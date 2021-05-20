Договор франчайзинга: риски, правила, важные детали

Использование договора франчайзинга в предпринимательской деятельности весьма популярно. Организация бизнеса через систему франшизы позволяет владельцу торгового знака получать пассивный доход. Франчайзинг может быть удобным инструментом для структурирования группы компаний с целью формирования одного центра формирования прибыли.

Но еще договор франчайзинга зачастую используется как прикрытие в схемах по дроблению бизнеса. О том, что такое этот договор и какие могут быть риски при его использовании, поговорим в статье.

Общие положения

По договору коммерческой концессии (франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) (п. 1 ст. 1027 ГК РФ).

Таким образом, договор коммерческой концессии может как заключаться на определенный срок, так и быть бессрочным.

Этот договор предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг — п. 2 ст. 1027 ГК РФ).

Договор коммерческой концессии в обязательном порядке подлежит регистрации в Роспатенте (п. 2 ст. 1028 ГК РФ). Если какое-либо из существенных условий будет отсутствовать, договор не будет зарегистрирован.

В договоре обязательно должны присутствовать следующие существенные условия:

предмет договора: какой объект/объекты интеллектуальной собственности передаются в пользование;

размер и порядок выплаты вознаграждения правообладателю. Обычно это единовременный платеж, а затем регулярные (ежемесячные, ежеквартальные) платежи правообладателю;

как разрешено использовать предоставленные объекты интеллектуальной собственности;

условие о неразглашении секретов производства правообладателя и другой полученной от него конфиденциальной информации;

требование соблюдать установленные стандарты качества товаров и оказываемых услуг качеству аналогичных товаров и услуг правообладателя.

Дополнительно могут быть указаны:

территория, на которой можно использовать объекты интеллектуальной собственности;

срок действия договора;

возможность заключать договор субконцессии;

требование не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора;

запрет для пользователя заключать договоры коммерческой концессии с конкурентами правообладателя;

обязанность пользователя согласовывать с правообладателем расположение коммерческих помещений;

требование к пользователю реализовывать товары и услуги по назначенным правообладателем ценам.

По договору франчайзинга правообладатель обязан (ст. 1031 ГК РФ):

предоставить пользователю всю необходимую документацию для осуществления деятельности;

зарегистрировать договор франчайзинга в Роспатенте;

консультировать пользователя;

контролировать качество производимых пользователем товаров или оказываемых услуг.

В свою очередь, пользователь обязан (ст. 1032 ГК РФ):

использовать предоставленный товарный знак указанным в договоре образом;

сохранять в тайне секреты, ноу-хау и другую конфиденциальную информацию правообладателя;

действовать согласно инструкциям и указаниям правообладателя;

предоставлять клиентам все дополнительные услуги, которые они могли бы получить, если бы приобретали товар или услугу у правообладателя;

обеспечивать качество товара или услуг на уровне аналогичном уровню правообладателя.

Важно понимать, что правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии (ст. 1034 ГК РФ).

Кроме того, по договору франчайзинга объектом выступают исключительные права. Это означает, что правообладатель товарного знака должен предварительно зарегистрировать его. А в сам договор должны быть включены номер свидетельства о государственной регистрации товарного знака, реквизиты его владельца и приложено само изображение товарного знака.

Налоговые риски использования договора

Договор коммерческой концессии достаточно широко используется в практике при организации бизнеса группы лиц.

Изначально франчайзинг предполагает ведение под единым товарным знаком деятельности несколькими независимыми друг от друга субъектами, разделенными, как правило, по какому-то признаку — территориально, по количеству населения в регионе присутствия, масштабу деятельности.

Вместе с тем, использование франшизы объединяет субъектов ведения бизнеса: общие вывески, общие маркетинговые ресурсы или стратегии, единые правила ведения бизнеса и т.д.

Данные обстоятельства дополнительно привлекают внимание со стороны налоговых органов. Например на сайте ФНС России размещена публикация под заголовком «Как работать по франшизе и не попасть на дробление бизнеса», что уже дает понимание о векторе налогового контроля в данной сфере.

В судебной практике также имеются случаи предъявления претензий со стороны налоговых органов к бизнес-моделям, построенным по методу франчайзинга.

Показательным примером может служить нашумевшее «Дело KFC» (дела № А32-45354/2017, № А32-44581/2017, № А32-44543/2017, № А32-46644/2017). Налоговый орган посчитал, что франшиза использовалась исключительно с целью дробления бизнеса. Основанием для этого послужили следующие выводы:

у 11 компаний пользователей один общий учредитель;

единый управленческий аппарат;

общая бухгалтерия;

все сотрудники проходили собеседования и получали заработную плату в центральном офисе;

право подписи в банковских документах одной организации группы компаний предоставлялось работникам, оформленным в других организациях группы компаний;

один IP-адрес, с помощью которого осуществлялся доступ к системе «Банк-клиент»;

между компаниями осуществлялось беспроцентное финансирование, что противоречит смыслу создания независимого коммерческого субъекта, нацеленного на извлечение прибыли;

расходы по приобретению и страхованию основных средств несут одни организации, а доходы от эксплуатации основных средств получают другие участники группы;

остатки продукции, мебель, кухонное торговое оборудование переходят от компании в компанию без оформления сделок купли-продажи, аренды и т.д.;

учет входящей корреспонденции, адресованной организациям группы компаний, ведется в едином журнале с единой сквозной регистрацией входящих номеров.

