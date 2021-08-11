Оформляем дарение денег без нотариуса: что нужно знать?

Договор дарения денег между близкими родственниками — это документ, по которому одна сторона безвозмездно передает другой денежные средства. При определенных условиях допускается заключать сделку устно.

Когда нужен договор дарения

Дарение предусматривает безвозмездную передачу какой-либо вещи или выгоды от одного лица другому (п. 1 ст. 572 ГК РФ). По Гражданскому кодексу РФ, деньги классифицируются как движимое имущество (п. 2 ст. 130 ГК РФ), поэтому они вправе выступать в качестве предмета дарственной. Обычно сделка совершается устно путем непосредственной передачи денежных средств одаряемому, но есть несколько оснований, когда стороны обязаны соблюсти простую письменную форму: сумма дара более 10 000 руб. (ст. 161 ГК РФ); деньги свыше 3000 руб. дарит организация (ст. 574 ГК РФ); сделка предполагает обещание дарения в будущем. ВАЖНО!

Если в качестве дара предполагается недвижимое имущество, соглашение оформляется в письменной форме, а переход права подлежит госрегистрации в Росреестре.

Случаи, когда денежные средства свыше 3000 руб. дарить не допускается (ст. 575 ГК РФ):

от имени малолетних и недееспособных граждан;

работникам образовательных, медицинских и социальных организаций;

государственным и муниципальным служащим в связи с их должностным положением или исполнением служебных обязанностей;

между коммерческими организациями.

Требуется ли обращаться к нотариусу

Договор дарения денежных средств не предусматривает нотариальное удостоверение. Но стороны вправе обратиться к нотариусу по собственному желанию. Это целесообразно делать при большой сумме сделки или при целевом дарении.

Как оформить дарственную

Главное условие, которое обязательно включается в текст, — указание на безвозмездность передачи. Структура соглашения не отличается от обычно применяемой к сделкам:

преамбула, которая содержит дату, место заключения соглашения и данные сторон;

предмет (в этой части требуется отразить безвозмездность передачи денег);

права и обязанности (в этот раздел стороны вправе включить порядок передачи дара);

основания для расторжения дарственной;

иные положения на усмотрение сторон, например, про ответственность, конфиденциальность, порядок разрешения споров;

реквизиты и подписи участников сделки.

Образец:

Еще один пример — образец договора дарения денег между близкими родственниками по целевому назначению: