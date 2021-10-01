Техподдержка 1С: сравниваем 24 франчайзи

1С: Бухгалтерия — самая популярная программа у бухгалтеров. Но для того, чтобы ее купить, настроить, подключить дополнительные сервисы и приобрести другие решения от 1С, нужна помощь официальных представителей — франчайзи. Когда на носу очередной период сдачи отчетности, бухгалтерам некогда решать технические проблемы и рыться в настройках. Мы составили обзор 24 партнеров 1С, поинтересовавшись одним из самых важных для бухгалтеров вопросом — а как у вас дела с поддержкой?

1С-Рарус http://rarus.ru Специализация: автоматизация бизнеса. Внедрение программ 1С и собственных продуктов. Период работы франчайзи: группа компаний «1С-Рарус» образована в 1994 года, как совместное предприятие 1С и Рарус. Виды поддержки: разовая поддержка и постоянное обслуживание. Поддержка включает консультирование по работе в системе 1С, профилактику и регламентные работы, обновление, расширение конфигураций, оптимизация настройка обмена данными и другие услуги, в том числе разработка индивидуальных решений. Все зависит от выбранного тарифа. Линия поддержки и время ее работы (по мск): линия 1С — прием обращений круглосуточно, разбор — с 9:00 до 18:00 часов. Можно подключить платную линию консультаций — от 60 рублей / минута. Есть собственная линия консультаций «1С Рарус» — по телефону или электронной почте, время работы — с 10:00 ­—13:00 и 14:00–18:00 (пн—пт). Стоимость услуг: стоимость обслуживания рассчитывается индивидуально. Стоимость договора ИТС на год от 33 816 руб. Есть также возможность подключения помесячных тарифов ИТС. Цена также зависит от вида поддержки и срока, удаленности клиента и времени, когда осуществляется работа (например, есть повышающие коэффициенты за ночное время или работу в праздники). Выезд специалиста: есть, сотрудник не только проведет необходимые настройки и проконсультирует, но также может провести обучение работе с программой. Удаленное подключение: специалист оперативно поможет устранить имеющиеся проблемы. Этот сервис пользуется популярностью благодаря невысокой цене и скорости поддержки. Стоимость минимальной сессии — 800 рублей (без учета НДС). Облачные продукты: аренда 1С в облаке. Бесплатный тестовый доступ на 14 дней. Стоимость — от 950 рублей в месяц. Основные опции поддержки — безлимитное обновление, 5 консультаций по работе в 1С, база знаний. Рейтинг, награды: сертификаты 1С, система менеджмента качества сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015 независимым обществом Bureau Veritas.

1С:Первый Бит, Москва — Центральный офис http://www.1cbit.ru/ Специализация: компания оказывает полный спектр услуг по автоматизации процессов учета и управления на базе программ «1С»: бухгалтерский и налоговый учет, торговый учет, кадровый учет, складской учет и логистика, производственный учет, управленческий учет, CRM системы и многое другое. Максимальное количество направлений представлено в Центральном офисе компании Первый Бит, что говорит о накопленном профессионализме и опыте сотрудников и о высоких возможностях коммуникации с клиентом по разным отраслям. Наличие собственных отраслевых разработок на базе ПП «1С» — БИТ.Финанс, БИТ.ЖКХ, БИТ.Телефония. Период работы франчайзи: компания Первый Бит, основанная в Москве в 1997 году, с момента основания является франчайзи фирмы «1С». Центральный офис, крупнейший офис компании, за 23 года работы успешно реализовал сотни проектов для российских и международных компаний. Виды поддержки: более 250 видов услуг, среди них: продажа, настройка, адаптация, техническое и консультационное сопровождение программ 1С, а также собственных решений для отраслевой автоматизации;

демонстрация, обучение 1С;

реализация проектов комплексной автоматизации «под ключ» и доработка типовых решений под требования заказчика. Линия поддержки и время ее работы (по мск): линия консультаций для пользователей 1С, техническая поддержка, онлайн-консультант на сайте. Линия консультаций 24/7, техподдержка 9:00 — 19:00. Стоимость услуг: линия консультаций 24/7 для всех пользователей 1С бесплатна. Техническая поддержка от специалистов 1С: Первый Бит входит в договор ИТС ПРОФ — от 1880 руб. в месяц. IT-аутсорсинг: обслуживание одного компьютера 800 руб./мес., обслуживание одного сервера 3000 руб./мес. Выезд специалиста: разовый выезд — 3300 руб./ч., предоплата от 20 часов — 2850 руб./ч., при абонентском обслуживании — 2850 руб./ч., проектные работы — от 3600 руб./ч. Удаленное подключение: час работы специалиста — 3300 руб./ч. (цена варьируется в зависимости от задач), бесплатно при наличии договора ИТС ПРОФ — от 1880 руб. в месяц. Облачные продукты: облако, сервера, сети, ОС, антивирусы, wi-fi, облачное бэк-копирование и т.п. Поддержка облачных продуктов 1С: бесплатный тестовый период 30 дней;

онлайн доступ к 21 популярной программе 1С;

техническая поддержка 24/7;

бесплатные обновления типовых конфигураций;

быстрый старт — работа в облаке уже сегодня. Рейтинг, награды: Система менеджмента сертифицирована на соответствие международному стандарту качества ISO.

Офисы Москвы обладают всеми партнерскими статусами «1С».

Первый Бит признан крупнейшим федеральным партнером 1С-Битрикс 2020.

