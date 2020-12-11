Спойлер: плохо. А штрафы за незаконное предпринимательство при этом хотят увеличить.

Занимательная арифметика

Власти неоднократно заявляли, что бизнес особо не пострадает, ведь у него такой выбор систем налогообложения. И даже главу про ПСН переписали, добавив туда виды деятельности. Но при этом дали почти неограниченные возможности региональным властям.

Первыми ощутили последствия предприниматели Ставрополья, открыв новый региональный закон. Потенциальный доход (ПД) по видам деятельности не просто увеличен, по некоторым видам деятельности он просто вырос в 10 раз, а где-то и ещё больше.

Так, патент по розничной торговле на 47 кв.м метров стоил в 2020 году 24 тыс.рублей, а в 2021 году — 237 тыс.! Интересное получается кино.

История про легализацию

Вообще, региональные законотворцы очень плодовиты на выдумки, но вот эта добралась до Госдумы.

Сейчас административный штраф за незаконное предпринимательство составляет от 500 до 2 000 рублей (статья 14.1 КоАП). А за повторное нарушение никакого другого наказания не предусмотрено. Такое положение дел надо менять, решили самарские депутаты и внесли законопроект, по которому за повторное нарушение прописали штраф от 10 до 40 тысяч рублей.

Ну, подумаешь, всего-то в 20 раз штраф увеличили. Бюджет-то надо пополнять.

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А хорошее что-нибудь подвезли?

Да, потому что сегодня пятница и каждый должен набраться позитива, даже если рабочая неделя еще не закончена. Вот вам несколько поводов если не улыбнуться, то во всяком случае взять на заметку полезности:

Ваша ушедшая на выходные редакция