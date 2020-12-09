«Ночной бухгалтер». Бюджет страны на три года вас удивит: медицину обрезали...

На что тратимся, уважаемые? Узнали, на что будут тратить государственные деньги в ближайшие три года — и рассказываем вам.

Мы делили апельсин

Расходы в бюджете планируется сократить на 1,214 триллиона рублей. Несмотря на пандемию, «под нож» пойдут ассигнования на медицину. Например, в 2021 году предусмотрено на эти цели 1,129 трлн рублей — на 11% меньше, чем в текущем.

На социальную политику расходы тоже уменьшат — на 172,6 млрд рублей, до 5,594 трлн.

А вот силовые ведомства получат в сумме 25% федерального бюджета.

Очень хочется сказать «занавес», чтобы выводы вы сделали сами.

Снова праздничное (почти)

Впрочем, не все так мрачно (на самом деле, нет). Во-первых, Госдума поддержала законопроект о продлении отсрочки по долгам для пострадавшего бизнеса.

Во-вторых, генпрокурор призвал ужесточить наказание для «кошмарящих» бизнес силовиков.

Станет ли бизнесу от этого действительно легче, чем сейчас, пока непонятно. Но 37% россиян рассчитывают на новогоднюю премию в этом году.

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Размышления о разном

Вернут ли налог на движимое имущество? Приводим мнение сенатора. Спойлер: он считает, что это разумно.

Взыскать стоимость урожая в пользу государства: миф или реальность? Тут спойлеров не будет, просто почитайте.

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Ваша наряжающая елку редакция