1С-Архитектор бизнеса https://www.1ab.ru/ Специализация: полный спектр услуг по автоматизации предприятий. Период работы франчайзи: дочернее предприятие фирмы «1С», работает с 1997 года. Виды поддержки: поддержка продуктов 1С, линия консультации «1С-Архитектора бизнеса», комплексная поддержка 1С:ИТС, регулярное сопровождение. Линия поддержки и время ее работы (по мск): две круглосуточные линии консультации: бесплатная (1 звонок длится до 15 минут) и платная. Возможно обращение по электронной почте — ответ до 5 рабочих дней. Стоимость услуг: услуги специалистов по продуктам «1С:Предприятие» (в т.ч. для бюджетных организаций) — от 2800 р./час. Стоимость ИТС-поддержки зависит от сферы деятельности (медицина, строительство, ритейл), срока и вида поддержки. Например, ИТС ПРОФ на 3 месяца при продлении стоит 9894 рубля, при первичном подключении — 11871 руб. Выезд специалиста: стоимость от 2800 рублей в час. Удаленное подключение: есть, входит — обновление конфигураций «1С», настройка, установка, диагностика и устранение ошибок, перенос и настройка обмена данными, консультации и обучение А также создание и изменение документов, отчетов и печатных форм. Облачные продукты: 1С:Фреш — бесплатный период 30 дней., аренда 1С от 950 руб./мес., 1С Облачная инфраструктура для работы в облаке не только с продуктами 1С. Рейтинг, награды: «1С-Архитектор бизнеса» много лет входит в тройку лидеров в рейтингах фирмы «1С».

ГЭНДАЛЬФ http://www.gendalf.ru/ Специализация: на рынке информационных технологий с 1993 г. и имеет представительства в 15 городах России. Основные направления: автоматизация управления и учета вне зависимости от масштаба и особенностей предприятия;

сопровождение работы решений «1С»;

обучение работе с различными программами «1С»;

продажа программного обеспечения;

продажа компьютерного и торгового оборудования. Помимо автоматизации «ГЭНДАЛЬФ» продвигает и внедряет собственный программные продукты. «Скан-Архив» — превращает бумажные документы в электронные и хранит их прямо в «1С». «Скан-Загрузка документов» — автоматически вводит первичные документы в «1С». Компания сотрудничает с ведущими мировыми производителями программного обеспечения: Microsoft, «Лаборатория Касперского», DR.WEB, ESET, Adobe, Corel, ABBYY. Период работы франчайзи: с 1993 года является компанией-франчайзи «1С». 23 ноября компания отметит 28-ой день рождения. Виды поддержки: консультационная, техническая, методическая. Помимо обычной поддержки заказчики могут обратиться в отдел разработок и внедрения для получения технической консультации, услуг установки и настройки программ. Компания работает по стандарту фирмы «1С» и расширяет его собственными сервисами. Дополнительно клиенты компании получают: еженедельную методическую рассылку;

ежемесячную газету «Прогрессивный бухгалтер» в электронном виде;

обновление до трех баз;

услуги персонального специалиста и менеджера, который в курсе ситуации и работы с клиентом. Линия поддержки и время ее работы (по мск): собственная линия техподдержки ИТС и линия консультаций. Работают по будням с 9:00 до 18:00. Стоимость услуг: существуют 3 тарифа для пользователей «1С» версии ПРОФ: «Стандарт», «Оптимальный» и "Бизнес«.Стоимость от 33 816 рублей в год. Выезд специалиста: услуга предоставляется как в рамках договора ИТС, так и отдельно. Стоимость работы сотрудника на выезде — от 1800 р/час. Удаленное подключение: в соответствии с массовой тенденцией удаленной работы специалисты «ГЭНДАЛЬФ» оказывают услуги дистанционно. Удаленное сопровождение включено в договор ИТС. В случае предоставления услуги вне договора стоимость варьируется от 1200 до 2000 р/час в соответствии с задачей и трудозатратами. Облачные продукты: «1С» в облаке. Каждому клиенту для ежемесячного сопровождения назначается персональный менеджер. Облачных решения обслуживаются так же, как и локальные базы. Рейтинг, награды: компания «ГЭНДАЛЬФ» занимает 1 место в Южном Федеральном округе по автоматизации бюджетных и коммерческих организаций на базе программ «1С:Предприятие» и уверенно борется за третье место среди 7 000 партнеров «1С». С 2014 года входит в топ-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. С 2016 года входит в топ-100 крупнейших ИТ-компаний России по данным аналитического центра TAdviser. «ГЭНДАЛЬФ» обладает полным комплектом официальных статусов «1С». Качество работы соответствует требованиям Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO).

1С:ВДГБ http://www.vdgb.ru Специализация: внедрение, обслуживание и сопровождение продуктов 1С. Период работы франчайзи: договора «1С:Франчайзинг» заключен в 1998 году. Виды поддержки: линии консультаций 1С по различным направлениям и продуктам, например, по 1С:Бухгалтерии и 1С:ЗУП, собственная линия поддержки от компании. Виртуальный 1С помощник поможет в заполнении документов и деклараций, обновить программу, настроить обмен с банком и в других вопросах. Комплексная поддержка (подойдет компаниям, у которых в штате нет IT-специалиста). Линия поддержки и время ее работы (по мск): служба поддержки по 1С на связи 24/7, быстрая реакция на запросы, виртуальный помощник доступен также постоянно, остальные варианты поддержки имеют гибкие условия и тарифы, их необходимо смотреть на сайте или уточнять условия по телефону. Стоимость услуг: поскольку вариантов поддержки несколько, то и ее стоимость сильно отличается. Например, виртуальный помощник стоит от 2200 рублей в час, а комплексная поддержка 1С от 30 000 рублей в месяц. Выезд специалиста: информация уточняется. Удаленное подключение: в основном вся поддержка осуществляется удаленно, а общение с консультантами и специалистами проходит по телефону, в чате или по электронной почте. Облачные продукты: аренда 1С в облаке. Для нее работает собственная линия техподдержки, обращения направляются по электронной почте. Рейтинг, награды: компания — обладатель сертификатов 1С, 1С-Битрикс24. Dr.Web и других.

