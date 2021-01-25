Юристов пытаются привлечь к субсидиарке. Суды против

Юриста пытались привлечь к субсидиарной ответственности, но суд не увидел в его действиях причин для столь сурового наказания.

Нашумевший спор о привлечении юриста к субсидиарной ответственности был рассмотрен судом в середине декабря.

А началось все с того, что в августе 2018 года был признан банкротом сельскохозяйственный сбытовой потребительский кооператив «Уральская плодоовощная компания». Примерно через год конкурсный кредитор — ООО «Агрофирма «Комсомольский» — просит суд признать ряд граждан контролирующими должника лицами. В том числе и юриста Т. Вотинову. И солидарно со всех взыскать 23 818 930 руб. 62 коп.

Заявитель обосновывал статус контролирующего лица тем, что она оказывала должнику юридические услуги, ее доверенность содержала широкие полномочия, она получила со счета третьего лица денежные средства в существенном размере в общем размере 2 583 077 руб., за период с 05.03.2018 по 27.07.2018. Источником происхождения этих средств являлись активы должника.

Юрист предоставила отзыв, в котором указала, что контролирующим лицом не являлась, доказательство необоснованного получения денег от кооператива заявитель в суд не представил.

В итоге, суд пришел к выводу о том, что заявитель не доказал фактическую возможность ответчика определять действия компании и, соответственно, наличие у юриста статуса контролирующего лица.

«В качестве наличия у Вотиновой Т.Ю. статуса контролирующего должника лица заявитель ссылается на оказание ответчиком юридических услуг должнику, а также иным заинтересованным лицам по отношению к должнику. Однако доказательств наличия у указанных лиц фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия, кредитором в материалы дела не представлено» — указал суд.

Кроме того, в деле отсутствовали доказательства наступления банкротства должника в результате перечисления третьим лицом денежных средств в пользу Т. Вотиновой, также как и того, что источником этих средств являлись активы должника.

Более, того, не было доказано, что юрист как-либо повлияла на принятие решений в компании, что и привело к ее банкротству.

Кстати говоря, эти же определением отказали в привлечении к субсидиарке еще одного лица, являвшегося заместителем директора.

«В отношении Сикоры И.В. заявителем указано, что он являлся заместителем руководителя должника. В качестве подтверждения указанного довода представлена копия решения Калининского районного суда г. Челябинска от 26.11.2018 по делу № 2-4097/2018 о взыскании заработной платы. В качестве наличия у Вотиновой Т.Ю. статуса контролирующего должника лица заявитель ссылается на оказание ответчиком юридических услуг должнику, а также иным заинтересованным лицам по отношению к должнику».

Заявитель не доказал, что эти лица хоть как-то влияли на принятие решений должником.

«Однако доказательств наличия у указанных лиц фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия, кредитором в материалы дела не представлено».

При этом, суд отметил, что заявителю не раз предлагалось конкретно указать, что же такого сделали указанные лица, что привело к банкротству кооператива.

«Иных доводов о наличии оснований для привлечения Сикоры И.В. и Вотиновой Т.Ю. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника конкурсным кредитором не завалено, несмотря на то, что судом неоднократного предлагалось заявителю раскрыть какие конкретно действия Вотиновой Т.Ю., Сикоры И.В. привели к банкротству должника» — указал суд.

В отношении же двух других лиц, дело выделили в отдельное производство.

Дело А76-22330/2018, определение прикреплено во вложении.

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