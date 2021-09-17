Каким поисковиком для тендеров пользоваться: обзор 15 сервисов

Интерес к государственным и коммерческим закупкам растет. Особенно высок он у малого и среднего бизнеса, ведь даже самозанятые могут участвовать в закупках, а для «малышей» еще и различные льготы и привилегии предусмотрены. Например, есть закупки, в которых участвовать разрешено только субъектам малого предпринимательства.

Но прежде чем радоваться заключенному контракту, нужно выиграть в аукционе, конкурсе или подать лучшую котировочную заявку, а еще раньше — найти подходящий вам тендер. Площадок по госзаказам — 8 штук, одна для проведения торгов по ГОЗ (гособоронзаказ), под две сотни коммерческих площадок, а также сотни сайтов компаний, где также размещаются извещения о закупках.

Вручную искать подходящую закупку не проще, чем иголку в стогу сена. А на сайте zakupki.gov.ru качество поиска не стабильное.

Вот тут и приходят на помощь специальные сервисы для поиска закупок. Здесь и система поиска с более гибкими настройками, и на рассылки можно подписаться, и аналитику по тендерам и даже конкурентам провести. В этом обзоре — 15 сервисов для поиска закупок, которые пользуются наибольшей популярностью у поставщиков.

Ростендер Компания Ростендер работает с 2006 года и является самым опытным игроком на рынке сегодня. Главная отличительная особенность сайта rostender.info от других агрегаторов – это самая качественная база тендеров и самый эффективный поиск. Сервис не только использует автоматические алгоритмы для классификации тендеров (как это делают другие), но и проверяет документацию вручную при использовании труда квалифицированных специалистов, работы которых перепроверяется несколько раз. Это очень затратно, но во многих случаях принципиально важно для пользователей. Сайт http://rostender.info Источники поиска Тендеры собираются со всех существующих источников: сайта госзакупок, всех ЭТП, всех региональных площадок, где публикуются малые закупки, корпоративных сайтов. При появлении нового сайта, публикующего тендеры – он оперативно добавляется в базу. Общее количество источников превышает 7 тысяч. Есть тендеры, которые публикуются эксклюзивно на rostender.info. Большинство тендеров появляется на сайте в течение 10-15 минут с момента публикации. Аналитика Модуль аналитики в данный момент находится в разработке. Проверка контрагентов Эту возможность будет включать модуль аналитики, находящийся в разработке. Функционал поиска Есть три режима поиска: Мои тендеры. Пользователь может просматривать тендеры по своим регионам и отраслям. Полезен для тех, у кого ключевых слов очень много.

Простой поиск. Поиск по запросам в свободной форме без деления на ключевые слова и параметры. Например, «Поставка ГСМ на Сахалине». Умные алгоритмы сайта определят, что под «ГСМ» имеются в виду «горюче-смазочные материалы» и сделают фильтр по Сахалинской области.