Кодерлайн http://www.koderline.ru/ Специализация: в основном на автоматизации систем крупного корпоративного сегмента, компания не ограничивает свою деятельность лишь определенными отраслями. Так в портфеле Кодерлайна имеются проекты автоматизации девелоперских компаний, медиахолдингов, организаций легкой и пищевой промышленности, ресурсодобывающих предприятий и т. д. Период работы франчайзи: Кодерлайн является 1С:Франчайзи с января 2014 года. Виды поддержки: консультации, техническая поддержка, установка и настройка программных продуктов, обучение сотрудников компании-заказчика и так далее. Линия поддержки и время ее работы (по мск): с 09:00 до 18:00 по МСК работает линия поддержки Кодерлайна. Техподдержка и линия консультаций не разделены и ориентированы на клиентов ИТС компании. В стоимость ПП 1С входят бесплатные три месяца ИТС, в иных случаях перечень услуг поддержки и их стоимость может варьироваться (зависит от партнера). Стоимость услуг: тарифицируется согласно прайсу. Выезд специалиста: для оказания определенных видов услуг возможен выезд специалиста на место, если таковой имеется в городе, где локализована компания-заказчик («Кодерлайн» представлены в 11 регионах РФ и ближнего зарубежья). Удаленное подключение: для установки и настройки ПО. Стоимость таких услуг равна или, чаще всего, ниже стоимости указанных работ в очном исполнении. Облачные продукты: 1С:Фреш (1С:Fresh). Техподдержка 1С в облаке доступна 24/7. Тарифы: Быстрый старт — бесплатный доступ на 30 дней, Базовый — от 543 руб./мес., ПРОФ — от 563 руб./мес. Рейтинг, награды: компания сертифицирована по ISO 9001, а также обладает статусами 1С:Центр ERP, 1С:Центр ERP Производство, 1С:Центр ERP Торговля, 1С:Центр компетенции по Документообороту, 1С:Центр реальной автоматизации, 1С:ЦСО. Также компания является победителем конкурса 1С:Проект года — в номинации «Лёгкая текстильная промышленность» в 2018 и 2019 году, а также в номинации «Транспорт и логистика» в 2019. На данный момент Кодерлайн занимает шестое место в общем рейтинге всех Франчайзи 1С, 3-е место в рейтинге ЦК КОРП и 1-е место в рейтинге Реальной автоматизации.

Лад https://1c-o.ru/ Специализация: автоматизация любой сложности для бизнеса. Период работы франчайзи: с 1С с 1992 года. Компания «Лад» — одна из крупнейших и старейших компаний-партнеров фирмы «1С» в России. Виды поддержки: техподдержка по телефону или электронной почте. Линия консультаций по работе с 1С также доступна по телефону, почте и через сервис 1С-Коннект. Линия поддержки и время ее работы (по мск): информация уточняется. Линия консультаций по доработке программ стоит от 2000 руб./час. Стоимость услуг: ИТС ПРОФ с безлимитной линией консультаций — от 2 537 руб./мес. Есть расширенные варианты тарифа. Выезд специалиста: выезд стоит 500 рублей, работа программиста от 2000 рублей в час. Эти услуги предоставляются при доработке программы. Удаленное подключение: большинство услуг по настройке, обслуживанию и консультациям проводится в удаленном формате. Облачные продукты: 1С:Фреш (1C:Fresh) от 1086 руб./мес., предоставляется бесплатный период пользования — 30 дней. Поддержка для «облака» — 24/7 без выходных. Рейтинг, награды: компания входит в ТОП 10 партнеров 1С Фреш, компания имеет многочисленные сертификаты 1С. В организации трудятся более 120-ти сертифицированных специалистов.

ИнфоСофт http://is1c.ru/ Специализация: разработка и внедрение решений автоматизации для коммерции и государственных учреждений. Период работы франчайзи: 24 года компания помогает клиентам в работе с 1С. Виды поддержки: 1С:ИТС, линия консультаций. Линия поддержки и время ее работы (по мск): 24 часа ежедневно. Специалисты ответят на вопросы по программам 1С, проконсультируют в выборе продукта, а также помогут: провести в программе операции;

настроить программу и отчеты в ней;

разобраться в работе справочников — удалить дубли номенклатуры, например;

добавить пользователя и назначить ему права;

закрыть месяц и решить другие задачи. Стоимость услуг: линия консультаций стоит от 8 100 (3 месяца, 180 минут в месяц) до 48 000 (12 месяцев, 360 минут в месяц, внеочередное обслуживание). Стоимость ИТС зависит от тарифа обслуживания: Техно, Минимум, ПРОФ Стандарт, ПРОФ Максимум. Для оценки качества обслуживания можно пройти тест-драйв — в течение 10 рабочих дней вам будет предоставлен полный спектр услуг 1С:ИТС от «ИнфоСофт». Оставить заявку можно на сайте. Выезд специалиста: информация уточняется. Удаленное подключение: в рамках сервиса 1С Коннект специалист может не только ответить на технические вопросы, но и подключиться удаленно к вашему компьютеру и решить проблему. Облачные продукты: Аренда 1С. Тарификация зависит от количества пользователей и набора услуг. Например, тариф «Бухгалтерский» для 1 пользователя с одной базой обойдется в 1200 рублей в месяц. В такой тариф входит 2 линии консультаций в месяц. В расширенных тарифах поддержка — 15 минут консультаций в день. Рейтинг, награды: 8 место в списке франчайзи 1С по России, входит в ТОП-50 рейтинга работодателей России по версии HH.RU, является обладателем 901 сертификата 1С.

