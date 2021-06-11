Как разработать оптимальный трудовой договор?

Начиная проверку, инспектор ГИТ попросит у вас несколько трудовых договоров, чтобы изучить, все ли в них соответствует ТК РФ. И отнюдь не случайно: в них почти всегда есть ошибки. Они кажутся небольшими, но могут привести к серьезным штрафам.

Как подготовить оптимальный трудовой договор, исключив ошибки? Рассказываем главное от экспертов BLS.

Трудовой договор — основной документ трудовых отношений. Поэтому к нему большое внимание. Часто его подменяют договором ГПХ, который заключают для конкретных конечных работ с «независимым» человеком. Но если взяли человека на ГПХ, а он делает регулярные задачи, имеет график, соблюдает ЛНА, у него есть обязанности, инспектор это увидит, а еще посмотрит график отпусков, пропуск на работу и т.д.

В самом договоре есть обязательные условия. В их числе:

наименование работодателя;

место и дата заключения договора и начала работы;

должность.

Кстати, для места работы достаточно указать название организации и город. Надо указать условия оплаты труда, доплаты, надбавки, режим рабочего времени. Если график отличается от общего, описывают его детально: начало, перерывы, окончание, смены.

Часто забывают прописать условия труда на рабочем месте. Если спецоценка проведена, это надо сделать обязательно, добавив характеристики из карты спецоценки. А вот для дистанционных сотрудников СОУТ не нужна.

Для удаленных работников вообще много особенностей. В договоре надо указать «порядки»:

взаимодействие;

передача отчетов;

обмен документами;

возмещение расходов и т.д.

Много нюансов и для договора с иностранным сотрудником, например, основание для оказания ему медицинской помощи.

В числе дополнительных условий:

испытание;

коммерческая тайна;

отработка после обучения;

уточнение места (филиал);

дополнительное страхование.

Отдельное условие — подсудность: куда обращаться при нарушениях: это можно сделать по месту жительства, регистрации компании или исполнения договора.

Изменить условия договора можно только по соглашению сторон, но в ряде случаев — и в одностороннем порядке (кроме изменения трудовой функции). К таким ситуациям относятся аварии, ЧП, катастрофы, простой, а также изменение организационных и технологических условий. В их числе реорганизация, изменение структуры, норм труда, новые технологии, внедрение нового оборудования.

Так или иначе, важно соблюдать процедуру, в том числе сообщив работнику за 2 месяца и предложив другую работу, если он не согласен с изменениями. Дело в том, что по ст. 74 ТК РФ (изменение условий труда) очень много судебных кейсов, и суды часто встают на сторону сотрудников.