Если сумма авансовых платежей по налогу на прибыль оказалась больше начисленного налога

По окончании года сумму налога на прибыль рассчитывают из фактически полученной прибыли. А сумму налога к уплате — исходя из того, сколько авансов было перечислено за весь период. Если меньше — получается налог к доплате. Если авансов оказалось больше — переплату можно или зачесть в счет будущих платежей или вернуть. Если же вы хотите вернуть давнюю переплату аванса, не пропустите трехгодичный срок. А как его отсчитать?

Как фирма вносит авансовые платежи по прибыли

Фирма может перечислять авансы по налогу либо поквартально, либо помесячно. Конкретный порядок зависит:

от размера выручки;

от учетной политики фирмы.

Если годовая выручка не превышает 60 000 000 рублей, компания вправе платить только квартальные авансовые платежи, и сообщать об этом способе в налоговую инспекцию не нужно.

Если годовая выручка превышает 60 000 000 рублей, то можно платить: ежемесячные авансовые платежи, рассчитанные по данным предыдущего квартала, с доплатой по итогам квартала; ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли.

Выбранный способ нужно отразить в учетной политике.

Изменять способ уплаты авансовых платежей можно только с нового года, уведомив об этом налоговую инспекцию не позднее 31 декабря.

Как считают сумму квартального авансового платежа

Сумму квартального авансового платежа рассчитывают исходя из фактической прибыли. При этом используют такой алгоритм:

определяют сумму налога, начисленную за отчетный период;

суммируют авансовые платежи за отчетный период;

из суммы налога начисленного вычитают сумму уплаченных авансовых платежей.

Напомним: отчетными периодами по налогу на прибыль являются 1 квартал, полугодие, 9 месяцев. То есть расчеты налога ведутся нарастающим итогом с начала года.

Если нарастающим итогом прибыль за данный отчетный период окажется меньше, чем за предыдущий, авансовый платеж перечислять не нужно.

Если по итогам отчетного периода получилась доплата, авансовый платеж за прошедший квартал нужно сделать не позднее 28-го числа месяца, следующего за этим кварталом.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар о том, как компанию может спасти грамотная работа с первичкой: записаться можно тут.

Ежемесячные авансовые платежи

Есть два способа уплаты ежемесячных авансовых платежей:

1. исходя из суммы налога за прошлый квартал;

2. исходя из фактической прибыли за месяц.

Фирмы, которые платят авансы первым способом — исходя из суммы налога за прошлый квартал, должны перечислять авансовые платежи не позднее 28-го числа каждого текущего месяца, то есть вперед. Например, авансовый платеж за январь следует уплатить до 28 января.

Сумма ежемесячного авансового платежа равна:

сумме ежемесячного авансового платежа за IV квартал предыдущего года — в I квартале текущего года;

1/3 суммы авансового платежа за I квартал текущего года — во II квартале текущего года;

1/3 разницы между суммой авансового платежа за полугодие и за I квартал текущего года — в III квартале текущего года;

1/3 разницы между суммой авансового платежа за девять месяцев и за полугодие — в IV квартале текущего года.

По окончании квартала фирма сопоставляет величину налога, рассчитанного от фактической прибыли, с суммой ежемесячных авансовых платежей.

Если налог больше суммы авансов, то по итогам квартала его придется доплатить. Сделать это нужно до 28-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Если же налог окажется меньше суммы авансов, то образуется переплата. Фирма может зачесть ее в счет предстоящих налоговых платежей или вернуть на свой расчетный счет.

Согласно второму способу, фирма сразу рассчитывает сумму авансовых платежей исходя из фактической прибыли , полученной за каждый месяц. А заплатить авансовый платеж за прошедший месяц надо до 28-го числа следующего месяца.

Сроки уплаты налога на прибыль по итогам года

По окончании года фирма рассчитывает сумму налога, которую должна уплатить исходя из фактически полученной прибыли. Ее определяют как разницу между начисленной суммой налога и суммой авансовых платежей за год.

Эту разницу между итоговым налогом и суммой уплаченных авансов нужно перечислить в бюджет до 28 марта включительно. В этот же срок представляют налоговую декларацию за год.

Если сумма авансов окажется больше налога по итогам года, фирма может зачесть переплату в счет будущих платежей или вернуть ее. Для этого нужно подать в налоговую инспекцию соответствующее заявление. И не ошибиться со сроком.

Как посчитать срок для возврата переплаченного аванса

Как определить срок для возврата излишне уплаченных авансовых платежей по налогу на прибыль?

Очевидно, что исходить нужно из «налогового» срока исковой давности, а это 3 года. Вот только с какой даты его отсчитывать?

Есть свежее судебное решение на эту тему.

Организация перечислила авансовых платежей больше, чем рассчитала налога за год. Она обратилась за возвратом, но инспекция ей отказала. Причина — с момента уплаты последнего из авансов прошло более 3 лет.

Но судьи поддержали фирму. Они сослались на позиции ВАС РФ и ВС РФ и напомнили, что авансы отчетного периода засчитывают в счет уплаты налога по итогам года. Окончательную же сумму налога к уплате в бюджет определяют в годовой декларации.

А это значит, что право на возврат переплаты возникает с даты сдачи годовой отчетности. Но, разумеется, не позднее установленного в НК РФ трехгодичного срока.

Если со дня подачи декларации за год этот срок не истек, фирма имеет право на возврат переплаченного аванса.

Об этом вы можете прочитать в постановлении АС Центрального округа от 19 августа 2021 г. по делу № А14-14636/2020.