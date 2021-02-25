Увольнение по собственному желанию: какие могут быть проблемы?

Увольнение по собственному желанию — одно из наиболее распространенных оснований увольнения. Но тем не менее, процедура увольнения по пункту 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса в некоторых случаях представляет для кадрового работника трудности, которые, на первый взгляд, трудно разрешимы. Предлагаем рассмотреть спорные ситуации, возникающие при увольнении работника по собственному желанию и разрешить с нашей помощью проблему увольнения в позитивном ключе.

Отпуск с последующим увольнением

Предоставляя оплачиваемый отпуск работнику с последующим увольнением, следует помнить, что последним днем работы работника является день, предшествующий первому дню отпуска, а не день его увольнения — последний день отпуска. В последний день работы работодатель должен оформить увольнение работника в соответствии с требованиями статьи 84.1 Трудового кодекса РФ, а именно:

издать приказ о прекращении трудового договора и ознакомить с ним работника под роспись;

выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности способом, указанным в заявлении работника.

Напомним, что сведения о трудовой деятельности выдаются тем работникам, кто отказался от ведения трудовой книжки на бумажном носителе, и уже получил трудовую книжку на руки. В этом случае работнику выдается справка по форме СТД-Р на бумажном носителе, заверенная надлежащим образом, или в электронном виде, подписанная усиленной ЭЦП, в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ.

Работодатель, на основании части первой статьи 140 Трудового кодекса РФ, обязан при увольнении произвести с работником полный расчет. Если работник в день увольнения не работал, то полагающиеся работнику при увольнении расчетные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Увольнение на больничном

Рассмотрим ситуацию: работник, написав заявление на увольнение по собственному желанию, заболел и не выздоровел до даты увольнения. Как уволить работника правильно и не допустить ошибки?

Важно знать, что:

если в заявлении работника указана дата увольнения, то именно этой датой следует прекратить трудовой договор, поскольку изменить дату увольнения можно только с согласия работника;

если дата увольнения в заявлении работника не указана, то работника следует уволить через две недели после получения работодателем заявления работника об увольнении в соответствии с частью первой статьи 80 Трудового кодекса РФ;

Следует помнить, что течение срока предупреждения об увольнении по собственному желанию начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.

больничный лист работника, открытый до его увольнения, оплачивается на общих основаниях.

В день увольнения, в связи с отсутствием работника, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте, или направить работнику сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р, заверенные надлежащим образом, по почте заказным письмом с уведомлением согласно части 6 статьи 84.1 Трудового кодекса РФ.

Не забываем и о том, что работник в любое время до истечения срока предупреждения об увольнении может отозвать свое заявление.

Работник отзывает свое заявление об увольнении по собственному желанию

Как это иногда случается: работник написал заявление об увольнении по собственному желанию, но в дальнейшем передумал и решил отозвать свое заявление. В такой ситуации кадровику весьма непросто принять правильное решение.

В соответствии с Трудовым законодательством, на основании части 4 статьи 80 Трудового кодекса РФ, до истечения срока предупреждения об увольнении, работник имеет право в любое время отозвать свое заявление (за исключением приглашения в письменной форме на его место другого работника, которому не может быть отказано в заключении трудового договора).

Поскольку в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, или предоставить сведения о его трудовой деятельности по форме СТД-Р, произвести с работником окончательный расчет, то отозвать свое заявление об увольнении работник имеет право и в день прекращения трудового договора, до исполнения работодателем обязанности по его оформлению, согласно статьям 84.1, 66.1, 140 Трудового кодекса РФ (данная позиция подтверждена Постановлением Президиума Кемеровского областного суда от 18.06.2018 № 44г-40/2018 и др.).

Работник увольняется, находясь в отпуске

Разберем еще одну ситуацию, которая причиняет неудобство кадровикам — увольнение работника в период ежегодного оплачиваемого отпуска.

Следует отметить, что подать заявление об увольнении работник вправе не позднее, чем за две недели до увольнения в соответствии с частью первой статьи 80 ТК РФ. По соглашению с работодателем работник может быть уволен и ранее указанного срока (так говорит часть вторая статьи 80 ТК РФ). Порядок увольнения работника, находящегося в отпуске, ничем не отличается от увольнения в период работы.

Казалось бы, все ясно, но...Как быть, если ежегодный оплачиваемый отпуск был предоставлен работнику авансом за неотработанный рабочий год? Препятствовать увольнению работника, пока он добровольно не возвратит полученные отпускные за неотработанный период, работодатель не вправе. Взысканию в судебном порядке такая задолженность также не подлежит (Определение Верховного Суда РФ от 25.10.2013 N 69-КГ13-6). В такой ситуации остается надеяться только на порядочность работника.

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Постфактум автора: с одной стороны, ежегодный оплачиваемый отпуск работнику авансом не представляется (Определение Санкт-Петербургского городского суда от 25.05.2017 N 33-10206/2017 и пр.), за исключением предоставления такого отпуска по соглашению сторон и основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 122, частью 4 статьи 123 Трудового кодекса РФ.

С другой стороны, Трудовой кодекс не содержит положений, позволяющих работодателю предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск пропорционально отработанному времени (за исключением дополнительного отпуска за работу во вредных или опасных условиях, предусмотренного частью 3 статьи 121 Трудового кодекса РФ). Таким образом, выбор остается за работодателем.