Миллиарды – рейдерам или бюджету. Как в ФНС обнуляют юриков. Что происходит в Санкт-Петербурге

«Клерк» разместил расследование Михаила Жуховицкого о мошенничестве с липовыми нулевыми декларациями, из-за которого только в ноябре 2020 года в Москве пострадали тысячи компаний. Из-за этого материала «Клерк» пытались подкупить, потом обвалили ddos-атакой и до кучи подают в суд. История получила свое продолжение. Уже в Питере. Читайте материал портала 47news о том, как этот вид мошенничества процветает в северной столице.

Предприниматели завалили налоговую жалобами на обнуление их отчетов по НДС с помощью поддельных цифровых ключей. 47news рисует портрет и повадки новых хищников.

Современный рейдер — вовсе не тот, кто с помощью всяческих подделок пытается завладеть вашим бизнесом. Это атавизм нулевых. Сегодня в тренде классика СССР: не стоит резать курицу, несущую золотые яйца — надо сделать так, чтобы она несла их только тебе. И никаких гангстеров. Рейдер-2020 одет неброско, но прилично, у него, скорее, очки и внятные IT-навыки, есть за плечами и опыт госслужбы. Он отлично знает правильное лукошко для золотых яиц — это Федеральная налоговая служба. А рейдером его никто не называет. Он и его быстрые товарищи — «домик». Это их термин.

Потерпевший — владелец или генеральный директор (можно в два в одном) обычной фирмы, которая что-то где-то покупает и что-то где-то продает. Не корпорация, конечно, но, как говорят, на жизнь хватает. До определенного момента.

Он наступает с появлением налогового инспектора. Обычно это информационное письмо, из которого генеральный директор компании узнает, что его контрагент сдал нулевой отчет по НДС, например, за предыдущий год.

«Как же так», — говорит налоговый инспектор, — у ваших контрагентов нулевой отчет, из которого следует, будто никаких сделок не было. Право на вычет вы не имеете. Жульничаем?«.

Директор шокирован — он-то знает, что сделки были, и на момент сдачи декларации контрагент добросовестно отчитался, прислав выписку из книги продаж.

«Эта тема развивается в городе около полутора лет, развивается активно и наступательно. В моей практике случались два варианта развития событий. В первом случае налогоплательщик предъявил к вычету НДС, полученный от контрагента при совершении сделки, который потом был обнулен неизвестными незадолго до ликвидации поставщика. Во втором случае компания, имея недостоверность каких-либо сведений в ЕГРЮЛ, узнавала, что оказывается подала корректировочные декларации, обнулившись в одном или нескольких кварталах. Думаю, не ошибусь, если скажу: только петербургский бизнес попадает не меньше, чем на 1 миллиард рублей в год из-за таких художеств, потому что большинство предпочитает заплатить, но не спорить с ФНС. В большинстве случаев в подобные ситуации попадают компании, которые не совсем аккуратны в выборе партнеров по сделкам...», — говорит налоговый консультант Елена Софинская.

Не очень распространенная, никем не запрещенная практика для некрупных компаний: отчеты в ФНС сдает не сама компания, а некая уполномоченная организация. Таких организаций множество, по сути, это большие бухгалтерии, за абонентскую плату взаимодействующие с налоговыми органами в интересах своих клиентов. У одной уполномоченной организации может быть сотня клиентов-юрлиц, и, в принципе, ничего плохого в этом нет — хотя большинство не доверяет свою финансовую отчётность совсем уж посторонним. Фольклор бизнес-сообщества называет такие удаленные бухгалтерии «уполномочками».

📌 Реклама

Создать уполномочку может любой, главное, чтобы в специальной базе налоговой службы хранилась доверенность компании. Можно отнести доверенность на бумаге, можно поручить уполномочке заказать электронную цифровую подпись (ЭЦП или попросту электронный ключ) компании — тогда заверенную ею доверенность предоставит налоговикам сама уполномочка. Последнее — штука совсем уж незамысловатая, еще год назад 47news проводил эксперимент, успешно заказав ЭЦП для самого себя по нарисованным в фотошопе документам. Забавно звучат заверения ответственных лиц о невозможности подделать ЭЦП, когда ее и подделывать не надо — возьми да купи за пару тысяч рублей.

Потом гендиректор компании с обнуленным отчетом по НДС, конечно же, пойдет жаловаться. Но результаты, прямо скажем, так себе. В редакцию 47news попала парочка ответов на подобные жалобы из петербургских МИФНС № 18 и № 21, датированных серединой ноября 2020 года. В каждом содержится реакция на заявление генерального директора, чей нулевой отчет по НДС предоставила в инспекцию липовая уполномочка. Цитируем суть:

«В инспекцию ... представлена доверенность, на основании которой уполномоченный представитель ООО „Ганза-Групп СПб“ ... в лице Долгушина Дмитрия Владимировича имеет право действовать со всеми полномочиями ... Инспекция не имела оснований для отказа в приеме уточненных налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 3 и 4 кварталы 2018 года, за 2, 3 и 4 кварталы 2019 года, за 1 и 2 квартал 2020 года ... В части просьбы „признать недействительными ... налоговые декларации ... и отразить действительные налоговые обязательства“ ... сообщаем, что удалить декларации из системы учета не представляется возможным ...».

«Налоговые органы не наделены полномочиями проводить экспертизу сертификата ключа проверки электронной подписи, с помощью которой была предоставлена налоговая отчетность...»

ООО «Ганза-Групп СПб» в системе «СПАРК-Интерфакс» указана как имеющая в ЕГРЮЛ недостоверные сведения, её сайт и операции по счетам заблокированы, номер телефона «временно не обслуживается».

Сегодня считается, что победить эту напасть системно невозможно, пока не изменено законодательство, регулирующее предоставление электронных ключей. Одни уполномочки будут заменяться другими.

«Налоговые органы не вправе отказать любому представителю любой компании в предоставлении отчетности, если предоставлена заверенная электронным ключом доверенность. И в ФНС никто не будет разбираться в истории происхождения ЭЦП. Представителю компании, ставшей жертвой жуликов, предложат предоставить уточненные налоговые декларации и обратиться в правоохранительные органы. Думаю, добиться справедливости можно, но это время и испорченное настроение...», — говорит генеральный директор консалтинговой компании Lodge Александр Рокин.

По мнению специалистов, бенефициарами налогового управляемого хаоса могут быть и преступники, и ФНС. Ведь выгода бюджету налицо. Но правильный ответ — в «домике». Корпоративный фольклор называет так неформальные бизнес-группы, жизнедеятельность которых связана с территориальными налоговыми органами. Они реальные финансовые паразиты.

Например, они могут «занулить юрика». Бывают проблемные компании, взыскать с которых не по силам даже ФНС, зато слиповать от имени его контрагента нулевой отчет по НДС, как жизнь показала, легко — и бремя уплаты налога ляжет на контрагента. Если он приписан к территории, обслуживаемой другой МИФНС, то местная избавилась от «минуса» в отчетности.

Но самое вкусное — это компании, которые грешат разного рода финансовыми оптимизациями, где без фирм-однодневок не обойтись. Тут классика жанра: в советское время авторитеты доили подпольных цеховиков — не пойдут же те жаловаться милицию; теперь «домики» обирают обнальщиков с тем же результатом.