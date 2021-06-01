«Утренний бухгалтер». Налоговики сами будут заполнять ваши заявления для упрощенного вычета по НДФЛ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие сутки.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Разъяснение от ФНС: заявление на получение вычета по НДФЛ в упрощенном порядке налоговики частично будут заполнять сами. Вам либо направят его для подтверждения, либо пришлют сообщение о невозможности получения налогового вычета с указанием причин.
А еще налоговая изменила свой сервис по онлайн-кассам. Сами налоговики говорят, что теперь там удобная навигация — и еще появилось много полезной информации.
Пониженные тарифы страховых взносов в Совфеде хотят применять в отношении части зарплат свыше двух МРОТ.
Больше о том, что важно знать про страховые взносы сейчас — в новом курсе Центра обучения «Клерка». Начать проходить его можно хоть сейчас.
Бухгалтеры обсуждают скандальную историю: кандидату на должность бухгалтера отказали в приеме на работу, потому что он не сойдется характером с руководителем. А вы бы как поступили?
Рассказываем о снижении риска доначисления налогов — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Как главбуху эффективно руководить бухгалтерией? Расскажем на одноименном онлайн-курсе от Laba. Вы научитесь:
- составлять и анализировать бухгалтерскую отчетность компании;
- рассчитывать НДС, налог на прибыль, НДФЛ и страховые взносы;
- готовиться к налоговой проверке и успешно её проходить;
- вносить изменения в учетную политику организации;
- и многому другому.
Новости
- А вы получили предложение о выпуске бесплатной ЭЦП?
- Налоговики сами частично заполнят ваше заявление на получение вычета по НДФЛ в упрощенном порядке
- При доплате за будущую квартиру по договору ДДУ срок владению ею начинает идти заново
- В России могут создать реестр самогонных аппаратов. Потому что люди торгуют вредным самогоном
- Налоговую нагрузку менять не нужно, считают в Минфине
- Бумажные уведомление на уплату налогов физлица могут получать по месту жительства, а не по месту прописки
- Все госуслуги можно будет получить 24/7 без похода в МФЦ
- За что ответит бухгалтер, если случилась утечка закрытой информации? Бесплатный вебинар уже 2 июня
- При продаже квартиры и машины нельзя применить НПД
- Переработки при ненормированном рабочем дне хотят ограничить 120 часами в год
- Имущественный вычет при покупке квартиры предложили давать сразу при оформлении ипотеки
- «Почта России» будет продвигать маркетплейсы. Но свой создавать не будет
- Россию все-таки могут отключить от SWIFT. Хотя недавно утверждали обратное
- 31 мая – последний день отчета по зарубежным счетам физлиц
- Налог на дивиденды для ООО с одним участником предлагают отменить
- С бедностью надо бороться новыми пособиями, заявили в правительстве
- При продаже нерезидентом недвижимости в России имущественный вычет не положен
- Несовершеннолетние могут применять НПД
- Судимость, субсидиарка или фиктивное банкротство будут препятствием для руководства в ПАО
- Каждый второй работодатель отказывает соискателям с ошибками в резюме. А вы отказываете?
- ПФР просит работодателей заключить соглашение об электронном документообороте. Дает два месяца
- Выплата доли в ООО наследнику умершего участника облагается НДФЛ
- Поправки об обязанности IT-гигантов открывать представительства в России поддержали в правительстве
- Бухгалтеру отказали на собеседовании из-за более сильного характера, чем у руководителя
- Гражданам при обращении в МФЦ будут предлагать создать электронный дубликат документа
- А как вы относитесь к 4-дневке? Хотели бы?
- Штрафы для малого бизнеса предложили назначать в зависимости от выручки
- Диспансеризация работников до 40 лет: один раз в 3 года, но в определенный возраст
- Налоговики изменили свой сервис по онлайн-кассам. Говорят, что стало удобнее
- При каких условиях налог на прибыль с дивидендов составит 0%
- Работодателей предлагают штрафовать за зарплаты ниже МРОТ
- Переводить по СБП в день можно будет больше. Банкам отрежут возможность хитрить с лимитами
- Пониженные тарифы взносов хотят применять в отношении зарплат свыше двух МРОТ
События
Дата проведения: 8 июня, вторник
Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 7 июня, понедельник
Как налоговики проводят выемки и что про это нужно знать
Дата проведения: 4 июня, пятница
Битрикс 24: как повысить прибыль за счет автоматизации бизнеса
Дата проведения: 3 июня, четверг
Договоры ГПХ и выплаты самозанятым: важные вопросы
Дата проведения: 3 июня, четверг
Строительство: все изменения 2021 г. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (3-4 июня 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 3 июня, четверг
Защита финансовой и коммерческой информации: за что отвечает бухгалтер
Дата проведения: 2 июня, среда
Статьи
Минтруд сказал, что предпосылок к этому нет.