В совокупности все эти признаки свидетельствовали об искусственном дроблении и убедили суд в налоговых злоупотреблениях.

Другим примером дробления бизнеса с использованием договора франчайзинга является дело ООО «КСК-М», где под дробление попала торговля топливом через АЗС (постановление АС Волго-Вятского округа от 31.03.2021 по делу № А11-2223/2017). В указанном деле суд также встал на сторону налогового органа, признав наличие схемы по искусственному дроблению бизнеса по следующим основаниям:

правообладатель и пользователи по договору коммерческой концессии являются аффилированными лицами — общие учредители;

все компании использовали один сайт, зарегистрированный за правообладателем, на которым размещались его контактные данные, а данные о правообладателях отсутствовали;

расходы на содержание сайта нес только правообладатель;

договоры коммерческой концессии со стороны пользователей не исполнялись, оплата по договору не вносилась;

сотрудники правообладателя одновременно являлись работниками в компаниях пользователей.

Стоит отметить, что претензии со стороны налоговых органов к договору франчайзинга могут возникнуть не только в связи с дроблением бизнеса. Поводом для доначислений может также послужить размер вознаграждения, уплачиваемое пользователем.

Мы обнаружили несколько кейсов, в которых основанием для предъявления налоговых претензий послужила нерыночная цена сделок, по передаче товарных знаков (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2015 по делу № А40 23890/14, постановление Арбитражного суда Центрального округа от 18.04.2017 по делу № А36-3051/2016). Объединяет данные дела то обстоятельство, что рыночная цена сделки определялась на основании проведенной экспертизы.

Рекомендации по минимизации налоговых рисков

Анализ судебной практики позволил нам выделить основные признаки использования франшизы с целью налоговых злоупотреблений:

отсутствие фактуры, характерной для договора коммерческой концессии (договор заключен только «на бумаге»);

невыплата или неполная выплата роялти;

взаимозависимость сторон договора;

предоставление франшизы только одной компании или ИП;

смешение сырья, персонала и денежных потоков между сторонами.

С учетом проведенного анализа мы рекомендуем с целью минимизации налоговых рисков при построении бизнеса на основании договора коммерческой концессии учитывать следующие ключевые моменты

1. Содержание франшизы. Правообладатель должен иметь коммерчески привлекательную для всех третьих лиц модель работы по франшизе, которая бы предусматривала не только выплату вознаграждения со стороны пользователей, но и использование ими деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя.

Например, правообладатель может предоставить не только право пользования своим товарным знаком, но также проводить обучение персонала пользователей, внедрить на складах пользователей свою систему хранения товаров. В качестве маркетингового преимущества для пользователей можно использовать возможность размещение ими своих контактных данных на сайте правообладателя или упоминание пользователей в социальных сетях на аккаунте правообладателя.

2. Открытость франшизы. Информация о франшизе и условиях её приобретения должна быть размещена правообладателем в открытом доступе. Любое третье лицо должно иметь возможность приобрести франшизу. В связи с этим рекомендуется исключить случаи, когда договор франшизы заключен только с одной компанией и в течение длительного периода времени другие договоры отсутствуют.

3. Независимость сторон. Правообладатель должен быть полностью независим с пользователями франшизы. Независимость предполагается не только по принципу подконтрольности, родственных связей, но также должны отсутствовать пересечения по персоналу, аутсорсинговым компаниям, местам регистрации, банком обслуживания, использованию имущества. В связи с этим целесообразней не сдавать имущество, например, склады в аренду от правообладателя пользователям.

4. Цена франшизы. Несмотря на то, что налоговые органы не могут проводить контроль цен в порядке главы V.1 НК РФ между лицами, не являющимися взаимозависимыми, тем не менее многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может стать поводом для проверки цены на основании ст. 54.1 НК РФ. С учетом этого целесообразнее до заключения договора провести мониторинг цен по договорам коммерческой концессии в предполагаемой сфере деятельности.

5. Исполнение договора. Договор франшизы изначально предполагает комплекс взаимных прав и обязательств сторон, связанных с порядком использования товарного знака, обучению персонала пользователя, фирменной раскладке продукции и т.д. Все условия договора должны неукоснительно соблюдаться сторонами. Для этого у правообладателя должны иметься необходимые ресурсы: персонал, который проводит обучение, менеджеры, которые следят за развитием франшизы, зарегистрированные права на товарный знак, право на сайт и т.д. Исполнение взаимных обязательств должно подтверждаться соответствующими отчетами, в которых бы был подробно описан комплекс выполненных действий с каждой стороны.