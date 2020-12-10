«Ночной бухгалтер». Отсрочку по налоговым долгам для организаций и ИП продлили. Сколько предприятий обанкротила пандемия?

Счет предприятий, ставших банкротами из-за коронакризиса, пошел на миллионы. Будет ли благом для оставшихся возможность продлить отсрочку по налоговым долгам?

Про утонувших и утопающих

Рабоче-нерабочие дни, падение спроса и доходов покупателей, многочисленные долги — всё это вместе унесло из российской экономики 4,5 миллиона предприятий малого и среднего бизнеса. Такие цифры привела сегодня омбудсмен Татьяна Москалькова.

Для остальных — пока в пилотном режиме — ФНС запустила проект по увеличению срока исполнения требований об уплате налогов.

Но куда без ложки дегтя в хорошей новости. Пилотный проект пока действует только в Республике Коми, Ставропольском крае и Воронежской области.

Назад в СССР

Еще вчера Путин призвал не допустить ситуации, когда гражданам не хватит денег на еду. И привел в пример дефицит в СССР. А уже сегодня Мишустин поручил чиновникам разобраться с ростом цен на продукты.

В России растут цены? Нет, не может быть. Ну разве такое когда-то было?

Но жизнь на месте не стоит и бизнес должен двигаться дальше. А мы поможем - на бесплатном вебинаре от АГ "Капитал" «Как собственнику получить полезные цифры из 1С и не запутаться в бухгалтерских терминах. Дружелюбный ликбез для предпринимателей». 18 декабря в 14.00 мск обсудим: какие отчёты 1С могут быть полезны руководителю, а на что не надо тратить время;

как читать данные из отчётов, не дожидаясь бухгалтера;

почему позиция «я не лезу в бухгалтерию» ведёт к долгосрочным потерям для собственников. Разберем без воды и на конкретных примерах. Регистрируйтесь!

Ну должно же быть хоть что-то хорошее

Да, теперь оформить пенсию можно будет в уполномоченных банках — и получить некоторые другие госуслуги тоже. Не обязательно будет идти в МФЦ.

Рассказываем про вредные (и глупые) схемы оптимизации налогов — и делаем выводы.

А еще учим, как бухгалтеру-аутсорсеру уберечь клиентскую базу от воровства.

Ваша не смотря ни на что не унывающая редакция