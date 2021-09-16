Стоит ли экономить на командировках сотрудников

Направление работника в командировки — не редкость. И для некоторых организаций — довольно расходная статья бюджета, потому что ТК РФ обеспечивает работникам (ст. 167, 168 ТК РФ) сохранение среднего заработка, выплату суточных, обязательность возмещения расходов на проезд и проживание, а также иных расходов, связанных с командировкой.

При этом до начала командировки работнику на основании приказа необходимо выдать аванс на оплату расходов (п. 10 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749). А по возвращении из командировки сотрудник в течение 3 рабочих дней должен представить авансовый отчет с приложением оригиналов документов о расходах, связанных с командировкой.

Некоторые компании не хотят тратиться на предоставлении гарантий, предусмотренных для командировочных работников. Но несоблюдение трудового законодательства в этом случае может обернуться намного большими расходами. Ведь оплата командировочных расходов, в том числе транспортных расходов и проживания является обязательной. Ее отсутствие может повлечь обращение работника в инспекцию труда и спровоцировать внеплановую проверку.

Если факты неоплаты расходов подтвердятся, то инспектор может наказать работодателя и наложить штраф по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ:

от 30 000 до 50 000 рублей — на организацию;

от 1000 до 5000 — на руководителя.

Кроме того, если командировочные расходы не были компенсированы работнику, он может обратиться в суд и взыскать и указанную компенсацию, и моральный вред (см., например, Решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 10 февраля 2016 г. по делу № 2-2485/2016).

Если работнику не успели выдать аванс, он может законно отказаться от командировки (ч. 2 ст. 379 ТК РФ). В этом случае пострадает производственный процесс. Поэтому в интересах работодателя перечислять работнику аванс в связи с командировкой до ее начала.

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Обратите внимание: размер суточных может быть любым, но должен быть определен в коллективном договоре или локальном нормативном акте, если иное не установлено нормативными правовыми актами РФ (ч. 4 ст. 168 ТК РФ, п. 11, баз. 2 п. 16 Положения о служебных командировках).

Следует учитывать, что п. 3 ст. 217 НК РФ предусмотрены предельные размеры суточных, которые не облагаются НДФЛ. Они составляют:

не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории РФ;

не более 2500 руб. за каждый день нахождения в заграничной командировке.

Встречаются случаи, когда компания устанавливает суточные в размере 100 рублей, стараясь сэкономить. Но ни к чему хорошему это не приводит. Ведь на эти деньги работник не сможет даже поесть в течение одного дня, и ему придется нести дополнительные расходы в связи с питанием вне дома. Также могут появиться дополнительные расходы, связанные с тем, что он проживает вне дома. Если работнику придется тратиться каждый раз в командировке, и отправлять его будут часто, это точно не будет способствовать его лояльности работодателю, но сможет увеличить текучесть персонала.

В случае продления командировки работнику необходимо перечислить дополнительный аванс, поскольку п.10 Положения указывает на необходимость перечисления именно аванса на оплату расходов. Недостающую сумму можно перечислить работнику на карту, либо отправить почтовым или банковским переводом. Ведь если такого аванса нет, то работник вправе возвратиться из командировки, так и не доделав дела.

Если окажется, что работодатель выплатил лишний аванс, то работник обязан его вернуть. Если работник этого не сделал, организация может удержать эти суммы из заработной платы работника. Удерживать из зарплаты можно ежемесячно не более 20% начисленной суммы (ч. 2 ст. 137, ч. 1 ст. 138 ТК РФ) и только на основании заявления работника и приказа, срок издания которого должен быть не позднее одного месяца со дня, когда закончился срок для возврата неизрасходованной суммы (ч. 3 ст. 137, ч. 1 ст. 248 ТК РФ).

При этом согласие работника получить необходимо (Письмо Роструда от 09.08.2007 N 3044-6-0, Определение Липецкого областного суда от 23.01.2012 по делу N 33-38/2012). Если работник не желает возвращать излишне выплаченный аванс на командировку, то взыскать эти суммы работодатель может только через суд (ч. 2 ст. 248 ТК РФ).

Таким образом, желание работодателя сократить расходы за счет нарушения прав командированного работника может повлечь не только штрафы, но и срыв выполнения планов и заданий.