«Ночной бухгалтер». Налоговики стали проверять, не нанимают ли компании своих же бывших сотрудников в качестве самозанятых

Некоторые работодатели уже попали в группу риска — то есть под пристальное наблюдение инспекторов.

Ход конем

Договоры с самозанятыми — выгодная мера для многих компаний, и поэтому она все больше набирает обороты. Но здесь часто есть большой риск попасть под подозрения налоговой.

Недавно на «Клерке» писали, что ФНС разработала для выявления таких компаний специальную скоринговую систему. А теперь на сайте нижегородской налоговой появилась конкретная статистика по компаниям.

В группу риска попали около тысячи работодателей, нарушения установлены в 30 из них. Эти компании не просто сотрудничали с СМЗ — они нанимали в их качестве бывших сотрудников.

Что делать, если вы тоже сотрудничаете с самозанятыми? И будут ли проверять всех подряд? А если вы сами — плательщик НПД?

Объясняет Юлия Жижерина, директор учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперт по трудовому праву:

— Нормы в законе предусмотрены, чтобы работодатели не пытались «сэкономить» на своих сотрудниках. В том числе и на бывших сотрудниках. Работник организации, состоящий с ней в трудовых отношениях (или работавший в ней последние два года) по трудовому договору, не вправе при оказании услуг этой организации в рамках договора ГПХ применять режим НПД. Ваша задача — понять, не нарушаете ли вы эту норму. Потому что иначе велик реальный риск привлечения работодателя к ответственности — по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ это штрафы от 50 до 100 тысяч рублей.

О том, как правильно составить договор с СМЗ, чтобы его не посчитали трудовым, мы тоже писали.

Но имейте ввиду, что всегда существует и еще один риск — жалобы со стороны самого работника.

А в целом про налоговую безопасность бизнеса - и законную оптимизацию налогов - можно узнать в новом курсе Центра обучения "Клерка". На него как раз сейчас скидка.

Про НДФЛ

Обязанность сдачи 3-НДФЛ при продаже имущества могут отменить — законопроект внесли в Госдуму. Но речь о случаях превышения суммы вычета над доходом.

Если налоговики находят недоимки по выплатам физлицам, произведенным с начала 2020 года, то они взыщут эти недоимки за счет организации. Причем уплаченный по результатам проверки налог не является доходом человека, разъяснила ФНС в одном из последних писем.

Эврика!

Неожиданно здравые инициативы в сегодняшних новостях:

Лайфхаки

Рассказываем:

Все, что вы хотели знать (или, напротив, даже не подозревали) про скрытые возможности Excel! Вместе с экспертами Laba на онлайн-курсе (старт 18 мая) мы научимся финансовому моделированию с помощью старых-добрых таблиц — сбору данных, анализу и прогнозированию. Вы прокачаете аналитические навыки и поднимете свою ценность в глазах работодателя — а еще получите обратную связь от эксперта. Записаться на курс можно прямо сейчас.

Ваша немного меланхоличная редакция