Расширенный поиск. Помимо стандартных ключевых слов содержит большое количество дополнительных параметров: слова-исключения, заказчика, место поставки, тип закупки, способ размещения и тендера для субъектов малого предпринимательства, даты публикации и даты окончания приема заявок, начальную цены и аванс, обеспечения контракта и заявки. Фильтр по площадкам-источникам. Есть возможность сохранять поисковые запросы для повторного использования. Поиск осуществляется по предмету закупки, расширенному описанию, а также документации (в том числе по сканированным документам!). Есть и еще режим «профессиональный поиск». С его помощью можно составлять поисковые запросы, исходя из последовательности ключевых слов, расстоянию между ними, по точному совпадению слова или словосочетаниям. Можно передать менеджеру Ростендер прайс лист или ссылку на каталог и вам бесплатно помогут составить все вариации ключевых слов и сохранят их в шаблон поиска в кабинете. Банковская гарантия Оформляется через партнеров. Заявка подается через сайт. Графики предстоящих закупок Функционал в процессе перезапуска. Электронная подпись Оформление ЭЦП осуществляется через партнеров, заявка подается через сайт. Поддержка В рабочие часы по любым вопросам. Сотрудники компании также могут самостоятельно настроить пользователю учетную запись, шаблоны поиска или рассылку. Рассылки Рассылка имеет гибкие настройки, доступна рассылка обновлений по избранным тендерам. Есть уникальная возможность «Частая рассылка коротких тендеров» — для закупок, у которых срок подачи заявки от нескольких часов до нескольких дней. Уведомления о них приходят с настраиваемой частотой от 30 минут до 3 часов. В ближайшее время будет запущен Telegram-бот, отправляющий уведомления еще быстрее – сразу после публикации тендера. Дополнительные возможности Управлять тендерами можно при помощи удобных меток и комментариев. Кроме того, тендеры можно добавлять в избранное, или скрывать, чтобы не просматривать их повторно в результатах поиска Тарифы От 900 рублей в месяц. Оплачивать можно помесячно без предоплаты. Предусмотрены скидки при оплате периода от полугода и более. Бесплатный тестовый период Всем новым пользователям предоставляется бесплатный пробный период. В этот период сотрудники помогают с созданием шаблонов поиска, подбором ключевых слов и другими настройками, чтобы пользователи получили лучшие результаты поиска. Акции До конца 2021 года для новых клиентов действует акция - скидка 20% при оплате года. Предложение действует для пользователей сайта "Клерк.ру".

Контур.Закупки Об этом сервисе много положительных отзывов, в которых отмечается простота и удобство его использования. “Ничего лишнего” — это про Контур.Закупки. Из минусов пользователи отмечают довольно высокую цену. Сайт https://zakupki.kontur.ru Источники поиска По коммерческим и госзакупкам, по всем основным площадкам (более 230), по 44-фз и 223-ФЗ. Аналитика Аналитика по заказчикам и поставщикам (конкурентам). Данные берутся из ЕИС и из картотеки арбитражных дел. Проверка контрагентов При помощи аналитики (см. выше). Функционал поиска По ключевым словам, ОКПД, региону, заказчику, поиск ведется в т.ч. по документации к закупкам. Можно сохранять шаблоны поиска. На сайте есть инструкции, которые помогут составить правильный поисковый запрос. Банковская гарантия Заявку можно подать через личный кабинет, сервис подберет и покажет предложения банков-партнеров. Доступны чаты — со специалистом Контура и с банком (работает только с некоторыми банками). Графики предстоящих закупок Сервис Контур.Закупки превращает позиции планов-графиков, которые составляются государственными заказчиками ежегодно, в страницы планируемых закупок. Их можно найти через поиск и сохранить в избранном. Электронная подпись На сайте нет. Можно заказть через Удостоверяющий центр Контур. Поддержка Круглосуточная поддержка. Специалисты помогут все настроить и разобраться в сервисе. Рассылки Доступна рассылка на email. Дополнительные возможности Копии документов по закупкам сервис хранит на собственных серверах, даже если сайт госзакупок недоступен, в Контур.Закупках можно смотреть и извещение и документы. Тарифы Стандарт — 13750 в год;

Эксперт — 28700 в год;

Командный — 39500 в год. Бесплатный тестовый период Есть — 7 дней. Акции Нужно уточнять у менеджеров.