АКСИОМА-СОФТ http://axioma-soft.ru/ Специализация: ООО «Аксиома-Софт» — официальный партнер фирмы «1С», предоставляющий полный спектр услуг по всей России. Комплексный подход к реализации решений автоматизации, включая разработку и актуализацию действующей методологической и нормативной базы для эффективной и полной реализации проекта. «Аксиома-Софт» является Центром разработки тиражных решений, обладателем 9 решений «1С:Совместимо» для автоматизации учета и управления НФО, ломбардов, страховых компаний и др. Основные направления деятельности компании: Автоматизация: финансового и управленческого учета холдинговых структур и крупных компаний;

производственного учета;

документооборота;

комплексная автоматизация некредитных финансовых организаций;

автоматизация и консалтинговые услуги в области интернет-маркетинга. А также: Разработка программных продуктов для финансового сектора;

Оптимизация производительности систем больших масштабов;

Сопровождение информационных систем;

Управленческий и бухгалтерский консалтинг. Период работы франчайзи: Компания «Аксиома-Софт» основана 7 лет назад, в 2014 году специалистами, которые уже на тот момент имели опыт автоматизации и разработки программных продуктов «1С:Предприятие» более 10 лет. Виды поддержки: помощь в выборе программ фирмы «1С»;

настройка, внедрение и сопровождение типовых и отраслевых продуктов на платформе «1С:Предприятие 8», в том числе сопровождение SLA;

консультирование и обучение работе с программами;

оптимизация производительности и обеспечение стабильной работы программ. Линия поддержки и время ее работы (по мск): по телефону, с 10:00 до 18:00 (мск). Стоимость услуг: поддержка пользователей в части работы с платформой «1С:Предприятие» осуществляется по основному договору ИТС. Выезд специалиста: специалисты «Аксиома-Софт» предоставят квалифицированную помощь в выборе и внедрении максимально подходящего программного продукта оптимального по соотношению цена/качество. Компания решает задачи любой сложности — от простого внедрения до комплексной автоматизации с соблюдением всех проектных технологий, включая внедрение как всех типовых программных продуктов линейки 1С, так и отраслевых решений и собственных разработок. Удаленное подключение: в компании активно применяется удаленное подключение к рабочему компьютеру пользователя для установки или настройки программных продуктов и решений. Облачные продукты: 1С:Предприятие через Интернет (1С:Фреш), 1С:Готовое рабочее место (1С:ГРМ). Рейтинг, награды: компания «Аксиома-Софт» входит в ТОП-10 фирм-франчайзи, внедряющих «1С:Предприятие». Экспертный уровень специалистов и технологий компании подтверждают многочисленные победы на ежегодных конкурсах «Проект года» за 2015-2020 г.г. по версии «Global CIO», «1С» и др. Представители компании принимают участие в деятельности рабочих групп различных министерств и ведомств Российской Федерации (Минфин России, Центральный Банк и др.) по выработке отраслевых стандартов и требований. Система менеджмента качества компании «Аксиома-Софт» сертифицирована по самым современным стандартам ISO 9001:2015. Кроме того, «Аксиома-Софт» является обладателем статусов: Центр сопровождения «1С»

Центр корпоративной технологической поддержки (ЦКТП)

Центр компетенции «1С:КОРП»

Центр компетенции «1С:Центр ERP» и других. В активе компании более 3 000 внедрений программных продуктов «1С», в том числе подтвержденных отзывами и рекомендациями.

Компания Портал-Юг http://www.portal-yug.ru Специализация: системный интегратор юга России, оказывает профессиональные ИТ-услуги по подбору и поставке лицензионного ПО, техподдержку, внедрение систем ЭДО, комплексных решений автоматизации бизнеса и др. Период работы франчайзи: компания начала свою деятельность 26 декабря 2001 года. Виды поддержки: сопровождение 1С (1С:ИТС), линия консультации 1С-Коннект (1C-Бухфон), удаленное консультирование. Линия поддержки и время ее работы (по мск): линия консультации 1С, на которой на вопросы о работе с программой вам ответят сертифицированные специалисты, работает с 09:00 до 18:00 в рабочие дни. Обратиться в поддержку можно по телефону, e-mail, и даже по ICQ. Стоимость услуг: бесплатные консультации доступны для клиентов с договором сопровождения 1С:ИТС с тарифом "Лайт"/"Старт" и выше. Также по акции бесплатные консультации доступны пользователям сервиса 1С:ФРЕШ, 1С:ГРМ, 1С-ЭДО до 31.12.2021 года. Платные консультации могут получить пользователи базовых версий программ 1С. Полгода консультаций стоит — 6 200 руб., 12 месяцев — 9 900 руб. Всего можно получить 2 часа консультаций в месяц, каждый последующий час обойдется в 1750 руб. / час. Выезд специалиста: возможно в городах, где имеется представительство: г. Краснодар, г. Грозный, г. Симферополь и г. Ставрополь. Удаленное подключение: доступно пользователям лицензионных программ 1С, заключившим договор ИТС. Для соединения используется программа 1С-Коннект (1С-Бухфон) либо TeamViewer QuickSupport. Облачные продукты: 1С в облаке (различные решения, доступные в 1С Фреш). К выбору предлагается 3 тарифа — БАЗОВЫЙ — 543 руб/мес, ПРОФ — 563 руб/мес, ERP (подойдет производственным компаниям) — 1127 руб/мес. Каждый тариф включает неограниченную удаленную линию консультаций от компании «Портал-Юг». Рейтинг, награды: компания обладает более чем 2000 сертификатов по продуктам 1С, Microsoft, Adobe, ESET и др. В 2020 году организация прошла в очередной раз ресертификационный аудит и подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015.

