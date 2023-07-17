Входит ли учеба в общий трудовой стаж: что говорит закон По действующему законодательству, нет. Если же человек проходил обучение в период до 2002 года — да, так как в то время действовал другой закон. Но есть нюансы. 4 3

Как было до 2002 года Как было с 2002 по 2015 годы Как стало с 2015 года Еще одно исключение Подведем итог