Seldon Селдон — это целый комплекс сервисов и продуктов, среди них выделяется и система для поиска тендеров. Пользователи отмечают высокую цену сервиса как минус, а среди достоинств — информация собранная в одном месте со всех площадок, простой и понятный поиск, некоторые “фишки” системы, например, цветовое обозначение и показ данных в виде графиков. Сайт https://tender.myseldon.com/ Источники поиска В онлайн режиме собирает информацию обо всех закупках в России и за рубежом (торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ, коммерческие закупки, аукционы по продаже имущества банкротов). Система использует 7 000+ информационных источников. Аналитика Есть возможность формировать различные аналитические отчеты. Данные можно преобразовывать в графики и таблицы. Есть специальные продукты для работы с аналитикой. Например, Seldon.Pro — искусственный интеллект анализирует закупки, выявляет возможных участников, оценивает надежность заказчиков, риски и т.п. Для более полной аналитики есть система — Seldon.Control. Проверка контрагентов Система расскажет, числится ли компания в Реестре недобросовестных поставщиков (РНП), есть ли на нее жалобы в ФАС, ведутся ли арбитражные дела, какие у компании связи на рынке. Для более глубокой аналитики подойдет Seldon.Basis — здесь собрано все: от новостей в СМИ о компании до информации о ее финансовом состоянии. Функционал поиска Фильтр можно настроить по тематике, заказчику, НМЦК, региону или адресу поставки, ОКПД2 и другим критериям. С помощью формы на главной странице можно искать закупки по всем разделам. Банковская гарантия Да, можно оформить онлайн. Сервис сотрудничает с 10-тью банками-партнерами. Графики предстоящих закупок Планируемые закупки также есть в базе. Можно отслеживать позиций и получать уведомления о публикации извещений по ним. Электронная подпись Да, через отдельный сервис — Единый портал электронной подписи. Поддержка Бесплатная — доступна по телефону. Рассылки Можно настраивать списки наблюдений, оповещения по электронной почте и SMS. Дополнительные возможности В системе предусмотрены цветовые категории — можно самостоятельно задать значение любого цвета и отметить им конкретные закупки, контракты, организации или площадки. Селдон предоставляет и другие сервисы для работы с закупками, перейти в которые можно из базовой системы. Особые возможности для фармкомпаний — поиск торгов по лекарственным препаратам в два клика! Полная информация о закупке, специализированный фарм. отчет с подробной информацией о товаре. Тарифы Стоимость необходимо уточнять у официальных представителей. Бесплатный тестовый период Есть, ограничен по сроку, для уточнения деталей нужно связаться с менеджером. Акции Уточнять у представителей.

Синапс В сети пользователи отмечают удобство использования сервиса и возможность бесплатного поиска, при проверке контрагентов можно сразу перейти по ссылке в арбитраж и посмотреть дела. Также в плюсах сравнительно невысокая стоимость платных тарифов. Сайт https://synapsenet.ru Источники поиска Госзакупки, коммерческие закупки, ГОЗ (которые находятся в открытом доступе), на данный момент поиск осуществляется более чем по 200 площадкам и секциям. Аналитика Аналитика по контрагентам— участникам, победителям, заказчикам. Проверка контрагентов Полная информация по контрагентам: поставщикам (конкурентам) и заказчикам, в том числе жалобы в ФАС, арбитраж, учредители, история участия и побед в закупках, финансовые отчеты, контакты, данные о блокировке банковских счетов, реквизиты, сведения о заключенных контрактах, правопреемники и правопредшественники, исполнительные производства, сведения о лицензиях, СРО, информация о закупаемых и поставляемых товарах и услугах, ОКВЭДы, дочерние организации и филиалы. Функционал поиска Поиск осуществляется и по названию / номеру закупки и по вложенной документации. Есть следующие фильтры для поиска: выбор отрасли;

фразы исключения;

регионы (федеральные округа, области, города);

начальная стоимость;

законы / площадки;

текущие / плановые / завершенные зекупки;

до подачи осталось N дней;

способ определения поставщика;

заказчик;

по требованиям: закупки только для СМП / без СМП, обеспечение заявки / контракта. Банковская гарантия Есть, можно подать заявку. Графики предстоящих закупок Есть возможность просматривать планируемые закупки. Электронная подпись Нет. Поддержка Время работы с 9 до 17:30. Техподдержка, полное сопровождение по настройке сервиса до результата удовлетворяющего клиента (бесплатно). Рассылки Есть возможность настройки рассылки на почту. Дополнительные возможности Можно оставлять комментарии к закупкам, использовать сервис с неограниченного количества устройств, добавлять закупки в избранное, ставить метки. Тарифы Тарифы на сентябрь с учётом скидок: 1 месяц - 3000;

3 месяца - 7200;

6 месяцев - 12600;

12 месяцев - 15300 (вместо 18000);

24 месяца - 24000 (виесто 30000). В скобках указаны стандартные тарифы, рядом с ними указана стоимость по акции, которая актуальна до конца сентября. Бесплатный тестовый период Бесплатный тестовый период 5 дней. Акции Акции проводятся регулярно, о них можно узнать на сайте.

