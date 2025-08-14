Как написать расписку в получении денег: шаблон, образец

Что такое расписка о получении денежных средств

Расписка — это письменный документ, подтверждающий факт передачи определенной суммы денег одним лицом другому с указанием условий возврата, сроков и размера задолженности. Она служит официальным подтверждением сделки в случае возникновения разногласий между сторонами и может считаться аналогом договора займа.

В основном расписки используются физическими лицами без статуса индивидуального предпринимателя при взаиморасчетах друг с другом. Существуют несколько случаев, когда расписку стоит оформить.

Между кем расчеты Случай Между физлицами Оформление займа на более чем 10 тыс. руб. (расписка обязательна по п. 1 ст. 808 ГК) Между ИП и физлицом без статуса Передача средств от ИП другому лицу, если он освобожден от использования ККТ Между физлицом и юридическим лицом Оформление займа от юрлица вне зависимости от суммы (обязательно по п. 2 ст. 808 ГК) Если сотрудник организации получает денежные средства из кассы либо на карту для осуществления расходов, связанных с командировкой (например, оплата жилья), и передает их непосредственно владельцу недвижимости или другого сервиса наличными

Нотариальное удостоверение расписки не обязательно, однако наличие подтверждения значительно повышает шансы принятия документа судом в качестве доказательства. А еще такой документ будет сложнее признать недействительным — нотариус выступает гарантом добровольности заключения сделки.