1С:Сервистренд http://www.servicetrend.ru Специализация: согласно информации на сайте, компания 20 лет занимается исключительно решениями 1С. Период работы франчайзи: организована компания в 2000 году коллективом менеджеров и программистов, которые занимаются автоматизацией бизнеса с 1996 года. Сейчас 1С:Сервистренд входит в ТОП 10 крупнейших франчайзи 1С. Виды поддержки: обучение работе с 1С, консультирование, ИТС-поддержка, помощь в ведении учета и доработке систем автоматизации, удаленная поддержка. Линия поддержки и время ее работы (по мск): линия консультаций 1С:Сервистренд оказывает услуги пользователям 1С, при этом неважно у кого и где именно вы приобрели программу, чтобы получить консультацию необходимо установить бесплатную 1С-Коннект — программу, созданную для оперативной поддержки. Также стандартно доступно подключение поддержки в рамках 1С ИТС. Стоимость услуг: Доступ к линии — по рабочим дням, хотя вопросы можно задавать в любое время, ответить на них специалисты смогут только в рабочее. По желанию можно закрепить за собой консультанта, чья работа понравилась больше. Для пользователей ИТС это бесплатная услуга. 1С ИТС включает в себя не только линию консультаций 24/7, но и регулярные выезды специалистов. Здесь есть 4 тарифа: ИТС МИНИМУМ — для небольших компаний и ИП на 1-2 рабочих места — 2 818 руб. для пост клиентов и 3 381 руб. для новых. Без линии консультаций. ИТС БАЗОВЫЙ — для некрупных компаний, которые не часто пользуются поддержкой и без необходимости большого количества запросов на линию консультаций. Стоимость — 3 479 руб. (пост. кл.) и 3 977 руб. для новичков. ИТС ПРОФ (Расширенный) — оптимальный тариф, включающий основные услуги, в т.ч. линию консультаций и правовой поддержке. Цена — 4 071 руб. при продлении и 4 504 руб. (новые клиенты). ИТС ПРЕМИУМ (Выгодный) — среднему и крупному бизнесу выгоднее всего подключать именно такой пакет. В него входит помимо других услуг до 2,5 часов работы специалиста поддержки ежемесячно, расширенная поддержка горячей линии, индивидуальная поддержка на период отчетности услуги ИТС ПРОФ. Стоимость 4 368 руб. (пост. кл.) и 4 761 руб. (новые). Выезд специалиста: возможна в рамках обслуживания и по специальной договоренности. Удаленное подключение: возможно в т.ч. при помощи технологии 1С-Коннект Облачные продукты: 1С:Фреш. При переходе с базовых версий, пользователям, которые ранее не заключали договор 1С:ИТС и не приобретали сервисы 1С положены бонусы: 1С Отчетность

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30 дней работа в 1С:Фреш бесплатно Бонус зависит от тарифа, который выбран для подключения к Фреш (от 8 500 рублей). Рейтинг, награды: организация обладает такими статусами как 1С:Франчайзи, 1С:Центр сопровождения, 1С:Центр компетенции по торговле, 1С:Центр ERP и другими. Среди 7,5 тысяч партнеров компания обладает высоким рейтингом.

1С:Автоматизация http://www.avtomatizator.ru Специализация: предоставляет услуги по продаже и внедрению программ фирмы 1С. Период работы франчайзи: работает на рынке IT-технологий более 20 лет. Виды поддержки: две линии консультаций — 1С и индивидуальная, сопровождение программ в т.ч. в рамках ИТС. Линия поддержки и время ее работы (по мск): Линия консультаций 1С (ЛК) — доступна только клиентам, заключившим договора ИТС ПРОФ или Техно ЛК. Время консультации не более 20 мин. по телефону. Можно отправить запрос также по электронной почте или через 1С-Коннект. Режим работы: 09:30-19:00 (по рабочим дням).

Индивидуальная линия консультации (ИЛК) — выделенный номер, закрепленный консультант, консультации по нетиповым (доработанным) программам, нет ограничений по количеству и времени консультаций. Стоимость услуг: по ИЛК зависит от вида конфигурации по типовым — от 5000 рублей в месяц, по нетиповым конфигурациям — от 5000 500 рублей за каждый измененный объект. Консультации в рамках линии 1С предоставляются бесплатно. Выезд специалиста: при наличии действующего договора ИТС. Выезд в офис в пределах МКАД (работа меньше 2 часов) / за пределы МКАД — от 450 руб. в час. В пределах МКАД (работа больше 2 часов) — бесплатно. Удаленное подключение: при помощи 1С-Коннект. Облачные продукты: 1С:ФРЕШ. поддержка 24/7, есть бесплатный период — 30 дней. Рейтинг, награды: компания сертифицирована по международной системе качества ISO 9001:2015. В штате фирмы более 100 сертифицированных специалистов.

