«Ночной бухгалтер». Работающие пенсионеры массово просят уволить их на месяц. По-другому индексацию пенсий не получить?

Не новость, а просто анекдот. Был бы, если б не правда жизни. Чтобы получить индексацию пенсий, работающие пенсионеры просят уволить их на месяц.

Бес в ребро?

Седина, как известно, в голову, а бес ну вы сами знаете куда. Иначе и не объяснишь историю, в которой работающие пенсионеры массово просят уволить их на 1 месяц в конце года, а потом принять снова, чтобы получить право на пересчет пенсии. И как объяснять, что так не делается, непонятно...

Кстати, шансов получить пенсионные накопления единовременно будет больше. Минтруд предложил проработать возможность резкого увеличения их минимального размера.

Ложка дёгтя в бочке ПСН

Маааленький нюанс в нашумевшем ныне законе о ПСН: отменен максимальный размер потенциального дохода. Так что предпринимателям, давно применяющим ПСН и платящим налог исходя из максимального возможного потенциального дохода, стоит быть внимательными.

А то после подачи заявления на выдачу патента в 2021 году может оказаться, что его стоимость вырастет в несколько раз.

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Конфиденциальность? Не, не слышали

У вас точно задергается веко, как и у нас, при упоминании о сдаче отчетности по удаленке, но тут новые подробности. По мнению московских властей, номер телефона и транспортной карты — это не персональные данные. Так что и передача их никаких законов не нарушает (главное, вовремя определиться).

Ну и чтоб уж наверняка разобраться с такими вопросами, мы в Центре обучения «Клерка» сделали крутой курс по защите персональных данных. Он точно стоит вашего внимания!

Скандал

Шокирующая история: два года условно плюс 2 млн за то, что пользовались 1С.

Ваша с волосами дыбом от таких новостей редакция