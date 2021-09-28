«Ночной бухгалтер». О зарплатах ниже МРОТ придется отчитываться каждый месяц?

Местные власти нашли новый способ кошмарить бизнес: заставляют компании отчитываться (да еще и регулярно) о том, почему зарплаты у них ниже установленной в регионе нормы.

Благодетели

Компании в Ростовской области стали получать от районных властей странные письма: в них от бизнеса требуют отчет, почему зарплаты ниже 1,2 МРОТ. Это, якобы, норма, установленная неким «трехсторонним соглашением» (скорее всего, речь о договоре властей с профсоюзами и работодателями).

Но мало того, что просят отчитаться, что и как с зарплатами — так еще и делать это каждый месяц до 25 числа. Еще и образец отчета прислали. Вот, полюбуйтесь:

Это у них такие способы борьбы с бедностью, про которую вчера говорил Путин?

На самом деле, наверняка опять очередная имитация бурной деятельности. Впрочем, если у вас есть какаято другая информация по теме, расскажите нам.

Социальное

Власти готовят план «Б» по реформе накопительной пенсии: там явно хотят, чтобы люди сами копили на старость. Впрочем, умные россияне давно это уже поняли, осталось только понять, откуда взять деньги на накопления

Нынешние правила соцвычетов по НДФЛ на лечение детей возмущают людей, потому что получить вычет можно только на детей до 18 лет. Рассказываем про очередное оправдание Минфина.

Еще больше про налоги физлиц, кстати, расскажет эксперт на бесплатном вебинаре уже завтра: регистрируйтесь.

Страшилки

Новый креативчик от налоговиков: приглашают на допросы через ОБЭП. Ну спасибо что не через Росгвардию (пока что).

Вы уже видели нашу подборочку новостей за прошлую неделю? Там и страшилки, и абсурд, и немножко улыбочек: Бухтуб завоевывает сердца, смотрите скорее.

Никаких проблем с отчетностью и непростительных ошибок: поможет крутой марафон для бухгалтеров от Эльвиры Матюковой! Марафон пройдет с 4 по 15 октября 2021 и эксперт расскажет все, что надо знать для подготовки к 9-месячной и годовой бухгалтерской отчетности. 10 уроков, 2 консультации и специальный подарок для каждого участника! Подробнее тут

У нас товар, у вас купец

Теперь «Клерк.Премиум» стал еще приятнее и выгоднее для подписчиков: читайте, как получить классные плюшки.

Ваша да включите уже отопление наконец редакция