Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Утренний бухгалтер». Налоговики сами будут заполнять ваши заявления для упрощенного вычета по НДФЛ

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие сутки.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Разъяснение от ФНС: заявление на получение вычета по НДФЛ в упрощенном порядке налоговики частично будут заполнять сами. Вам либо направят его для подтверждения, либо пришлют сообщение о невозможности получения налогового вычета с указанием причин.

А еще налоговая изменила свой сервис по онлайн-кассам. Сами налоговики говорят, что теперь там удобная навигация — и еще появилось много полезной информации.

Пониженные тарифы страховых взносов в Совфеде хотят применять в отношении части зарплат свыше двух МРОТ.

Больше о том, что важно знать про страховые взносы сейчас — в новом курсе Центра обучения «Клерка». Начать проходить его можно хоть сейчас.

Бухгалтеры обсуждают скандальную историю: кандидату на должность бухгалтера отказали в приеме на работу, потому что он не сойдется характером с руководителем. А вы бы как поступили?

Рассказываем о снижении риска доначисления налогов — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Как главбуху эффективно руководить бухгалтерией? Расскажем на одноименном онлайн-курсе от Laba. Вы научитесь:

  • составлять и анализировать бухгалтерскую отчетность компании;
  • рассчитывать НДС, налог на прибыль, НДФЛ и страховые взносы;
  • готовиться к налоговой проверке и успешно её проходить;
  • вносить изменения в учетную политику организации;
  • и многому другому.

Новости

События

Курс: Финансовый директор

Дата проведения: 8 июня, вторник

Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 7 июня, понедельник

Как налоговики проводят выемки и что про это нужно знать

Дата проведения: 4 июня, пятница

Битрикс 24: как повысить прибыль за счет автоматизации бизнеса

Дата проведения: 3 июня, четверг

Договоры ГПХ и выплаты самозанятым: важные вопросы

Дата проведения: 3 июня, четверг

Строительство: все изменения 2021 г. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (3-4 июня 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 3 июня, четверг

Защита финансовой и коммерческой информации: за что отвечает бухгалтер

Дата проведения: 2 июня, среда

Статьи

Минтруд сказал, что предпосылок к этому нет.

Создание резервов в налоговом учете нужно для того, чтобы отдельные затраты списывались равномерно в течение года, а не одной суммой. Единовременное списание крупных расходов может привести к резкому увеличению затрат и стать причиной убытка.

Банковские работники, как и все люди, не застрахованы от ошибок. Банковская техника, как и любая другая, время от времени сбоит. Причем страдают от этих ошибок и сбоев обычно клиенты. В данном же случае банк ошибся «в минус себе». И попытался превратить его в «плюс». Сначала все шло успешно (тем более что клиент банка тоже явно схитрил), но «картину маслом» испортил ВС РФ.

Поле 109 в платежном поручении 2021 года заполняется при перечислении налогов. На что обратить особое внимание при заполнении поля 109 «Дата документа»? С каким полем платежного поручения оно взаимосвязано? Что делать, если вы затрудняетесь в выборе значения для данного поля? Ответы на эти вопросы — в статье.

Организация получила заем от иностранного учредителя, доля которого составляет 49% в ее уставном капитале. С целью увеличения чистых активов компании учредитель планирует простить ей долг путем вклада суммы основного долга и процентов в добавочный капитал. Должна ли российская компания платить налог на прибыль с суммы прощенного долга и процентов по договору займа?

ВС обязал арбитражного управляющего доказать суду необходимость привлечения электронной площадки в качестве посредника для проведения банкротных торгов.

Информирование о причинах отказа в «ипотечных каникулах», новый порядок подтверждения иностранцами владения русским языком и ужесточение контроля за иностранными перевозчиками — о законах первого месяца лета в традиционном обзоре от Госдумы.

Пять экспертов — Оксана Комарова, Лариса Магафурова, Светлана Беляева, Снежана Манько и Алексей Иванов — обсудили, что ждет бухгалтерию в ближайшем будущем и поговорили об основных трендах в отрасли. Рассказываем о главном.

Причины бедности — в низких доходах людей и безработице, и решать проблему надо новыми выплатами, считают власти. И казалось бы, что из этого новость?

Блоги компаний

Самозанятые могут получить компенсацию при уходе за инвалидами (Юзвак Максим)

Надбавка к зарплате для молодежи на Крайнем Севере (Юзвак Максим)

Интервью с выпускницей Школы главбуха на упрощенке: 3 месяца учебы и я — уверенный в себе бухгалтер (Школа Главбуха на упрощенке)

Какие правила работы в 1С должен знать бухгалтер? (Scloud — это аренда 1С в облаке)

Все про страховые взносы: для бухгалтера и ИП. Поможем вам не утонуть в море нюансов по взносам (Блог «Клерка»)

Налоговый календарь на июнь 2021 года (Моё дело)

Верховный Суд РФ легализовал «антисостязательные» позиции ФНС: опять про письмо года по ст.54.1 НК (Комплаенс Алгоритмы)

Берта возвращается: новая работа, прослеживание товаров, обязательный ЭДО или почему главбухи нервные (БухСофт)

Спрос на аудиторские услуги растёт (КСК ГРУПП)

5 причин составлять финансовый план на год вперед (Laba)

Как создать НКО (RosCo)

Налог на банковские вклады. Что изменилось и сколько теперь платить? (Налогия)

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/30227 от 21.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Выплата доли в ООО наследнику умершего участника облагается НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/32604 от 28.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При каких условиях налог на прибыль с дивидендов составит 0%

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30162 от 21.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже нерезидентом недвижимости в России имущественный вычет не положен

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-3864 от 29.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Диспансеризация работников до 40 лет: один раз в 3 года, но в определенный возраст

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/33669 от 30.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Несовершеннолетние могут применять НПД

Новые темы форума

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама