказательства чувств: один экземпляр 1С стоимостью 10 тыс. рублей превратился в шесть многопользовательских общей стоимостью свыше миллиона. Уголовка, обыски, полиция, контрафакт, а ведь компания честно оплатила установку.
И еще про уголовку
История про мошенничество в особо крупном: в Сочи судят бухгалтера за хищение олимпийских денег на 54 млн рублей.
И фантазии мелких жуликов: пятерка самых интересных тем форума «Клерка».
12 ноября пройдет практический семинар «ФСБУ 5/2019 «Запасы». Обязательное применение с 2021 года»
Программа:
- Общая характеристика стандарта.
- Незавершенное производство как вид запасов.
- Новое в формировании себестоимости запасов.
- Запасы от выбытия основных средств.
- Порядок учета затрат на хранение.
- Восстановление ранее признанного обесценения запасов.
- Последующая оценка запасов.
- Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
- Изменение учетной политики в связи с принятием ФСБУ 5/2019.
Участие в онлайн или офлайн формате. Записывайтесь.
Право имею
В следующем году налоговики смогут сильно заранее информировать о предстоящей блокировке счета из-за несданной отчетности. И в 2 раза увеличат срок для представления указанных деклараций. Рисковые бухгалтеры смогут уезжать в двухнедельный отпуск и возращаться под уведомление ИФНС.
Хотя нет. Придется отвечать на очередное требование: Как пояснить налоговикам, почему зарплата сотрудников ниже МРОТ?
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Ваша недооцененная редакция