«Ночной бухгалтер». Антиотмывочных проверок бизнеса будет меньше. В Думе хотят ввести продовольственные карточки?

Хорошие новости соседствуют с абсурдными, но мы уже ничему не удивляемся. Рассказываем и про то, и про другое.

Подозрений будет меньше

Важный момент, который вы могли не заметить. Центробанк снизил порог налоговой нагрузки с 0,9% до 0,5% для отнесения компаний к подозрительным.

Хотя только на 4 квартал этого года, все равно новость-то хорошая. Лучше небольшая передышка от проверок, чем вообще никакой.

Не жили богато, нечего и начинать

Нуждающимся малоимущим россиянам депутаты ЛДПР предлагают выдавать продовольственные сертификаты — по ним можно будет приобретать продукты на определенную сумму. Сумма такого сертификата просто фантастическая: целых 25 % от прожиточного минимума.

Запасаемся попкорном и ждем, как внесение законопроекта прокомментирует «Справедливая Россия».

А в реальности мы с вами знаем, что в новый год надо переходить с новыми, выгодными условиями. В Ак Барс Банке вы можете снизить стоимость обслуживания счета до 20% и получить бесплатные бонусы: набор полезных сервисов для успеха бизнеса. Кликайте по ссылке и убедитесь сами.

Что там нового с НДФЛ

Сразу два важных момента. Во-первых, ФНС разъяснила особенности обложения НДФЛ процентов, полученных по вкладам в банках, с 1 января 2021 года.

Во-вторых, налоговики рассказали, как заполнять 6-НДФЛ при прогрессивной ставке налога (15%).

Праздник к нам приходит

Ну и чтоб не оставлять вас без полезностей, разбираемся, что будут покупать в новогодние праздники, как не потерять покупателей и сэкономить на расходах.

И заодно, в преддверии окончания года, объясняем, как бухгалтеру всё успевать, в курсе Центра обучения «Клерка». Да, на него как раз 50% скидка :)

Ваша в приподнятом настроении редакция