«Ночной бухгалтер». Налоговики стали проверять, не нанимают ли компании своих же бывших сотрудников в качестве самозанятых

Некоторые работодатели уже попали в группу риска — то есть под пристальное наблюдение инспекторов.
Ход конем
Договоры с самозанятыми — выгодная мера для многих компаний, и поэтому она все больше набирает обороты. Но здесь часто есть большой риск попасть под подозрения налоговой.
Недавно на «Клерке» писали, что ФНС разработала для выявления таких компаний специальную скоринговую систему. А теперь на сайте нижегородской налоговой появилась конкретная статистика по компаниям.
В группу риска попали около тысячи работодателей, нарушения установлены в 30 из них. Эти компании не просто сотрудничали с СМЗ — они нанимали в их качестве бывших сотрудников.
Что делать, если вы тоже сотрудничаете с самозанятыми? И будут ли проверять всех подряд? А если вы сами — плательщик НПД?
Объясняет Юлия Жижерина, директор учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперт по трудовому праву:
— Нормы в законе предусмотрены, чтобы работодатели не пытались «сэкономить» на своих сотрудниках. В том числе и на бывших сотрудниках. Работник организации, состоящий с ней в трудовых отношениях (или работавший в ней последние два года) по трудовому договору, не вправе при оказании услуг этой организации в рамках договора ГПХ применять режим НПД. Ваша задача — понять, не нарушаете ли вы эту норму. Потому что иначе велик реальный риск привлечения работодателя к ответственности — по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ это штрафы от 50 до 100 тысяч рублей.
О том, как правильно составить договор с СМЗ, чтобы его не посчитали трудовым, мы тоже писали.
Но имейте ввиду, что всегда существует и еще один риск — жалобы со стороны самого работника.
А в целом про налоговую безопасность бизнеса - и законную оптимизацию налогов - можно узнать в новом курсе Центра обучения "Клерка". На него как раз сейчас скидка.
Про НДФЛ
Обязанность сдачи 3-НДФЛ при продаже имущества могут отменить — законопроект внесли в Госдуму. Но речь о случаях превышения суммы вычета над доходом.
Если налоговики находят недоимки по выплатам физлицам, произведенным с начала 2020 года, то они взыщут эти недоимки за счет организации. Причем уплаченный по результатам проверки налог не является доходом человека, разъяснила ФНС в одном из последних писем.
Эврика!
Неожиданно здравые инициативы в сегодняшних новостях:
- Мишустину предложили компенсировать из бюджета расходы российским туристам, прибывающим из-за границы, на ПЦР-тесты;
- а Минэкономразвития озаботилось вопросами социального страхования для самозанятых.
Лайфхаки
Рассказываем:
- как бухгалтеру сократить время на обработку авансовых. Лайфхаки, о которых не все знают;
- как бухгалтеру писать в соцсетях и зарабатывать деньги.
Все, что вы хотели знать (или, напротив, даже не подозревали) про скрытые возможности Excel!
Вместе с экспертами Laba на онлайн-курсе (старт 18 мая) мы научимся финансовому моделированию с помощью старых-добрых таблиц — сбору данных, анализу и прогнозированию.
Вы прокачаете аналитические навыки и поднимете свою ценность в глазах работодателя — а еще получите обратную связь от эксперта.
Записаться на курс можно прямо сейчас.
Ваша немного меланхоличная редакция