1C:Апрель Софт http://www.aprsoft.ru Специализация: Продажа программ 1С и отраслевых решений (для производственных, торговых, строительных, сельскохозяйственных, автотранспортных предприятий, бюджетных, образовательных учреждений, розничной торговли, автосалонов); их внедрение и сопровождение — консультации, обследование, диагностика бизнес-процессов, разработка системы под специфику предприятия, внедрение «под ключ», регулярное информационное, технологическое и методическое сопровождение;

Консалтинг в области управления, бухгалтерского учета и налогообложения;

Автоматизация производственных предприятий с помощью 1С:ERP и отраслевых решений на его основе по проектной технологии;

Разработка собственных отраслевых решений на платформе 1С:Предприятие 8 (для производственных и транспортных компаний, бюджетных учреждений и др.)

Обучение пользователей в Центре сертифицированного обучения «1С» и на собственных семинарах-практикумах. Период работы франчайзи: с 1999 года. Виды поддержки: Обучение по работе в программах 1С, внедрение программных продуктов 1С (установка, настройка, доработка), сопровождение программных продуктов 1С (обновление программ, консультации пользователей по разным вопросам). Линия поддержки и время ее работы (по мск): услугами линии консультации может воспользоваться любой лицензионный пользователь программ 1С при наличии договора информационно-технологического сопровождения.(за исключением пользователей Базовых версий 1С). Время работы службы поддержки пн-чт — с 9 до 18, пятница с 9 до 17. Стоимость услуг: работы сервис-инженера и консультанта входят во все тарифы 1С:ИТС: Тариф Техно — 15 мин/мес

Тариф Проще Простого — 2 часа/мес

Тариф Все будет хорошо и поддержка Премиум — 3 часа Можно получить платную консультацию — 35 руб. / 1 минута по факту оказания услуги. Стоимость дополнительного договора с Линией консультации определяется количеством месяцев сопровождения: на 1 месяц — 1800 руб.

на 3 месяца — 5100 руб.

на 6 месяцев — 9600 руб.

на 12 месяцев — 18000 руб. Данная стоимость включает в себя консультирование по вопросам работы в типовых конфигурациях При покупке программы 1С в нашей компании, вы получаете в подарок бесплатные консультации на: 1 месяц, если вы купили программу 1С:Предприятие базового уровня;

3 месяца (в рамках договора 1С:ИТС), если вы купили программу 1С:Предприятие уровня ПРОФ. После окончания данного периода пользователям программ 1С:Предприятие уровня ПРОФ необходимо заключить договор сопровождения 1С:ИТС. Выезд специалиста: если он вызван необходимостью обновления программы 1С — то в рамках договора 1С:ИТС. Остальные вопросы решает специалист отдела автоматизации, стоимость услуги — 1950 руб. /час. Удаленное подключение: по вопросам обновления или типовым вопросам на линию консультаций — в рамках договора 1С:ИТС. Если вопрос сложный, то подключается специалист отдела автоматизации. Стоимость его работы — 1950 руб/час. Облачные продукты: с облачными решениями компания работает. Разница в поддержке есть и зависит от того, через какой сервис клиент арендует программу 1С. Подробности — по телефону у консультантов или на сайте. Рейтинг, награды: Топ-20 1С:Франчайзи по России (Топ-3 по Н. Новгороду), Топ-15 1С:Центры ERP по России.

Группа компаний Ф1СОФТ.РУ http://www.f1soft.ru Специализация: в автоматизации компания видит не самоцель, а способ достичь высоких прибылей, быстрого роста и эффективности работы сотрудников. Период работы франчайзи: с 2002 года предоставляет услуги внедрения и последующего сопровождения 1С. Виды поддержки: линия консультаций, ИТС (в т.ч. отраслевое сопровождение), 1С-Коннект (1С:Бухфон). Линия поддержки и время ее работы (по мск): ИТС — 24 часа 7 дней в неделю. Линия консультаций — круглосуточно, длительность одной консультации по телефону ограничена 10-ю минутами в день, срок ответа по почте — в течение 1 рабочего дня. Стоимость услуг: 1С ИТС — специальное предложение 200 минут консультаций, 5 обновлений баз данных, 25 полезных сервисов, от 62 руб./день. 1С: ИТС Отраслевой — от 1500 руб., Выезд специалиста: для клиентов с договором 1С ИТС — 2500 рублей. Удаленное подключение: удаленная поддержка от 990 руб. Облачные продукты: 1С в аренду в облаке на 10 пользователей за бесплатно на тест — 30 дней. Техническое обслуживание 24/7. Круглосуточно и из любой точки мира. Возможность перенести данные из локальной версии в облако и в любой момент вернуться обратно. Рейтинг, награды: 325 сертификатов специалистов 1С, ГК Ф1СОФТ.РУ — победитель конкурса на получение гранта 20 млн рублей от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника). Статусы и сертификаты 1С.

1С:Франчайзинг Софт-Маркет http://soft-market.ru Специализация: эффективная автоматизация бизнеса с помощью программных средств 1С. Период работы франчайзи: с 1996 года — официальный партнер фирмы 1С. Виды поддержки: сопровождение 1С с выездами к заказчику, абонентское обслуживание 1С по широкой линейке тарифов (в т.ч. комплексное и безлимитное), линии консультаций (в т.ч. с личным помощником), 1С ИТС. Линия поддержки и время ее работы (по мск): линия консультаций 1С — составляющая стандартного обслуживания по пакету ИТС. Стоимость услуг: ИТС от 10986 руб. (от 9 156 руб. — при продлении). Комплексное обслуживание от 21000 (за 3 месяца). Стоимость безлимитного обслуживания необходимо уточнять по телефону. Выезд специалиста: есть, 3190 руб. в час. Удаленное подключение: через 1С-Коннект. Облачные продукты: информация уточняется. Рейтинг, награды: статусы 1С:Франчайзи, 1С:Консалтинг, 1С:Центр Компетенции по Производству, 1С:Центр Сертифицированного обучения, серебряный партнер АСТОР ВЦ, пройдена сертификация по международному стандарту качества ISO 9001:2008.

