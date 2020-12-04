Удалить и опровергнуть! Так общается с «Клерком» компания, которая упомянута в скандальном расследовании про нулевые декларации

Пост Жуховицкого про гигантских размеров мошенничество с липовыми уточненками (который уже дошел до центрального аппарата ФНС) и набрал больше 100 тысяч просмотров, требует удалить удостоверяющий центр «Белинфоналог».

Им, видимо, не понравилась вот эта фраза из поста Жуховицкого:

«Когда директор пострадавшей организации обратился в Белинфоналог, который выпустил поддельную ЭЦП для уполномочки, сотрудники сказали ему, что они эту уполномочку отключать не будут. Что их эта ситуация вообще не беспокоит. И что пусть директор идет в полицию и в ФНС».

Мы, кстати, вчера опубликовали в отдельном материале комментарий «Белинфоналога». Мы как СМИ считаем, что все стороны должны иметь возможность высказаться.

От нас требуют не просто удалить расследование Жуховицкого и разместить опровержение на том же месте, но и еще таким же шрифтом! В параллельной вселенной это очень важно.

Вообще, события последних пару дней показывают, каково это — быть независимым СМИ в России. Сначала эксперт в своем блоге на нашем портале рассказывает о коррупции вокруг ФНС (от которого страдают тысячи компаний, и тому тысячи доказательств). Потом эта информация находит отклик наверху в ФНС, и в инспекциях начинаются выемки и чистки.

Но СМИ за это не то, что спасибо говорят, ему методично стучат по макушке: сначала пытаются подкупить и винят в нечистоплотности. Потом обрушивают трафик хакерской атакой.

А на следующий день требуют все удалить, почистить, подмести и разместить слова г-на Щекина из «Белинфоналог».

Обращаемся к господину Щекину. Мы не будем удалять материалы из блога Михаила Жуховицкого. Он имеет право рассказывать о том, что знает. На это Вы тоже, кстати, имеете право. Напишите свой материал, пришлите нам, и мы его разместим. В том же шрифте, что и у Жуховицкого! Раз это так важно.

Всем пятницы! А мы по-прежнему не сдаемся. И ждем в 10.30 очередной ddos-атаки (как два предыдущих дня). Тем, кому не нравится «Клерк», приходят в 10 на работу, пьют кофе и врубают атаку. Ну ничего, где наша не пропадала.