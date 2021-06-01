«Утренний бухгалтер». Налоговики сами будут заполнять ваши заявления для упрощенного вычета по НДФЛ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие сутки.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Разъяснение от ФНС: заявление на получение вычета по НДФЛ в упрощенном порядке налоговики частично будут заполнять сами. Вам либо направят его для подтверждения, либо пришлют сообщение о невозможности получения налогового вычета с указанием причин.

А еще налоговая изменила свой сервис по онлайн-кассам. Сами налоговики говорят, что теперь там удобная навигация — и еще появилось много полезной информации.

Пониженные тарифы страховых взносов в Совфеде хотят применять в отношении части зарплат свыше двух МРОТ.

Больше о том, что важно знать про страховые взносы сейчас — в новом курсе Центра обучения «Клерка». Начать проходить его можно хоть сейчас.

Бухгалтеры обсуждают скандальную историю: кандидату на должность бухгалтера отказали в приеме на работу, потому что он не сойдется характером с руководителем. А вы бы как поступили?

Рассказываем о снижении риска доначисления налогов — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Как главбуху эффективно руководить бухгалтерией? Расскажем на одноименном онлайн-курсе от Laba. Вы научитесь: составлять и анализировать бухгалтерскую отчетность компании;

рассчитывать НДС, налог на прибыль, НДФЛ и страховые взносы;

готовиться к налоговой проверке и успешно её проходить;

вносить изменения в учетную политику организации;

и многому другому.

Новости

События

Курс: Финансовый директор

Дата проведения: 8 июня, вторник

Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 7 июня, понедельник

Как налоговики проводят выемки и что про это нужно знать

Дата проведения: 4 июня, пятница

Битрикс 24: как повысить прибыль за счет автоматизации бизнеса

Дата проведения: 3 июня, четверг

Договоры ГПХ и выплаты самозанятым: важные вопросы

Дата проведения: 3 июня, четверг

Строительство: все изменения 2021 г. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (3-4 июня 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 3 июня, четверг

Защита финансовой и коммерческой информации: за что отвечает бухгалтер

Дата проведения: 2 июня, среда

Статьи

Минтруд сказал, что предпосылок к этому нет.

Создание резервов в налоговом учете нужно для того, чтобы отдельные затраты списывались равномерно в течение года, а не одной суммой. Единовременное списание крупных расходов может привести к резкому увеличению затрат и стать причиной убытка.

Банковские работники, как и все люди, не застрахованы от ошибок. Банковская техника, как и любая другая, время от времени сбоит. Причем страдают от этих ошибок и сбоев обычно клиенты. В данном же случае банк ошибся «в минус себе». И попытался превратить его в «плюс». Сначала все шло успешно (тем более что клиент банка тоже явно схитрил), но «картину маслом» испортил ВС РФ.

Поле 109 в платежном поручении 2021 года заполняется при перечислении налогов. На что обратить особое внимание при заполнении поля 109 «Дата документа»? С каким полем платежного поручения оно взаимосвязано? Что делать, если вы затрудняетесь в выборе значения для данного поля? Ответы на эти вопросы — в статье.

Организация получила заем от иностранного учредителя, доля которого составляет 49% в ее уставном капитале. С целью увеличения чистых активов компании учредитель планирует простить ей долг путем вклада суммы основного долга и процентов в добавочный капитал. Должна ли российская компания платить налог на прибыль с суммы прощенного долга и процентов по договору займа?

ВС обязал арбитражного управляющего доказать суду необходимость привлечения электронной площадки в качестве посредника для проведения банкротных торгов.

Информирование о причинах отказа в «ипотечных каникулах», новый порядок подтверждения иностранцами владения русским языком и ужесточение контроля за иностранными перевозчиками — о законах первого месяца лета в традиционном обзоре от Госдумы.

Пять экспертов — Оксана Комарова, Лариса Магафурова, Светлана Беляева, Снежана Манько и Алексей Иванов — обсудили, что ждет бухгалтерию в ближайшем будущем и поговорили об основных трендах в отрасли. Рассказываем о главном.

Причины бедности — в низких доходах людей и безработице, и решать проблему надо новыми выплатами, считают власти. И казалось бы, что из этого новость?

Блоги компаний

Самозанятые могут получить компенсацию при уходе за инвалидами (Юзвак Максим)

Надбавка к зарплате для молодежи на Крайнем Севере (Юзвак Максим)

Интервью с выпускницей Школы главбуха на упрощенке: 3 месяца учебы и я — уверенный в себе бухгалтер (Школа Главбуха на упрощенке)

Какие правила работы в 1С должен знать бухгалтер? (Scloud — это аренда 1С в облаке)

Все про страховые взносы: для бухгалтера и ИП. Поможем вам не утонуть в море нюансов по взносам (Блог «Клерка»)

Налоговый календарь на июнь 2021 года (Моё дело)

Верховный Суд РФ легализовал «антисостязательные» позиции ФНС: опять про письмо года по ст.54.1 НК (Комплаенс Алгоритмы)

Берта возвращается: новая работа, прослеживание товаров, обязательный ЭДО или почему главбухи нервные (БухСофт)

Спрос на аудиторские услуги растёт (КСК ГРУПП)

5 причин составлять финансовый план на год вперед (Laba)

Как создать НКО (RosCo)

Налог на банковские вклады. Что изменилось и сколько теперь платить? (Налогия)

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/30227 от 21.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Выплата доли в ООО наследнику умершего участника облагается НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/32604 от 28.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При каких условиях налог на прибыль с дивидендов составит 0%

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30162 от 21.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже нерезидентом недвижимости в России имущественный вычет не положен

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-3864 от 29.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Диспансеризация работников до 40 лет: один раз в 3 года, но в определенный возраст

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/33669 от 30.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Несовершеннолетние могут применять НПД

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