Интерсофт http://www.inter-soft.ru Специализация: компания ООО НПВФ «Интерсофт» специализируется на продаже, разработке и комплексном внедрении решений на базе 1С. Являясь официальным партнером фирмы «1С» организация имеет компетенции в области внедрения и сопровождения ERP-решений, CRM-систем, электронного документооборота и остальных решений на базе «1С». Приоритетная цель — комплексное решение проблем и повышение эффективности предприятий с помощью информационных технологий. Период работы франчайзи: с 1993 года. За 30 лет работы автоматизированы десятки тысяч рабочих мест в предприятиях из различных коммерческих отраслей и госсектора: энергетика, строительство, медицина, производство, торговля и услуги. Виды поддержки: в структуре компании есть программисты (для разработки решений на базе 1С), бизнес-архитекторы (для построения архитектуры автоматизации предприятий), консультанты (для постановки корректного учета), сервис-инженеры (для поддержания актуальных версий программ 1С), преподаватели 1С (для обучения пользователей и программистов 1С). Линия поддержки и время ее работы (по мск): центр сопровождения 1С компании «Интерсофт» является ведущим ЦС в рейтинге фирмы 1С по Краснодарскому краю. Пн-пт с 9 до 18, доступен индивидуальный график. Стоимость услуг: тарифы подробно расписаны на сайте, доступно четыре основных тарифа — СТАРТ, ПРОФ, Медицина, Строительство. Существуют подтарифы, которые учитывают особенности различных видов бизнеса. Например, есть отдельный тариф ПРОФ РИТЕЙЛ. Выезд специалиста: есть. Стоимость рассчитывается от удаленности заказчика и сложности работ. Удаленное подключение: есть, стоимость услуг зависит от задачи и уровня подготовки исполнителя. Например, работа специалиста стоит 1 900 рублей в час, а работа эксперта — 2 500 руб./час. Облачные продукты: компания обладает статусом «1С:Центр Сетевой Компетенции», что позволяет предоставлять комплексные услуги в рамках облачных решений фирмы 1С Рейтинг, награды: из последнего — победа в конкурсе «1С:проект года».

Прайм-1С-Екатеринбург http://1c-prime.ru Специализация: «Прайм-1С-Екатеринбург» автоматизирует бизнес. Компания специализируется на автоматизации бухгалтерского, налогового и управленческого учета компании на основе программ фирмы «1С». Период работы франчайзи: опыт работы компании более 25 лет. С 1996 года является официальным партнером «1С», за это время автоматизировали бизнес более 4100 компаний. Виды поддержки: Помощь в подборе наиболее подходящей программы для бизнеса, установка в офисе или подключение к облачным решениям «1С».

Настройка, доработка и адаптация программы «1С» под потребности бизнеса.

Обучение работе в программах «1С» (индивидуально и в группах). Мастер-классы, консультации по решению сложных вопросов.

Регулярное обновление программ.

Консультации по методологии работы с программами «1С», помощь в поиске ошибок и их исправление. Устранение сбоев в работе. Линия поддержки и время ее работы (по мск): своя Линия Консультаций, специалисты которой помогают в работе с программами «1С». Консультации по вводу документов в «1С», формировании и настройке отчетов, проверка правильности и порядка выполнения регламентных операций при закрытии текущего периода (текущий год), формирование регламентированной отчетности за текущий период и много других вопросов по работе с «1С». График работы линии консультаций «Прайм-1С-Екатеринбург»: понедельник — пятница с 11.00 до 20.00. Стоимость услуг: услуги Линии консультаций для пользователей ПРОФ версий «1С» бесплатны (в рамках договора сопровождения 1С:ИТС). В зависимости от выбранного тарифа сопровождения («ПРОФ», «Выгодный», «Индивидуальный») вы получаете 10, 15 или 20 бесплатных консультаций в месяц. Стоимость пакета дополнительных 5 консультаций — 2200 руб. Оформляя договор ИТС на 1 год, в течение 3-х месяцев, после покупки программы «1С» вы получаете скидку 55%! Договор сопровождения по акции (по стоимости 1 879 руб./месяц вместо 3 381 руб./месяц), включает: Линию Консультаций — помощь специалистов в период отчетности и ответы на ваши вопросы по работе в «1С».

Выезд персонального специалиста в ваш офис в пределах Екатеринбурга 1 раз в месяц, либо удаленное обслуживание — зависит от желания клиента.

Регулярное обновление программы раз в месяц или оперативно, сразу после выхода релиза. Выезд специалиста: стоимость выезда сертифицированного специалиста «1С» от 2 000 руб. Удаленное подключение: чтобы решить вопросы по работе программы «1С», специалист Линии консультаций, программист или инженер по сопровождению подключаются к вашей программе удаленно, с помощью сервиса 1С-Коннект. Облачные продукты: можно приобрести программный продукт «1С» для работы на вашем оборудовании в вашем офисе, или в облаке. Каждая из версий имеет свои преимущества, например: Облачный сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет» позволяет работать удаленно через Интернет с популярными программами 1С из любой точки мира без дополнительных затрат на оборудование и сопровождение программ.

