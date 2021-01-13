Входит ли учеба в общий трудовой стаж: что говорит закон

Входит ли учеба в общий трудовой стаж — по действующему законодательству, нет. Если обучение проходило в период до 2002 года — да, потому что так было установлено действующим до 2002 года законом.

Страховой стаж (выработка) — это время, когда за гражданина производились пенсионные отчисления. Основное его значение в том, что он влияет на формирование пенсионных отчислений (сейчас минимум для назначения пенсии — 15 лет).

Пенсионное законодательство постоянно меняется, но новый закон не может ухудшать положение гражданина. По действующему ранее закону, время обучения учитывалось при назначении пенсионного обеспечения, по действующему сейчас — нет. Поэтому входит ли в стаж учеба в институте зависит от того, на какой период она пришлась.

Включают ли учебу в общий трудовой стаж

До 1992 года пенсии назначались на основании постановления Совета министров СССР № 590 от 03.08.1972, с 1992 до 2002 — по закону о пенсиях № 340-I от 20.11.1990. В соответствии с этими законодательными актами, годы учебы входят в общий трудовой стаж, если гражданин получал образование в высших и средних специальных учебных заведениях.

С 2002 в России введен в действие Федеральный закон № 173 от 17.12.2001 о пенсиях. В соответствии со ст. 10-11 этого закона, период обучения не учитывается при назначении пенсии. Само понятие «трудовой стаж» заменено на «страховой».

В 2015 законодательство опять поменялось. Вступил в действие ФЗ № 400, принятый еще 28.12.2013 и действующий по сей день. Он увеличил количество периодов, засчитываемых в трудовую выработку, но период получения образования в него не вошел.

В соответствии со ст. 11 нового 400-ФЗ, в страховую выработку входят периоды:

службы в армии;

получения пособия по безработице или нетрудоспособности;

ухода за малолетним ребенком, не достигшим полутора лет;

ухода за инвалидом, престарелым гражданином старше 80 лет, ребенком-инвалидом;

необоснованного содержания под стражей;

проживания вместе с супругом-военнослужащим (или супругой-военнослужащей) в местности, где не представилось возможности осуществлять рабочую деятельность;

проживания с супругом, супругой за границей.

По законодательству получается, и это указано в п. 8 ст. 13 400-ФЗ, что учеба входит в стаж для пенсии, если она осуществлялась до 2002 года. Под этим термином понимается получение знаний в средних и высших учебных заведениях.

В техникуме

Из системного толкования норм законодательства получается, что ответ на вопрос, входит ли учеба в техникуме в стаж работы, зависит от времени прохождения обучения в этом среднем образовательном заведении. Период до 2002 включается, после — уже нет. Смена наименования с техникума на колледж не имеет значения.

В вузе

По советскому законодательству, учеба в вузе входит в трудовой стаж, по новому российскому — в страховой нет. Если студент обучается на заочном отделении, работает в свободное от получения знаний время (по трудовому договору или в качестве ИП) и за него производятся отчисления или он сам их производит, эти периоды включаются в выработку.

В аспирантуре и интернатуре

Послевузовское образование в виде аспирантуры по новому законодательству не учитывается, а в советское время учитывалось. Интернатура — это специализация в медицинской организации после получения высшего образования. Интернам выплачивается заработная плата, этот период включается в страховую выработку.

Когда засчитают время обучения

Вуз, техникум, аспирантура принимаются во внимание при назначении пенсии, училище входит в трудовой стаж для пенсии, но не школьные годы, обучение в общеобразовательной школе никогда в выработку не включалось. И они засчитываются только при прохождении обучения до 2002 года.

Исключение составляют случаи, когда студент осуществлял трудовую деятельность в свободное от занятий время.

По советскому законодательству, профессиональное образование приравнивалось к этим видам образования, поэтому ответ на вопрос, входят ли курсы в пенсионный стаж, положительный, если они пройдены до 2002 и касались профессионального обучения (повышение квалификации и т. д.).

Студент работает или платит взносы самостоятельно

На основании ст. 11 400-ФЗ, период трудовой деятельности или иной деятельности, когда производилось отчисление пенсионных взносов, учитывается при назначении пенсионного обеспечения. Поэтому если студент работал или осуществлял предпринимательскую деятельность и платил взносы самостоятельно в период получения образования, учеба в университете входит в трудовой стаж и засчитывается Пенсионным фондом.

Обучение проходило в ведомственном вузе

В соответствии с законом № 4468-1 от 12.02.1993 и постановлением правительства РФ № 941 от 22.09.1993, обучение входит в выслугу лет для получения пенсии в органах внутренних дел в пределах 5 лет. Это правило распространяется на сотрудников, поступивших на службу до 01.01.2012 при условии окончания образовательного заведения (ч. 2 ст. 17, ст. 22 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. 2 ст. 35 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», приказ Министра обороны РФ от 07.04.2015 № 185).

На основании 342-ФЗ от 30.11. 2011, 53-ФЗ от 28.03.1998, приказа Минобороны РФ № 185 от 07.04.2015, зачисление в вузы МВД или МО фактически является поступлением на службу с подписанием контрактов.

Военнослужащий обучался в гражданском вузе

Вид учебного заведения не имеет значения, но учет производится по следующему принципу: два месяца обучения приравниваются к одному месяцу службы.

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