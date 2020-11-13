«Ночной бухгалтер». Прокурорских проверок малого бизнеса не будет

Прокуроры приступили ко второму этапу формирования ежегодного плана проверок на 2021 год. И тут...

Заказ отменен

Новости Генпрокуратуры, как бабушкины пирожки, к столу подаются горячими: мораторий на плановые проверки бизнеса продлят. Прямо аттракцион неслыханной щедрости, про заморозку налоговых слышали?

Пугает уголовная ответственность по результатам налоговых проверок? Берите бесплатно инструменты защиты адвоката Владимира Китсинга.

Белый танец

Или голубой, смотря какого цвета маски будут на работниках в день корпоратива. Хотя подождите, какие танцы? На новогоднем корпоративе нужно держать дистанцию, иначе штраф 300 тыс. рублей.

Трансфер i’way можно заказать в мобильном приложении авиакомпании S7 Airlines. При заказе трансфера вы получите мили на карту S7 Priority. За каждые потраченные 20 рублей вам будет начислена 1 миля. Заказать трансфер, и получить мили вы всегда можете в приложении «S7 Airlines: поиск авиабилетов» на Android и iOS, либо на сайте S7

Когда всех бомбануло

Главбух посмела просить прибавку к зарплате из-за увеличения нагрузки. Эйчаршу бомбануло и она решила за это бухгалтера уволить по статье. Потом бомбануло всех коллег.

В тему даем актуальный в этом году список документов, которые нужно выдавать человеку при увольнении.

Ваша никуда не увольняется редакция