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- Входит ли учеба в общий трудовой стаж: что говорит закон
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Входит ли учеба в общий трудовой стаж: что говорит закон
По действующему законодательству, нет. Если же человек проходил обучение в период до 2002 года — да, так как в то время действовал другой закон. Но есть нюансы.
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