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«Ночной бухгалтер». Налоговики начали рейды по проверке трудовых договоров

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Налоговики собрались проводить рейдовые проверки заключения трудовых договоров с наемными рабочими. Мало того, что непонятно, с чего вдруг за такие вопросы взялась ФНС, а не Роструд, так еще и проверки — не просто проверки, а «рейды». Что дальше — набег, атака, вылазка?

Сборная, но не олимпийская

Игорь Пегов, управляющий партнер ООО НПК «Статус», рассказал в Facebook про новую форму налогового контроля — рейдовые проверки заключенных трудовых договоров. Слово за слово, и выяснилось, что «мероприятие проводилось совместно с администрацией».

Вот, собственно, сам документ с опусом:

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Представляете, такая вот сборная к вам заявилась? Похоже, налоговики исчерпали привычные инструменты пополнения бюджета и решили проверять теперь соблюдение трудового законодательства.

Ну какие молодцы, и Роструду теперь помогают. Аж душа радуется.

Календарное

Не забудьте уйти с работы пораньше — сегодня сокращенный рабочий день. И приказ, кстати, для этого составлять специально не надо, напомнил Роструд.

О полезных инструментах для бухгалтера: опубликовали производственный календарь на 2022 год, скорее забирайте себе.

Про чеки и кассы

Нюансы применения кассы при дистанционной торговле: возьмите себе на заметку.

А еще составили для вас небольшой чек-лист о том, как принимать оплату картами с комиссией без банковского терминала.

Про любимых

...то есть опять про налоговиков. Свежее из судебной практики: компанию можно штрафовать за непредставление документов при налоговой проверке, даже если непредставление произошло из-за сломанного компьютера.

Важный совет от адвоката: если инспекторы вам предлагают уточниться, но делают это через «уведомления» или «информационные письма» — не стоит спешить с выполнением. А что в таком случае делать, рассказываем тут.

Образовательное

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