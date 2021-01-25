Юристов пытаются привлечь к субсидиарке, а налоговики собирают доносы на уклонистов от ККТ.

Наказать нельзя помиловать

Дело о привлечении к субсидиарной ответственности совсем недавно едва не стало скандалом. Жертвой чуть не оказалась юрист обанкротившейся компании, которую через суд пытались представить контролирующим должника лицом.

Юрист предоставила отзыв, в котором указала, что контролирующим лицом не являлась, доказательство необоснованного получения денег от кооператива заявитель в суд не представил. Разобрав все детали, суд постановил: оснований для привлечения юриста к субсидиарной ответственности нет.

Те, кто следит за изменениями в области субсидиарки, знают: это довольно редкий и даже из ряда вон выходящий случай.

Расскажите нам о нарушителях

Совсем недавно мы уже писали о всколыхнувшем ленты новостей намерении налоговиков вести борьбу с общепитом, уклоняющемся от применения ККТ. Теперь вот свеженькое: региональные УФНС призывают граждан сообщать об уклонистах от ККТ и неправильных чеках.

И вроде бы, логически мотивы призыва понятны. Но отчего такие неприятные ассоциации с этим призывом в голове?

Для малого бизнеса

Но хватит сгущать краски, давайте о важном и полезном. В этом году для малого бизнеса продолжают действовать пониженные тарифы страховых взносов.

ПСНщики, обратите внимание: при грузоперевозках регион выдачи патента и регион заключения договора должны совпадать.

Работники у ИП в 2021 году: какую отчетность сдавать, как не налететь на штрафы, что там с новыми реквизитами по налогам.

Как не налететь на проблемы...

...с маркировкой? Рассказываем на крутом бесплатном вебинаре Центра обучения Клерка от «Честного знака»: уже в эту среду, в 12.00 мск.

Да и вообще, знания лишними не бывают, решили мы, поэтому в этот же день (только в 16.00) расскажем все, что нужно знать о мнимых разрывах по НДС. Регистрируйтесь прямо сейчас!

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