CБИС Пользователи отмечают хорошую поддержку сервиса и удобство использования, но говорят, что не всегда поиск срабатывает в полную силу, некоторые закупки теряются. Зато проверка контрагентов на высоте. Сайт https://sbis.ru/tenders Источники поиска Под мониторинг попадают все коммерческие и государственные площадки. Представлена также информация о торгах по имуществу банкротов. Аналитика СБИС имеет данных о торгах за последние несколько лет и благодаря аналитике подсказывает возможных участников, их ценовое предложение и определяет наиболее вероятного победителя. Проверка контрагентов Вы узнаете все о заказчиках, конкурентах и даже субподрядчиках: получите информацию о владельцах, управляющих, аффилированных и других подобных лицах, узнаете численность сотрудников и финансовое состояние, получите данные об участии в закупках — кому поставляют, у кого закупаются, в каких торгах участвуют, узнаете сведения об исполнительном производстве и участии в арбитражных делах и т.д. Функционал поиска Гибкие настройки поиска обеспечат выборку по различным критериям: категории товаров и услуг, суммы, ключевые слова и исключения и др. Поиск проводится в т.ч. по сканам приложенной документации. Банковская гарантия Нет. Графики предстоящих закупок Да, публикуются данные о торгах из планов-графиков. Электронная подпись Нет в самом сервисе. Можно приобрести ЭП через УЦ Тензор. Поддержка Поддержка 24/7 по телефону или в чате. Рассылки Рассылка возможна на электронную почту, в смс и в мобильном приложении. Дополнительные возможности Мобильное приложение по закупкам. Можно контролировать тендеры даже не имею под рукой компьютера. На сайте есть удобная база знаний с инструкциями — легко разобраться в работе и настройке сервиса. Тарифы Базовый — 10000 в год;

Оптимальный — 15000 в год;

Максимум — 25000 в год; Дополнительно — торги по реализации имущества за 3900 рублей в год. Бесплатный тестовый период Есть — на 8 дней. Акции Сейчас, подключая два сервиса — Торги и Проверку контрагентов — можно получить скидку 30%. Если вы участвуете в закупках, можно получить ЭП для торгов в комплекте с СКЗИ и носителем со скидкой 50%.

Bicotender Мнения о площадке очень противоречивые, Кто-то находит ее удобной и доволен работой менеджеров, а кому не нравится поддержка. Сайт https://www.bicotender.ru Источники поиска Полная база государственных и коммерческих закупок. По данным сайта в ней более 105 млн тендеров. Аналитика По закупкам: объемам закупа;

тендеров с одним участником или совсем без участников;

по самым активным заказчикам;

в каких регионах ваши товары пользуются спросом. По поставщикам: кто чаще оказывался победителем в тендерах и по какой цене заключался контракт;

в каких закупках и как часто участвует конкурент;

объем прибыли конкурентов;

прогноз по победителям. По заказчикам: кто покупает ваши товары;

наличие единственного поставщика у заказчика;

есть ли фактор сезонности в закупках. И другая аналитика. Проверка контрагентов С помощью аналитики + проверка по всем данным организации: реквизиты, учредители, история изменений, финансовые показатели, арбитраж, наличие в реестрах, аффилированность и др. Функционал поиска 22 фильтра для детального поиска тендеров. Банковская гарантия Да, можно подать заявку на гарантию через менеджера. Графики предстоящих закупок Информация уточняется. Электронная подпись Можно подать заявку на получение подписи. Поддержка Персональный менеджер. Рассылки Можно настроить выборку для рассылки. Дополнительные возможности CRM внутри сервиса: можно работать с сотрудниками из разных филиалов, распределять задачи, руководитель будет оповещен обо всех событиях в системе. Тарифы Информация уточняется. Бесплатный тестовый период Есть, 3 дня. Акции Тестовый бесплатный период.

