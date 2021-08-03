Выплата дивидендов имуществом: важные детали и судебная практика

На практике довольно часто возникает необходимость получить дивиденды не денежными средствами, а имуществом находящемся на балансе предприятия в т.ч. и недвижимостью. Но многих отпугивает необходимость уплаты НДС со всей стоимости полученного имущества, а также неопределенность с налогом на прибыль, если в результате передачи имущества образуется убыток.

Чиновники считают, что в случае выплаты дивидендов имуществом возникает НДС, потому что при выплате дивидендов имуществом происходит передача прав, и это признается основанием для налогообложения НДС. И их разъяснений на этот счет немало (например, письма Минфина от 7 февраля 2018 г. № 03-05-05-01/7294, от 25 августа 2017 г. № 03-03-06/1/54596, письмо ФНС от 15 мая 2014 г. № ГД-4-3/9367@).

Многие этот налог платят, а кто этого не делает – того штрафуют. Но с таким подходом можно и поспорить. У судей может быть другая позиция: выплата дивидендов – это доход, а натуральная форма выплаты реализацией ее не делает.

Подтверждением является свежее Определение Верховного суда РФ № 302-ЭС21-11699 от 29 июля 2021 г.

Фабула дела

Инспекцией проведена выездная налоговая проверка ООО «Энергосоюз» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налога на прибыль организации, зачисляемого в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ.

Налоговой проверкой установлено следующее.

ООО «Энергосоюз» в 2011 году приобрело два нежилых помещения общей стоимостью 79 349 000 руб. с НДС. До 2017 года эти помещения использовались в предпринимательской деятельности предприятия.

Единственным участником ООО «Энергосоюз» Костиным И.В. было принято решение от 17.01.2017 о выплате дивидендов в размере 45 018 000 руб. за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет путем передачи единственному участнику общества на основании акта-приема передачи вышеуказанного недвижимого имущества

Для проведения оценки имущества, с целью установления рыночной стоимости имущества заключен договор с ООО «Агентство Оценки». Рыночная стоимость указанных помещений составила 45 018 000 руб.

Переданное имущество 25.01.2017 г. зарегистрировано на праве собственности на Костина И.В. - учредителя ООО «Энергосоюз».

В декларации по налогу на прибыль организаций за 2017 год ООО «Энергосоюз» операцию по передаче имущества отразило в составе внереализационных доходов (45 018 000 руб. - рыночная оценка стоимости имущества) и в составе внереализационных расходов (54 684 327 руб. - остаточная стоимость имущества).

ООО «Энергосоюз» отразило операцию по выплате дивидендов путем передачи в собственность учредителю недвижимого имущества, включив в состав внереализационных доходов сумму выплаченных дивидендов в размере 45 018 000 рублей, соответствующую рыночной оценке недвижимого имущества, а также сумму внереализационных расходов в виде остаточной стоимости переданного в качестве дивидендов в собственность учредителя недвижимого имущества в размере 54 684 327 рублей.

В результате отражения в декларации по налогу на прибыль операции по выплате дивидендов учредителю недвижимым имуществом, образовался убыток в размере 9 666 327 рублей, который в полном объеме учтен предприятием при исчислении налоговой базы по налога на прибыль за 2017 год, как уменьшающий общую сумму полученного дохода.

Налоговая пришла к выводу, что общество должно включить в состав доходов выручку от реализации объекта основных средств в сумме выплачиваемых этим объектом дивидендов, так как передача основных средств в счет выплаты начисленных дивидендов признается реализацией на основании п. 1 ст. 39 НК РФ.

Кроме того, налоговики указали, что в уставе предприятия не указана возможность выплаты дивидендов имуществом.

Решением о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения налогоплательщик привлечен к ответственности за совершение налоговых правонарушений в виде штрафа в размере 186 046 руб., доначислен налог на прибыль организации в размере 1 860 460 руб. и пени за несвоевременную уплату налога в размере 283 419 руб. 63 коп.

Считая решение инспекции незаконным, заявитель обратился в суд, который поддержал налогоплательщика.

Основные выводы суда

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Кодекса реализацией товаров организацией признается передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами) права собственности на товары, а в случаях, предусмотренных Кодексом, передача права собственности на товары на безвозмездной основе.

При этом, согласно пункту 3 статьи 38 Кодекса, товаром признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации.

Дивидендом, в свою очередь, признается любой доход, полученный участником от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим участнику долям пропорционально долям участников в уставном капитале организации (пункт 1 статьи 43 Кодекса).

Суд указал, что в статье 28, 29 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» урегулированы условия и порядок выплаты дивидендов и что отсутствует условие о необходимости включения в устав условия о возможности выплаты дивидендов недвижимостью.

Распределение прибыли не предполагает какой-либо возмездности со стороны участников общества. Поскольку законодательство допускает выплату дивидендов недвижимым имуществом, передача данного имущества не образует иной объект налогообложения, кроме дохода, следовательно, не является реализацией недвижимого имущества.

Поскольку указанные выплаты произведены за счет прибыли общества, оставшейся после уплаты налогов, они не являются реализацией товара, следовательно, не включаются в налоговую базу. Такие выплаты являются доходом участника общества и образуют объект налогообложения по налогу на доходы физических лиц (ст. 38, 43, 214 НК РФ).

В НК РФ выделены самостоятельные объекты налогообложения - реализация товаров (работ, услуг) и выплата дохода (дивиденды, полученные участником). Передача имущества общества его участнику по итогам распределения чистой прибыли общества взамен выдачи денежных средств не может рассматриваться в качестве реализации по смыслу ст. 39 НК РФ и, соответственно, облагаться НДС.

Поскольку выплата дивидендов недвижимостью не является реализацией имущества, статья 268 НК РФ применению не подлежит.

Суд указал, что налогоплательщик ошибочно включил в состав внереализационных доходов сумму в размере 45 018 000 руб. (соответствующей рыночной оценке недвижимого имущества) и в состав внереализационных расходов всю сумму в размере 54 684 327 руб. (соответствующей остаточной стоимости имущества), поскольку состав внереализационных доходов, закрепленный в статье 250 НК РФ, является закрытым и не подлежит расширительному толкованию, а спорная операция не является реализацией товара.

Между тем, у налогоплательщика в результате выплаты дивидендов образовался убыток в размере 9 666 327 руб., представляющий разницу между остаточной стоимостью и рыночной стоимостью. При этом, перечень внереализационных расходов, установленный статьей 265 НК РФ, является открытым.

Учитывая, что спорные помещения в течение всего времени использовались в предпринимательской деятельности заявителя, налогоплательщиком следовало учесть в составе внереализационных расходов сумму в размере 9 666 327 руб.

Между тем, ошибочное отражение обществом спорной операции в налоговой декларации не привело к неверному определению налога, подлежащего уплате в бюджет за 2017 год.

Поскольку спорная операция не признается судом реализацией недвижимого имущества, оснований для применения статьи 268 НК РФ не имеется.

Вывод

В НК РФ выделены самостоятельные объекты налогообложения - реализация товаров (работ, услуг) и выплата дохода (дивиденды, полученные участником). Передача имущества общества его участнику по итогам распределения чистой прибыли общества взамен выдачи денежных средств не может рассматриваться в качестве реализации по смыслу ст. 39 НК РФ и, соответственно, облагаться НДС.

См. также: Постановление Второго ААС от 10 марта 2020 г. № 02АП-714/20, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.07.2020 N Ф01-11103/2020 по делу N А82-13935/2019

Несмотря на данное положительное решение рекомендую в Уставе закрепить право на получение дивидендов имуществом.