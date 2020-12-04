«Ночной бухгалтер». Компании ждут проверки по соблюдению закона об удаленке?

Совсем недавно мы делали обзор нового законопроекта об удаленной работе, теперь дело только за подписью Путина. Что нового ждет работодателей?

Новый повод проверять

Поправки в ТК об удаленной работе отправили на подпись Путину. И для работодателей в нем много новых требований. В частности, нельзя снижать сотруднику зарплату при переходе на удаленку, нужно компенсировать затраты на необходимое оборудование и ПО (если работник оплатил их из своего кармана).

Есть нюансы по графику работы. Он устанавливается в трудовом договоре или допнике к нему, а также в коллективном договоре или другом локальном акте. Если в этих документах таких нюансов не прописано, то режим работник определяет сам по своему усмотрению.

О системном мониторинге применения обновленного ТК уже заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко. Так что ждем новых проверок работодателей.

Перемен требуют сердца ФНС

ФНС готовится к масштабной реформе системы: малочисленные инспекции будут укрупнять.

Теперь все функции упраздняемых территориальных инспекций будут выполняться соответствующими региональными Управлениями ФНС.

Кадры решают все

Минтруд внес изменения в форму СТД-ПФР. Отныне в выписках из электронной трудовой книжки будут сведения о стаже до 2020 года.

Разобрались, как уволить сотрудника при сокращении штата и не попасть под суд.

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Осторожно, коммуналка

Если вы уже пошли оплачивать квитанции по ЖКХ, то делайте это внимательно. ВТБ предупредил о мошеннической схеме с фиктивными долгами ЖКХ.

Ваша бодрая редакция