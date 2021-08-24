Зачеркивать записи в трудовой книжке нельзя. А что можно? Минтруд дал комментарий «Клерку»

С 1 сентября вступят в силу новые правила ведения трудовых книжек. Один момент этих правил вызвал у нас вопросы, и мы адресовали их в Минтруд.
На днях ответ из Минтруда был получен. Делимся с вами, дорогие читатели.
Что случилось
Принят приказ Минтруда № 320н от 19.05.2021, которым вводится новый порядок ведения бумажных трудовых книжек, а также новая форма трудовой книжки.
При этом ныне действующая Инструкция, утвержденная постановлением Минтруда № 69 от 10.10.2003, будет отменена.
Кроме того, отменено ныне действующее постановление Правительства № 225 от 16.04.2003 «О трудовых книжках.
Что вызвало вопрос
Вопрос у нас возник по поводу порядка внесения в трудовую книжку исправлений.
В пункте 12 раздела III новых правил сказано, что в разделах трудовой книжки, содержащих сведения о работе или сведения о награждении, зачеркивание неточных или неправильных записей не допускается.
То есть Минтруд объяснил, как делать нельзя. Ок, принимаем этот факт. Тем более, что и в старых правилах об этом было написано.
Раз написано, как нельзя, то логично, что должно быть указано, как можно, вернее нужно.
В старых правилах процесс исправления был четко прописан. В новых мы этого не обнаружили.
Вышеназванный пункт 12 состоит из двух абзацев.
Второй абзац гласит:
В таком же порядке признается недействительной запись об увольнении, переводе на другую постоянную работу в случае признания незаконности увольнения или перевода самим работодателем, контрольно-надзорным органом, органом по рассмотрению трудовых споров или судом и восстановления на прежней работе или изменения формулировки причины увольнения.
Вопрос Минтруду
Мы задали вопрос Минтруду — что значит фраза «в таком же порядке»? Ведь сам порядок фактически не описан. В первом абзаце указано только, что нельзя зачеркивать. А что и как можно?
Логично было бы описать, как можно. А потом уже указать, что в таком же описанном порядке надо вносить исправления и в записи об увольнении. Но такой порядок исправления не описан.
Этот вопрос возник у нас еще и потому, что:
1) в проекте данного приказа Минтруда между этими двумя абзацами был еще один, который и описывал сам порядок исправлений. Но этот абзац в окончательный документ не вошел;
2) в старых правилах также между этими двумя абзацами есть еще один, описывающий порядок исправлений.
Что ответил Минтруд
Минтруд разъяснил нам смысл второго абзаца п.12:
Из абзаца 2 пункта 12 следует, что также недопустимо зачеркивание признанных недействительными записей об увольнении, переводе на другую постоянную работу в случае признания незаконности увольнения или перевода самим работодателем, контрольно-надзорным органом, органом по рассмотрению трудовых споров или судом и восстановления на прежней работе или изменения формулировки причины увольнения.
То есть теперь правилами предусмотрено только то, что зачеркивать нельзя. А какие действия предпринимать дальше — не описано.
Скорее всего кадровики будут руководствоваться старыми нормами, которые сейчас есть в старой инструкции. Ведь никаких новых указаний, как надо делать, им не дали. Сообщается лишь, как делать нельзя.
Как было / как хотели сделать / как сделали
Для наглядности внесли в таблицу норму об исправлениях в том виде, в каком:
- она действует сейчас;
- ее хотели принять (по проекту);
- ее приняли (с 1 сентября 2021).
Нормативный акт
Формулировка нормы об исправлениях
Постановление Минтруда № 69 от 10.10.2003
В разделах «Сведения о работе» и «Сведения о награждении» трудовой книжки зачеркивание ранее внесенных неточных, неправильных или иных признанных недействительными записей не допускается.
Например, при необходимости изменения конкретной записи о приеме на работу в разделе «Сведения о работе» после соответствующей последней в данном разделе записи указывается последующий порядковый номер, дата внесения записи, в графе 3 делается запись: «Запись за номером таким-то недействительна». После этого производится правильная запись: «Принят по такой-то профессии (должности)» и в графе 4 повторяется дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, запись из которого неправильно внесена в трудовую книжку, либо указывается дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, на основании которого вносится правильная запись.
В таком же порядке признается недействительной запись об увольнении, переводе на другую постоянную работу в случае признания незаконности увольнения или перевода самим работодателем, контрольно-надзорным органом, органом по рассмотрению трудовых споров или судом и восстановления на прежней работе или изменения формулировки причины увольнения. Например: «Запись за номером таким-то недействительна, восстановлен на прежней работе». При изменении формулировки причины увольнения делается запись: «Запись за номером таким-то недействительна, уволен (указывается новая формулировка)». В графе 4 делается ссылка на приказ (распоряжение) или иное решение работодателя о восстановлении на работе или изменении формулировки причины увольнения.
Проект приказа Минтруда
В разделах «Сведения о работе» и «Сведения о награждении» трудовой книжки зачеркивание ранее внесенных неточных, неправильных или иных признанных недействительными записей не допускается.
Например, при необходимости изменения конкретной записи о приеме на работу в разделе «Сведения о работе» после соответствующей последней в данном разделе записи указывается последующий порядковый номер, дата внесения записи, в графе 3 делается запись: «Запись за номером таким-то недействительна». После этого производится правильная запись: «Принят по такой-то профессии (должности)» с такого-то числа и в графе 4 повторяется дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, запись из которого неправильно внесена в трудовую книжку, либо указывается дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, на основании которого вносится правильная запись.
В таком же порядке признается недействительной запись об увольнении, переводе на другую постоянную работу в случае признания незаконности увольнения или перевода самим работодателем, контрольно-надзорным органом, органом по рассмотрению трудовых споров или судом и восстановления на прежней работе или изменения формулировки причины увольнения.
Приказ Минтруда № 320н от 19.05.2021
В разделах «Сведения о работе» и «Сведения о награждении» трудовой книжки зачеркивание ранее внесенных неточных, неправильных или иных признанных недействительными записей не допускается.
В таком же порядке признается недействительной запись об увольнении, переводе на другую постоянную работу в случае признания незаконности увольнения или перевода самим работодателем, контрольно-надзорным органом, органом по рассмотрению трудовых споров или судом и восстановления на прежней работе или изменения формулировки причины увольнения.