TenderGuru Еще один популярный сервис. Подойдет как начинающим, так и профессионалам, которые умеют грамотно работать с настройками поиска. Из плюсов пользователи называют ненавязчивый сервис и возможность подписаться на бесплатную рассылку. Из минусов — скромные возможности бесплатного тарифа. Сайт http://www.tenderguru.ru Источники поиска Информацию сервис собирает из более чем 44 тысяч источников, включая площадки с государственными и коммерческими закупками, корпоративные и отраслевые ЭТП, сайты компаний, муниципальные закупки и т.д. Есть иностранные тендеры. Аналитика Аналитика доступна с разными ограничениями в функционале - для незарегистрированных пользователей, для зарегистрированных и для оформивших платную подписку. Аналитика довольно простая — по фильтрам выбираются закупки, которые можно скачать в Excel или загрузить в Google Drive и Docs. Аналитика закупок — победители, конкуренты, контракты, протоколы, планы закупок, поставщики, заказчики. Проверка контрагентов Можно получить история участия компании в закупках, информацию об арбитраже, закупаемой продукции. Функционал поиска Широкий выбор фильтров и настроек — от простого поиска по ключевым словам до поиска по документации и продукции. Возможность сузить круг площадок, на которых нужно вести поиск, поиск закупок малого объема. Также есть поиск по поставщикам, заказчикам, участникам госторгов, контрактам, планам закупок и т.д. Банковская гарантия Да, можно подать заявку через сервис. Сама гарантия оформляется через банки-партнеры. Графики предстоящих закупок Они есть в системе поиска. Электронная подпись Да, можно подать заявку. Сервис работает с ведущими удостоверяющими центрами по всей России. Поддержка Круглосуточно, ежедневно — связь через электронную почту. Есть платное сопровождение тендеров и обучение Рассылки Общая информация о тендерах приходит в бесплатной рассылке. Для подробной нужно оформить платную подписку. В нее ходят: оперативная рассылка в течении дня — оперативная информации о новых тендерах, дополнительно предоставляются сведения о закупке в разрезе продукции, по тендерам с авансированием, рассылка планируемых закупок и многое другое Дополнительные возможности Возможность обучения, открытия спецсчета через партнеров сервиса, вступления в СРО, а также TenderGuru — официальный сервис партнер Alibaba.com в России и СНГ. Тарифы Бесплатный — 0 рублей, ограниченный функционал;

Стандарт — 12 900 за 6 месяцев, 19 900 — по акции, год + 6 месяцев в подарок;

Гуру — 17 900 за 6 месяцев, 24 900 — по акции, год + 6 месяцев в подарок;

Корпоративный — 140 000 по акции за год +6 месяцев в подарок. Бесплатный тестовый период Есть бесплатный тариф. Акции См. выше.

Тендерплан Сервис предоставляет широкие возможности по поиску и анализу закупок. Тендерплан ведет блог на Клерке, его можно почитать тут. В преимуществах — возможность не только поиска, но и управления тендерами, выставления задач сотрудникам, комментирование. Из минусов пользователи выделяют некоторую сложность работы с сервисом для новичков, потребуется время на привыкание работы с ним. Сайт https://tenderplan.ru Источники поиска Поиск осуществляется по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ФЗ, коммерческие закупки собираются с площадок, которых уже более 150. Каждый месяц список дополняется новыми. Тендерплан не собирает одинаковые тендеры и в системе нет дублей. Только уникальные тендеры без повторов! Аналитика Аналитика (входит в стоимость тарифов): по заказчику, поставщику, конкурентам, меткам с тендерами, ключам. Нейросеть анализирует информацию и покажет данные о потенциальных участниках тендера с вероятным снижением цены. Проверка контрагентов Пользователи могут узнать абсолютно все о заказчике, в том числе есть ли на него арбитраж. Также, если вы заметите, что один и тот же поставщик постоянно участвует в тендерах интересного вам заказчика, есть возможность проверить их связь в отдельном блоке аналитики “Анализ связей заказчика и поставщика”, достаточно вбить ИНН поставщика и заказчика. Функционал поиска По ключевым словам, ОКПД2, по регионам, заказчикам, наличию обеспечения и аванса. Есть экспертный поиск с более сложными настройками. Банковская гарантия Нет. Графики предстоящих закупок Закупки, которые только предстоят по план-графикам, в системе тоже есть. Также можно рассчитать риски участия в тендерах — с помощью нейросети сервис посчитает возможную конкуренцию в конкретном тендере. Электронная подпись Нет. Поддержка Персональный менеджер. Поддержка по телефону. Рассылки Можно настроить рассылки по шаблонам поиска. Дополнительный возможности Сервис показывает удобный календарь с предстоящими событиями, чтобы пользователь не пропустил день аукциона или другое событие в закупках. Возможна услуга тендерного сопровождения с фиксированной ценой за нее (не в процентах с суммы контракта). Тарифы 3 месяца — 7 500 рублей;