Создание резервов в налоговом учете нужно для того, чтобы отдельные затраты списывались равномерно в течение года, а не одной суммой. Единовременное списание крупных расходов может привести к резкому увеличению затрат и стать причиной убытка.
Банковские работники, как и все люди, не застрахованы от ошибок. Банковская техника, как и любая другая, время от времени сбоит. Причем страдают от этих ошибок и сбоев обычно клиенты. В данном же случае банк ошибся «в минус себе». И попытался превратить его в «плюс». Сначала все шло успешно (тем более что клиент банка тоже явно схитрил), но «картину маслом» испортил ВС РФ.
Поле 109 в платежном поручении 2021 года заполняется при перечислении налогов. На что обратить особое внимание при заполнении поля 109 «Дата документа»? С каким полем платежного поручения оно взаимосвязано? Что делать, если вы затрудняетесь в выборе значения для данного поля? Ответы на эти вопросы — в статье.
Организация получила заем от иностранного учредителя, доля которого составляет 49% в ее уставном капитале. С целью увеличения чистых активов компании учредитель планирует простить ей долг путем вклада суммы основного долга и процентов в добавочный капитал. Должна ли российская компания платить налог на прибыль с суммы прощенного долга и процентов по договору займа?
ВС обязал арбитражного управляющего доказать суду необходимость привлечения электронной площадки в качестве посредника для проведения банкротных торгов.
Информирование о причинах отказа в «ипотечных каникулах», новый порядок подтверждения иностранцами владения русским языком и ужесточение контроля за иностранными перевозчиками — о законах первого месяца лета в традиционном обзоре от Госдумы.
Пять экспертов — Оксана Комарова, Лариса Магафурова, Светлана Беляева, Снежана Манько и Алексей Иванов — обсудили, что ждет бухгалтерию в ближайшем будущем и поговорили об основных трендах в отрасли. Рассказываем о главном.
Причины бедности — в низких доходах людей и безработице, и решать проблему надо новыми выплатами, считают власти. И казалось бы, что из этого новость?
Блоги компаний
Самозанятые могут получить компенсацию при уходе за инвалидами (Юзвак Максим)
Надбавка к зарплате для молодежи на Крайнем Севере (Юзвак Максим)
Интервью с выпускницей Школы главбуха на упрощенке: 3 месяца учебы и я — уверенный в себе бухгалтер (Школа Главбуха на упрощенке)
Какие правила работы в 1С должен знать бухгалтер? (Scloud — это аренда 1С в облаке)
Все про страховые взносы: для бухгалтера и ИП. Поможем вам не утонуть в море нюансов по взносам (Блог «Клерка»)
Налоговый календарь на июнь 2021 года (Моё дело)
Верховный Суд РФ легализовал «антисостязательные» позиции ФНС: опять про письмо года по ст.54.1 НК (Комплаенс Алгоритмы)
Берта возвращается: новая работа, прослеживание товаров, обязательный ЭДО или почему главбухи нервные (БухСофт)
Спрос на аудиторские услуги растёт (КСК ГРУПП)
5 причин составлять финансовый план на год вперед (Laba)
Как создать НКО (RosCo)
Налог на банковские вклады. Что изменилось и сколько теперь платить? (Налогия)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/30227 от 21.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Выплата доли в ООО наследнику умершего участника облагается НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/32604 от 28.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При каких условиях налог на прибыль с дивидендов составит 0%
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30162 от 21.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже нерезидентом недвижимости в России имущественный вычет не положен
Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-3864 от 29.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Диспансеризация работников до 40 лет: один раз в 3 года, но в определенный возраст
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/33669 от 30.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Несовершеннолетние могут применять НПД
Новые темы форума
- В отпуск уходит генеральный директор
- Беспроцентный заем у учредителя с его счета ИП
- Неопределенный срок полномочий Ген. Дира. в Уставе ООО
- Расчет отпускных
- Полномочия глав буха у директора после принятия на работу бухгалтера
- Регистрация зем.участков в 1с - октмо
- Был продан Смартфон на 64гб, а отдали на 32гб
- Списание кредиторской задолженности по налогам с доплатой налога на прибыль
- Стандартный налоговый вычет
- Транспортный налог и сообщение из ИФНС
- Подпись в первичных документах при передаче ведение бух учета сторонней компании
- 1С Бух. Начисление дивидендов и проблема с 6-НДФЛ
- Поставщик поставил некачественный товар: как выставить требование о возмещении расходов на производство?
- Последняя отсрочка по обязательному применению ККТ
- Сообщение в виде требования о транспортном налоге
- Бесплатные вебинары для бухгалтеров
- Изменение кадастровой стоимости земельного участка
- Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль