Зачеркивать записи в трудовой книжке нельзя. А что можно? Минтруд дал комментарий «Клерку»

С 1 сентября вступят в силу новые правила ведения трудовых книжек. Один момент этих правил вызвал у нас вопросы, и мы адресовали их в Минтруд.

На днях ответ из Минтруда был получен. Делимся с вами, дорогие читатели.

Что случилось

Принят приказ Минтруда № 320н от 19.05.2021, которым вводится новый порядок ведения бумажных трудовых книжек, а также новая форма трудовой книжки.

При этом ныне действующая Инструкция, утвержденная постановлением Минтруда № 69 от 10.10.2003, будет отменена.

Кроме того, отменено ныне действующее постановление Правительства № 225 от 16.04.2003 «О трудовых книжках.

Что вызвало вопрос

Вопрос у нас возник по поводу порядка внесения в трудовую книжку исправлений.

В пункте 12 раздела III новых правил сказано, что в разделах трудовой книжки, содержащих сведения о работе или сведения о награждении, зачеркивание неточных или неправильных записей не допускается.

То есть Минтруд объяснил, как делать нельзя . Ок, принимаем этот факт. Тем более, что и в старых правилах об этом было написано.

Раз написано, как нельзя, то логично, что должно быть указано, как можно, вернее нужно.

В старых правилах процесс исправления был четко прописан. В новых мы этого не обнаружили.

Вышеназванный пункт 12 состоит из двух абзацев.

Второй абзац гласит:

В таком же порядке признается недействительной запись об увольнении, переводе на другую постоянную работу в случае признания незаконности увольнения или перевода самим работодателем, контрольно-надзорным органом, органом по рассмотрению трудовых споров или судом и восстановления на прежней работе или изменения формулировки причины увольнения.

Вопрос Минтруду

Мы задали вопрос Минтруду — что значит фраза «в таком же порядке»? Ведь сам порядок фактически не описан. В первом абзаце указано только, что нельзя зачеркивать. А что и как можно?

Логично было бы описать, как можно. А потом уже указать, что в таком же описанном порядке надо вносить исправления и в записи об увольнении. Но такой порядок исправления не описан.

Этот вопрос возник у нас еще и потому, что:

1) в проекте данного приказа Минтруда между этими двумя абзацами был еще один, который и описывал сам порядок исправлений. Но этот абзац в окончательный документ не вошел;

2) в старых правилах также между этими двумя абзацами есть еще один, описывающий порядок исправлений.

Что ответил Минтруд

Минтруд разъяснил нам смысл второго абзаца п.12:

Из абзаца 2 пункта 12 следует, что также недопустимо зачеркивание признанных недействительными записей об увольнении, переводе на другую постоянную работу в случае признания незаконности увольнения или перевода самим работодателем, контрольно-надзорным органом, органом по рассмотрению трудовых споров или судом и восстановления на прежней работе или изменения формулировки причины увольнения.

То есть теперь правилами предусмотрено только то, что зачеркивать нельзя. А какие действия предпринимать дальше — не описано.

Скорее всего кадровики будут руководствоваться старыми нормами, которые сейчас есть в старой инструкции. Ведь никаких новых указаний, как надо делать , им не дали. Сообщается лишь, как делать нельзя .

Как было / как хотели сделать / как сделали

Для наглядности внесли в таблицу норму об исправлениях в том виде, в каком:

она действует сейчас;

ее хотели принять (по проекту);

ее приняли (с 1 сентября 2021).