6 месяцев — 12 500 рублей;

12 месяцев — 24 000 рублей. Бесплатный тестовый период Есть — 14 дней с полным функционалом. Акции Бесплатный доступ для знакомства с сервисом.

СТАР Простой и удобный сервис. Все нужные функции в одном. Интерфейс, понятный даже новичку, и невысокая цена сделали этот сервис достаточно привлекательным для пользователей. Правда, сервисом предлагаются дополнительные услуги, на активное предложение которых сетуют некоторые клиенты. Сайт https://star-pro.ru Источники поиска Поиск ведется более чем по 200-м площадкам и электронным магазинам. Здесь и государственные и коммерческие закупки — по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП. Аналитика Мониторинг закупок, извещение об их изменении. Проверка актуальности стандартов и норм (ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, РД) в опубликованных извещениях. Проверка контрагентов Проверка данных по 18 источникам. Проверяются сведения по финансам, судебным делам, закупкам, структуре компании и ее связям, проверяется наличие лицензий, действующее членство в СРО и многое другое. Все сведения формируются в виде отчета, доступного для скачивания. Функционал поиска Поиск по одному или нескольким запросам, в том числе со словами-исключениями, внутри текстовых файлов извещений и контрактов. Можно искать закупки по наличию / отсутствию аванса. Поиск по региону заказчика или месту поставки, коду ОКПД2, типу закупки и ее статусу. Банковская гарантия Нет, но есть услуга факторинга — финансирование по исполненным контрактам по онлайн-заявке. Графики предстоящих закупок Есть поиск по планам-графикам. Электронная подпись Нет. Можно использовать сервис по подписанию документов в онлайн-режиме с проверкой ЭП. Поддержка Информация уточняется. Рассылки Email рассылка по шаблонам поиска. Дополнительные возможности Онлайн-сделка, проверка ЭП, факторинг, возможность составить и отправить обращение в ФАС (есть шаблоны). Тарифы Зависят от срока пользования сервисом и количества пользователей. Тариф “СТАРтим” для 3-х пользователей на 30 дней стоит 323 рубля (с учетом акции — скидка 50% в связи с обновлением сервиса).

Тариф “СТАРтим” безлимит на 365 дней стоит 16 960 рублей (также по акции). Бесплатный тестовый период Есть пробная бесплатная версия. Ограничена по функционалу (например, доступно только 100 запросов по поиску в неделю), некоторые возможности, в отличие о платной версии, недоступны. Акции Доступ со скидкой 50%! В связи с обновлением и добавлением новых функций предоставляется скидка, чтобы пользователи по более низкой цене познакомились с новыми возможностями системы.

