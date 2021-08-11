Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Оформляем дарение денег без нотариуса: что нужно знать?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Право
Версия для печати

Договор дарения денег между близкими родственниками — это документ, по которому одна сторона безвозмездно передает другой денежные средства. При определенных условиях допускается заключать сделку устно.

Когда нужен договор дарения

Дарение предусматривает безвозмездную передачу какой-либо вещи или выгоды от одного лица другому (п. 1 ст. 572 ГК РФ). По Гражданскому кодексу РФ, деньги классифицируются как движимое имущество (п. 2 ст. 130 ГК РФ), поэтому они вправе выступать в качестве предмета дарственной. Обычно сделка совершается устно путем непосредственной передачи денежных средств одаряемому, но есть несколько оснований, когда стороны обязаны соблюсти простую письменную форму: сумма дара более 10 000 руб. (ст. 161 ГК РФ); деньги свыше 3000 руб. дарит организация (ст. 574 ГК РФ); сделка предполагает обещание дарения в будущем. ВАЖНО!

Если в качестве дара предполагается недвижимое имущество, соглашение оформляется в письменной форме, а переход права подлежит госрегистрации в Росреестре.

Случаи, когда денежные средства свыше 3000 руб. дарить не допускается (ст. 575 ГК РФ):

  • от имени малолетних и недееспособных граждан;
  • работникам образовательных, медицинских и социальных организаций;
  • государственным и муниципальным служащим в связи с их должностным положением или исполнением служебных обязанностей;
  • между коммерческими организациями.

Требуется ли обращаться к нотариусу

Договор дарения денежных средств не предусматривает нотариальное удостоверение. Но стороны вправе обратиться к нотариусу по собственному желанию. Это целесообразно делать при большой сумме сделки или при целевом дарении.

Все, что бухгалтеру надо знать про работу с договорами, мы рассказываем в онлайн-курсе «Клерка» — подробнее тут.

Как оформить дарственную

Главное условие, которое обязательно включается в текст, — указание на безвозмездность передачи. Структура соглашения не отличается от обычно применяемой к сделкам:

  • преамбула, которая содержит дату, место заключения соглашения и данные сторон;
  • предмет (в этой части требуется отразить безвозмездность передачи денег);
  • права и обязанности (в этот раздел стороны вправе включить порядок передачи дара);
  • основания для расторжения дарственной;
  • иные положения на усмотрение сторон, например, про ответственность, конфиденциальность, порядок разрешения споров;
  • реквизиты и подписи участников сделки.

Образец:

Еще один пример — образец договора дарения денег между близкими родственниками по целевому назначению:

Подборка полезных мероприятий

Разместить