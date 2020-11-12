Какие документы при увольнении нужно выдавать сотруднику в 2020 году

При расторжении трудового договора и увольнении сотрудника, работодатель обязан выдать ему пакет документов.

Обязательные документы для выдачи

Порядок увольнения сотрудников описан в ст. 84.1 ТК РФ.

Увольнение происходит на основе приказа работодателя, который должен подписать сотрудник. По требованию сотрудника, он может получить заверенную копию этого приказа.

Трудовая книжка

В день прекращения действия трудового договора работодатель обязан выдать сотруднику трудовую книжку, либо сведения о трудовой деятельности по ст. 66.1 ТК РФ.

Форму СТД-Р — сведения о трудовой деятельности — сотрудник получает в электронном виде. Работодатель присылает документ, заверенный КЭП — квалифицированной электронной подписью. Форма СТД-Р выдаётся сотруднику в случае его отказа от ведения бумажной трудовой книжки.

Личная медицинская книжка

Работодатель не делает никаких пометок и записей в личной медицинской книжке сотрудника. Он должен выдать документ на руки в день прекращения действия трудового договора.

Расчётный лист

Вместе с расчётом, сотрудник должен получить расчётный лист, порядок выдачи которого описан в ст. 136 ТК РФ. Расчётный лист должен содержать следующую информацию:

состав заработной платы;

размеры дополнительных начислений;

размеры и основания удержаний;

общую сумму.

Расчётный лист может быть как выдан в бумажном виде, так и в электронном.

Справка о сумме заработка

Согласно Приказу Минтруда России № 182н от 30 апреля 2013 г. справка № 182н выдаётся в день увольнения сотрудника. Она содержит в себе данные о сумме заработка, дополнительных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения работы.

Расчёт по страховым взносам

Помимо информации о страховых взносах, документ должен содержать основные данные сотрудника: ФИО, гражданство, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, дату рождения и признак застрахованного лица.

Выписка СЗВ-СТАЖ

Работодатель предоставляет сведения о страховом стаже сотрудника в ПФР после его увольнения. Копию отчёта СЗВ-СТАЖ работодатель предоставляет бывшему сотруднику в день его увольнения в пакете основных документов.

Выписка СЗВ-М

СЗВ-М — отчёт, который сдаётся в ПФР. Он содержит в себе сведения о застрахованных лицах.

При увольнении сотрудника работодатель должен подготовить выписку из отчёта. В ней должна содержаться информация только о данном сотруднике. Работодатель выдаёт отчёт за последний рабочий месяц.

Выписка ДСВ-3

Если работодатель перечислял дополнительные страховые взносы за сотрудника, то в момент его увольнения он должен предоставить ему справку ДСВ-3.

Дополнительные документы

Дополнительные документы, не входящие в список обязательных, должны выдаваться сотруднику по его заявлению.

Справка 2-НДФЛ

Справку выдаёт работодатель, которому было направлено соответствующее заявление до или во время увольнения.

Справка о среднем заработке

Справка о среднем заработке необходима для центра занятости.

Сотрудник должен подать заявление на получение такой справки, после чего работодатель обязан выдать её в течение трёх рабочих дней.

Форма СПВ-2

Копия справки СПВ-2 нужна тем сотрудникам, которые выходят на пенсию. Документ содержит сведения о страховом стаже сотрудника и должен быть направлен в ПФР.

Кадровые приказы

Сотрудник имеет право запросить копии всех кадровых приказов, например, о приёме, увольнении или переводе. На документах должна быть подпись и печать, чтобы они обладали юридической силой.

Штрафы

За нарушение правил выдачи документов в день увольнения инспекция труда может назначить штрафы для работодателя:

Организация — от 30 000 до 50 000 рублей. При повторном нарушении — от 50 000 до 70 000 рублей.

Должностное лицо — от 1 000 до 5 000 рублей. При повторном нарушении — 10 000 до 20 000 рублей или лишение должностных обязанностей на срок от 1 года до 3 лет.

ИП — от 1 000 до 5 000 рублей. При повторном нарушении — от 10 000 до 20 000 рублей.

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