Тендерлэнд О себе сервис говорит так “Мы найдем больше всех”, акцент в компании на автоматизации. Из минусов пользователи выделили навязчивый сервис и невозможность сразу на сайте, без звонка менеджеру, узнать стоимость тарифов. Сайт https://www.tenderland.ru Источники поиска Более четырехсот тендерных площадок, а также другие источники данных используются для получения полноценной базы государственных и коммерческих закупок.. За 8 лет работы собрана одна из самых полных и актуальных баз данных с информацией о рынке госзаказа и коммерческих тендеров. Аналитика Отдельный сервис создан для анализа фармацевтического рынка России — аналитика по участникам, закупкам, всей цепочке по контракту. Для всех остальных также доступна аналитика конкурентов и показателей рынка. Проверка контрагентов Есть. Проверяются данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, отчетность, обороты, наличие аффилированных лиц, связи между компаниями. Данные формируются в удобную интерактивную карту. Функционал поиска Автоматизация — это “конек” Тендерлэнд. Поиск системой ведется внутри документации, представленной в различных формтах, вт.ч. в виде картинок или архивов. Можно посмотреть превью документа и место в нем, где был найден искомый фрагмент. Фильтры предназначены для решения задач различных видов бизнеса — на функциональность влияют сами пользователи, т.е. потребности клиентов влияют на процессы разработки. Банковская гарантия Есть возможность подать заявку через сервис. Графики предстоящих закупок Есть возможноть поиска по ним и сохранения данных в избранное. Электронная подпись Нет. Поддержка По телефону. Рассылки Да, можно настроить шаблоны поиска и по ним рассылку. Дополнительные возможности Возможность интеграции с CRM системой пользователя. Гибкое API. Тарифы Информация уточняется. Бесплатный тестовый период Информация уточняется. Акции Информация уточняется.

Findtenders Кроме собственно поиска, компания оказывает и другие услуги в области закупок. Например, обучает тендерных специалистов и помогает с аккредитацией на ЭТП. Сайт http://findtenders.ru Источники поиска Поиск идет по ЕИС, коммерческим площадкам, площадкам с закупками малого объема и сайтам компаний, которые сами размещают на них извещения о закупках. Аналитика В программе ведется анализ: рынка;

результатов торгов;

заказчика и всех его торгов;

поставщиков заказчика;

поставщика и всех его участий;

конкурентов пользователя;

перекрестный анализ заказчика и поставщика. Сервис также может составить прогноз победителя в тендере, сформирует рекомендательные отчеты по регионам, лучшим месяцам в течении года для участия, площадкам проведения закупки, заказчикам. Проверка контрагентов В рамках аналитики. Функционал поиска Поиск осуществляется по названию тендера, его номеру, списку лотов, вложенной документации и обычным стандартным параметрам. Банковская гарантия Да, через партнеров. Графики предстоящих закупок Есть в системе поиска. Электронная подпись Да, через партнеров. Поддержка Служба поддержки работает в будние дни с 8:00 до 18:00. Консультации даются по работе программы. При этом специальный отдел оказывает комплексную помощь в участии (консультации, подготовка документов, участие за клиента). Рассылки Да, на почту. Дополнительный возможности Тендерная CRM (многопользовательский режим, метки, календарь-планировщик задач, контроль работы сотрудников, анализ эффективности участия в торгах компании или сотрудника/группы сотрудников). Тарифы 9 900 рублей без аналитики;

16 900 рублей с аналитикой. Можно выбрать и другие варианты тарифов, с ними можно познакомиться на сайте. Бесплатный тестовый период 4 тестовых дня. Акции Нужно уточнять при подключении.

Zakupki360 Преимущество площадки — возможность бесплатного поиска сразу и навсегда. Если нужна аналитика, придется подключать платный тариф. Сайт https://zakupki360.ru Источники поиска Действующие ЭТП, генерирующие торги, в которых можно участвовать. Аналитика Прогноз участников и победителей закупок.

Отслеживание закупок с участием конкурентов.

Статистика по закупкам с 2010 года.

возможность отслеживать тендеры с возной аффилированностью (напрмер, где постоянно побеждает один участник).

Поиск закупок с авансом.

Аналитика по заккзчикам и участникам.

