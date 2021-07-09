Вакцинация: что интересует бухгалтеров

Несколько лет назад и представить было невозможно, что в разгар отчетного периода, казалось бы, сугубо медицинская тема вакцинации станет самой обсуждаемой в профессиональной среде бухгалтеров.

На нашем форуме создано уже немало тем, посвященных этой прививочной проблеме.

Решили запилить обзорчик по этому животрепещущему вопросу.

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Отстранение от работы с оплатой

Роструд в своих многочисленных разъяснениях заявляет, что на основании абзаца 8 части 1 статьи 76 ТК сотрудников, оказавшихся от вакцинации, необходимо отстранить от работы без сохранения зарплаты.

Но ведь зарплату этим людям платит не государство, а работодатель — коммерческая фирма, руководитель которой может проявить благосклонность к непривитым сотрудникам, и не оставить их без куска хлеба. Можно ли платить отстраненным зарплату?

Этот вопрос обсуждают в теме форума «Отстранение невакцинированных, сохранение оплаты».

Участники обсуждения отмечают, что платить отстраненным от работы деньги можно, но вот принять эту сумму для целей налогообложения нельзя.

Впрочем, есть еще один выход — отправить непривитых на удаленку. Такой обязанности у работодателя нет (можно просто разогнать всех по домам без оплаты), но при желании так можно сделать. Об этом говорит и Роструд:

Отстраненный работник может быть в любой момент по основаниям, перечисленным в ТК, переведен на дистанционный (удаленный) режим работы (как по инициативе работодателя, так и по соглашению сторон).

Вакцинация ИП

ИП сам у себя не работает, поэтому требование о 60 % привитых сотрудников на ИП-одиночку не распространяется.

То есть ИП не должны сдавать отчет о работниках, прошедших вакцинацию, если работников у него нет.

Согласно постановлению главного санитарного врача Москвы, обязательной вакцинации подлежат граждане, работающие на основании трудового договора или договора ГПХ. Индивидуальный предприниматель сам с собой никаких договоров не заключает.

Этот вопрос обсуждают в теме форума «Вакцинация ИП».

Кстати, на горячей линии mos.ru вводят ИП без работников в заблуждение , заставляя их сдавать отчеты о привитых.

Вакцинация директора-учредителя

В России немало организаций, в которых есть один-единственный работник — директор. Он же и собственник бизнеса. И как быть? На 60 % одного человека не провакцинируешь... В любом случае будет либо 100 %, либо 0.

Этот вопрос обсуждается в теме форума «Вакцинация единственного директора-учредителя».

В этом конкретном случае директор еще и работает удаленно. Что ему делать с самим собой — непонятно. Отстранять себя от работы или продолжать работать дальше?

Кстати, аналогичный вопрос про директора-учредителя-единственного сотрудника фирмы, к тому же удаленного, на днях был задан Роструду. И там не смогли дать ответ на него. Роструд сообщил, что по вопросам, связанным с вакцинированием определенной категории работников, в том числе работающих в дистанционном (удаленном) режиме, следует обратиться в Роспотребнадзор.

Вакцинация в сфере туризма

Если главные государственные санитарные врачи и их заместители в субъектах РФ приняли решение об обязательной вакцинации людей из определенной сферы деятельности, то придется это выполнять или отстранят от работы.

В теме форума «Вакцинация в Турагенстве» наша читательница интересуется, касается ли вся эта кампания сферы туризма.

Недавно один из работников этой отрасли задал аналогичный вопрос Роструду. Человек подробно расписал все свои аргументы против обязаловки, сославшись на нормативные акты. Например, он поинтересовался, почему все игнорируют постановление Правительства № 825 со списком профессий, которые подлежат отстранению от работы в случае отказа от прививки. Этот перечень очень скудный и менеджеров турагентства там точно нет.

Но все доводы, приведенные в обращении, Роструд никак не комментирует. В ведомстве дали стандартный ответ ­— отстранение законно, если отрасль озвучена санитарным врачом региона.