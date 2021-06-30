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Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2021 года

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Рубрика Отчетность
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Удобная таблица от команды «Клерка», чтобы вы ничего не забыли сдать.

Бланк декларации, расчета, сведений

Утвержден

Срок сдачи

Фонд социального страхования

Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения Приказ ФСС № 381 от 26.09.2016 (в редакции приказа от 07.06.2017 № 275)

20 июля (в бумажном виде)

26 июля (в форме электронного документа)

НДФЛ

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ) Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@

2 августа

Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование, электронные трудовые книжки

СВЗ-ТД Сведения о трудовой деятельности (электронные трудовые книжки). При приеме или увольнении сдаются на следующий день после издания приказа, по прочим кадровым мероприятиятиям см. даты в таблице. Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п (ред. от 27.10.2020)

17 мая

15 июня

15 июля

СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 N 103п

17 мая

15 июня

15 июля

ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 № 482п 20 июля
Расчет по страховым взносам Приказ ФНС России № ММВ-7-11/470@ от 18.09.2019

30 июля

НДС, акцизы и алкоголь

Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за II квартал 2021 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ

20 июля

Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов Евразийского экономического союзаПриказ ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@

20 мая

21 июня

20 июля

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 19.08.2020)

26 июля

Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию Приказ ФНС России от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@

25 мая

25 июня

26 июля

Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы

 Приказ ФНС России от 13.10.2020 № ЕД-7-3/747@

25 мая

25 июня

26 июля

Представление деклараций по алкоголю

 Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 396 20 июля

Единая (упрощенная) налоговая декларация

Единая (упрощенная) налоговая декларация Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007

20 июля

Налог на прибыль

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (ред. от 11.09.2020)

28 мая

28 июня

28 июля

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (ред. от 11.09.2020)

28 июля

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей) Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ (ред. от 11.09.2020)

28 мая

28 июня

28 июля

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ (ред. от 11.09.2020) 28 июля
Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1

28 июля

Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@

28 мая

28 июня

28 июля

НДПИ

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых

Приказ ФНС России от 08.12.2020 N КЧ-7-3/887@

31 мая

30 июня

2 августа

Водный налог

Налоговая декларация по водному налогу Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015

20 июля

Налог на игорный бизнес

Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес Приказ ФНС России от 28.12.2011 № ММВ-7-3/985@ (ред. от 17.04.2017)

20 мая

21 июня

20 июля

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