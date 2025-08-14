Как написать расписку в получении денег: шаблон, образец

- СкачатьОбразец расписки в получении денег.docx3 загрузки
Что такое расписка о получении денежных средств
Расписка — это письменный документ, подтверждающий факт передачи определенной суммы денег одним лицом другому с указанием условий возврата, сроков и размера задолженности. Она служит официальным подтверждением сделки в случае возникновения разногласий между сторонами и может считаться аналогом договора займа.
В основном расписки используются физическими лицами без статуса индивидуального предпринимателя при взаиморасчетах друг с другом. Существуют несколько случаев, когда расписку стоит оформить.
Между кем расчеты
Случай
Между физлицами
Оформление займа на более чем 10 тыс. руб. (расписка обязательна по п. 1 ст. 808 ГК)
Между ИП и физлицом без статуса
Передача средств от ИП другому лицу, если он освобожден от использования ККТ
Между физлицом и юридическим лицом
Оформление займа от юрлица вне зависимости от суммы (обязательно по п. 2 ст. 808 ГК)
Если сотрудник организации получает денежные средства из кассы либо на карту для осуществления расходов, связанных с командировкой (например, оплата жилья), и передает их непосредственно владельцу недвижимости или другого сервиса наличными
Нотариальное удостоверение расписки не обязательно, однако наличие подтверждения значительно повышает шансы принятия документа судом в качестве доказательства. А еще такой документ будет сложнее признать недействительным — нотариус выступает гарантом добровольности заключения сделки.
Как написать расписку в получении денежных средств
В законе не содержится требований к содержанию расписки или к ее оформлению. Обычаями делового оборота сложилось, что в документ включают:
Дату составления и город.
Название документа.
ФИО, паспортные данные обеих сторон — займодавца и заемщика и адрес проживания.
Сумму займа (цифрами и прописью) и процент годовых.
Срок возврата средств.
Подпись заемщика с расшифровкой и датой.
Санкции в случае просрочки выплаты (например, размер неустойки).
Этот документ до исполнения обязательств хранит займодавец. После возврата средств он указывает на расписке дату их получение и отсутствие претензий к заемщику.
Расписка пишется от руки или можно напечатать
Расписку можно написать от руки или напечатать. Значения не имеет в какой форме будет составлен документ. А вот подпись лучше поставить собственноручную или воспользоваться электронной.
Однако если возникнут споры по поводу возврата долга, то доказать авторство напечатанной расписки будет сложнее. Поэтому лучше перестраховаться и написать документ от руки.
В каком случае расписка не имеет юридической силы
Расписка теряет юридическую силу по истечении срока исковой давности (трех лет). Также документ может стать недействительным, если его составили под давлением, обманом или под влиянием насилия, угрозы согласно п. 1 и 2 ст. 79 ГК.
Сделка признается недействительной судом только по иску потерпевшей стороны — то есть должника.
Как долго действует расписка, написанная от руки в получении денег
По распискам действует стандартный срок исковой давности (СИД) — 3 года со дня нарушения прав по п. 1 ст. 196 ГК. Если в документе указана дата возврата, то срок исковой давности начинает течь на следующий день после него.
Срок исковой давности подразумевает, что лицо (чье право было нарушено) вправе восстановить его в суде в течение указанных трех лет. О том, как действует СИД и когда он может прерываться или пересматриваться мы рассказывали в этой статье.
Шаблон расписки о получении денежных средств
Расписка о получении денежных средств может выглядеть так:
В данном случае в расписке есть все обязательные элементы: дата, ФИО и паспортные данные сторон, сумма сделки, срок возврата, способ, а также подпись. Важный момент: если денежные средства были получены с помощью безналичного перевода, это также можно указать.
Тоже самое касается и способа возврата средств. Если должник собирается перевести их на банковскую карту, стоит указать реквизиты и способ возврата долга.
Образец расписки в получении денежных средств
А так может выглядеть образец расписки в получении денежных средств. Если у сторон составлен договор, перед частью с возвратом можно сослаться на него. Формулировка может быть такой:
«Наличные средства в размере ____ рублей по договору №____ от ________ ».
Что делать, если взяли деньги под расписку, но не отдают
Если заемщик не исполняет обязательство вернуть средства вовремя согласно указанной в расписке дате, кредитор вправе подать исковое заявление в суд буквально на следующий день после истечения указанного срока. К примеру, если возвращение суммы предусмотрено до 1 сентября 2025 года, иск можно направить уже начиная со 2 сентября 2025 года.
При сумме долга менее 500 тысяч руб. подача иска осуществляется в мировой суд, который рассматривает дела в упрощенной форме — без обязательного присутствия участников процесса. Итогом становится выдача судебного приказа, который далее передается судебным приставам либо направляется непосредственно в банк заемщика.
Если сумма задолженности превышает отметку в 500 тыс. руб., разбирательство проходит в районном суде в стандартном порядке. Перед подачей иска рекомендуется сначала попробовать урегулировать проблему путем переговоров с должником.
Независимо от размера долга, общий срок исковой давности составляет три года с момента окончания оговоренного периода возвращения денежных средств.
Важно помнить, что судебное взыскание возможно лишь при условии четкого отражения в расписке основных сведений: ФИО сторон, размер займа, цель передачи средств и установленный срок погашения обязательства. Только наличие этих деталей придает документу юридическую силу аналогичную договору.