Персональные настройки (можно создать создать силами специалистов сервиса). Проверка контрагентов При помощи аналитики. Функционал поиска Стандартные настройки + поиск по закупкам с выборкой: с бесплатным участием, с авансом, без обеспечения, для СМП и т.д. Банковская гарантия Нет. Графики предстоящих закупок Есть в системе поиска. Электронная подпись Нет. Поддержка Есть клиентская поддержка для пользователей на любом тарифе, в т.ч. бесплатном. Настройка системы также производится бесплатно. Рассылки О новых тенедрах и об изменениях в закупках - по электронной почте или sms. Дополнительные возможности Возможность работы через API. Тарифы "Бесплатный" - 0 рублей;

"Базовый 12" - 15 480 в год для одной учетной записи, без ограничения (групповой тариф) - 23760 в год;

"Премиум 12" - 19 680 рублей в год для одной учетной записи, без ограничения (групповой тариф) - 30 000 в год. Бесплатный тестовый период Есть бесплатный тариф. Акции Информация уточняется.

I-Tenders Искать тендеры с помощью сервиса можно самостоятельно, а можно доверить это процесс специалистам. Они не только подберут подходящие закупки, но и подготовят документацию для участия в торгах. Интерфейс для работы прост, но новичку возможно сложновато будет справится с настройкой фильтров. Сайт https://i-tenders.ru Источники поиска По всем государственным и коммерческим площадкам. Аналитика Аналитика заказчика и тендерной документации. Сервис дает экспертную оценку целесообразности участия в закупке. Проверка контрагентов Есть арбитраж и архивная информация из ЕИС. Функционал поиска По ключевым словам,отраслям, регионам, заказчику и т.д Банковская гарантия Да, напрямую. Графики предстоящих закупок Нет. Электронная подпись Да. Поддержка Круглосуточно. По любым вопросам, связанным с закупками. Рассылки Есть, можно настроить ежедневную, еженедельную или ежемесячную рассылку. Дополнительный возможности Интеграция с CRM. Тарифы Базовый — 1500 рублей в месяц;

Расширенный — 6000 рублей в месяц;

Один тендер — полный доступ ко всей информации по тендеру 300 рублей. Есть и другие гибкие тарифы — их можно посмотреть на сайте. Бесплатный тестовый период Да, 3 дня бесплатно. Акции Уточнять у менеджеров.

My-Tender В плюсах достаточно большая база тендеров, возможность выгрузки аналитики, в минусах -- высокая стоиомсть услуг, акцент на работе по сопровождению тендеров. Сайт https://www.my-tender.ru Источники поиска Агрегатор собирает данные с сайта госзакупок, из баз федеральных торговых площадок, из базы Департамента города Москвы (zakupki.mos.ru) и других региональных ресурсов. Аналитика Мониторинг избранных аукционов на изменения в них. Есть инструменты для формирования аналитических отчетов по регионам, категориям товаров и услуг за выбранный период времени в различных разрезах. Проверка контрагентов Нет. Функционал поиска По категориям товаров, услуг, работ, способу размещения, региону, ИНН заказчика и пр. Можно добавлять стоп-слова. Есть услуга по ручному поиску тендеров специалистом. Банковская гарантия Можно подать заявку на сайте. Графики предстоящих закупок Информация уточняется. Электронная подпись Можно заказать через сайт. Поддержка По почте и телефону, возможно сопровождение специалистом (в т.ч. юристом) полного цикла работы с тендерами от подачи заявки до участия в аукционе. Рассылки Получение рассылки на e-mail, подписка на RSS-канал для получения оперативных новостей. Дополнительные возможности Получение аккредитации на площадках, тендерный кредит. Тарифы Тендерное сопровождение - 25000 в месяц. Стоимость других услуг можно уточнять у специалста. Поиск тендеров - бесплатно, нужно зарегистрироваться в личном кабинете дял настройки рассылки и сохранения шаблонов поиска. Бесплатный тестовый период Поиск тендеров ведется бесплатно. Акции Подача заявки на закупку за 3000 рублей. Включено: стандартная заявка до 3-х страниц по 44-ФЗ, консультация. Оплата после допуска к участию.