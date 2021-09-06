Надо ли платить НДФЛ при увольнении по соглашению сторон?

Увольнение по соглашению сторон — распространенная практика во многих компаниях. Другое дело, что условия таких соглашений у всех разные. Чаще всего при расторжении договора сотруднику выплачивают определенную сумму — в несколько окладов. И тут же возникает вопрос: с зарплаты работодатель платит НДФЛ за сотрудника, значит, и здесь надо?

Чаще всего, налог удерживают при выплате, и работников это не радует.

В практике наших клиентов регулярно происходят подобные ситуации: «мы выплатили сотруднику 3 зарплаты по соглашению сторон, но удержали с суммы налог. Он хочет это оспорить, ссылаясь на постановление Верховного Суда РФ. Что нам делать?»

Давайте разберем ситуацию.

При увольнении по соглашению сторон не облагается НДФЛ сумма, не превышающая 3 средних заработка вместе с выплатами за период до трудоустройства, если это предусмотрено трудовым или коллективным договором. Об этом говорит ч.4 ст. 178 ТК РФ. А вот про налог с выходного пособия только при соглашении сторон ничего не сказано, и ситуация остается спорной.

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На основании п.1 ст. 210 НК РФ, при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика в денежной и натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло. А еще доходы в виде материальной выгоды в соответствии со ст. 212 НК. Все, что не требует НДФЛ, указано в ст. 217 ТК РФ.

Так, исключением являются компенсации, установленные законами РФ и регионов, связанные, в частности, с увольнением работников.

Т.е. при буквальной трактовке — компенсации, связанные с увольнением, не надо облагать НДФЛ. При этом в ТК РФ указаны случаи, когда компания должна производить выплату выходного пособия (ст. 178, 181, 279 ТК РФ). А ст. 178 говорит, что могут быть и другие случаи выходных пособий, а также их повышенные размеры. Как итог — две позиции у судов и ведомств.

Первая позиция — выплаты при увольнении не облагаются НДФЛ в пределах 3 месячных заработков, так как соглашение об увольнении является частью трудового договора. Это подтверждают несколько значимых документов:

Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2017 N 307-КГ16-19781 по делу N А42-7562/2015;

письмо ФНС России от 15.03.2019 N БС-4-11/4681@;

письма Минфина от 19.07.2016 N 03-04-06/42148 и др.

Вторая позиция — противоположная. С выплаты по соглашению сторон надо удерживать НДФЛ, поскольку эта выплата не предусмотрена трудовым или коллективным договором (Определение судебной коллеги по гражданским делам Тамбовского областного суда от 24.10.2016 по делу N 33-3655/2016, письмо Минфина России от 13.01.2021 N 03-04-05/519 и др.). Соглашение о расторжении договора не рассматривается как документ, который вносит изменение в трудовой договор. Значит, соглашение не является его частью, а наоборот, позволяет прекратить его действие. Стало быть, оно не связано с выполнением работником трудовой функции.

Так или иначе, все риски снова несет работодатель. Налоговая служба может предъявить претензию о незаконном удержании НДФЛ с выходного пособия, которое не предусмотрено трудовым договором. Или наоборот, потребовать удержать налог, ссылаясь на позицию Минфина в 2021 г. (ранее он говорил, что НДФЛ платить не нужно, а в этом году изменил мнение). Кроме того, «пожаловаться» в суд может и сам сотрудник, не согласившись с удержанием налога.

Причем неоднозначна и практика. Иногда суд решает, что компания должна вернуть удержанный налог, выплатить компенсацию за задержку выплаты (ст. 236 ТК РФ), плюс моральный вред. В других делах отказывают работникам, так как выплата по соглашению не предусмотрена ТК РФ и не является компенсационной с учетом ст. 217 НК РФ. А значит, надо удержать НДФЛ.

Учитывая это, лучше всего обратиться в налоговую инспекцию и уточнить, надо ли удерживать НДФЛ с выходного пособия сотрудника.