Преимущество традиционных версий в том, что все данные хранятся на ваших компьютерах . Вы платите единожды за программу, при ее покупке. Рейтинг, награды: Компания «Прайм-1С-Екатеринбург» входит в число лидеров рейтинга фирм «1С-Франчайзи» по Свердловской области. Специалисты компании имеют 245 действующих сертификатов, подтверждающих квалификацию и навыки работы с программами «1С». Учебный Центр — лидер в УрФО по количеству аттестованных преподавателей и обученных слушателей, среди ЦСО России и СНГ занимает 2-е место после Москвы и Санкт-Петербурга. Компания «Прайм-1С-Екатеринбург» входит в ТОП-30 рейтинга фирм «1С-Франчайзи» по России.

1С-ВЕКТРО. Группа компаний http://www.vectro.ru Специализация: реализация, внедрение и сопровождение решений 1С. Период работы франчайзи: образована в 1998 году для оказания услуг по автоматизации предприятий на базе продуктов «1С». С 2006 года является совместным предприятием фирм «1С» и «ВЕКТРО». Виды поддержки: сопровождение типовых и нетиповых конфигураций, консультации по ведению учета по телефону или «1С-Коннект». ИТС ПРОФ и ИТС Техно. Линия поддержки и время ее работы (по мск): Стоимость услуг: тарифы регулярного сопровождения — Базовый , Стандарт, ПРОФ, Абонемент — от 9 894 руб. Выезд специалиста: программиста или методиста — 2950 руб. в час. При объемных работах (от 5 часов) тариф снижается. Например, при работах от 10 до 24 часов — 2750 руб. в час. Удаленное подключение: оперативная связь со специалистом поддержки через 1С-Коннект. Облачные продукты: сервис 1С:ФРЕШ. Рейтинг, награды: 1С-ВЕКТРО обладатель сертификатов и статусов, таких как 1С:Франчайзинг, 1С:Центр разработки, 1С:Центр сопровождения, ISO 9001:2008 и других.

Лаборатория Форт Крым http://www.fort.crimea.com/ Специализация: продажа и обслуживание ПО, предназначенного для учета и управления. Период работы франчайзи: офис в г.Симферополе является франчайзи с 2000 года. Виды поддержки: 1С-Коннект, ИТС (информационно-технологическое сопровождение) программ 1С в т.ч. по отраслевым направлениям (ритейл, бюджет, медицина, строительство и т.п.). Линия консультаций «Лаборатории Форт Крым». Линия поддержки и время ее работы (по мск): линия консультаций компании работает через 1С-Коннект, телефон, сайт, Viber (голосовые звонки), электронной почте. Задать вопрос можно в любое удобное время, ответ можно получить по будням с 9:00 до 18:00. Ограничения: 10 минут на консультацию;

вопросы задает только один сотрудник одной организации, при необходимости получения доступа к линии другим сотрудникам необходимо внести дополнительную плату — 900 рублей в месяц;

ответы можно получить по типовым вопросам, стандартным конфигурациям, если необходимо разобраться в работе более узкоспециализированной программы потребуется обратиться на линию поддержки от разработчика. Стоимость услуг: линия консультаций — от 300 рублей при ответе на определенное количество вопросов, от 2700 рублей — для доступа от 1 месяца. Дополнительный пользователь — 900 рублей в месяц, приоритет на линии — 2000 рублей в месяц. Есть дополнительные услуги по настройке, адаптации программы под клиента в т.ч. с выездом. Выезд специалиста: вызов в пределах города — 450 рублей, пригород — 850 рублей, межгород (по километражу) — 35 руб./км. Выезд к клиенту для проведения идентификации — 1000 рублей. Удаленное подключение: 1С-Коннект — от 490 рублей, для пользователей ИТС — бесплатно. Облачные продукты: 1С:Fresh, 1С:Готовое рабочее место, 1С:Fresh Мультибух. Рейтинг, награды: сертификаты 1С, Учебный центр «Форт Крым» имеет лицензию на дополнительное профессиональное образование — серия 82Л01 № 0000194 регистрационный № 0186 от 30 мая 2016 г.

Группа Компаний «СофтБаланс» https://sb-vnedr.ru Специализация: разработка и интеграция программного обеспечения на базе 1С. Период работы франчайзи: одна из старейших компаний со статусом 1С:Франчайзи Санкт-Петербурга — статус официального партнера получен 3 марта 1997 года, в мае 1998 года фирмой «1С» был выпущен официальный сертификат. Виды поддержки: поддержка консультантом, аккаунт-менеджером, программистом.Сопровождение программ 1С, ИТС — сопровождение, настройка и выезд специалиста, 1С:Комплект поддержки, горячая линия. Линия поддержки и время ее работы (по мск): работает по телефону, возможен выезд специалиста для настройки, подключение удаленно через программу TeamViewerQS_SB_Custom или Ammyy Admin.В пиковое время (периоды отчетности) вопросы также принимаются по электронной почте. Линия работает в обычное рабочее время. Стоимость услуг: консультирование по типовым конфигурациям — 600 минут, без ограничения срока действия — 20 000 руб., 300 минут — 14 000 руб. Поддержка ИТС — от 9 894 руб. Выезд специалиста: работа с типовыми конфигурациями на рабочем месте клиента (2 часа) — 6 600 руб. Абонентское обслуживание с выездом — 8600 рублей в месяц. Возможен выезд специалиста для настройки, обновления программы и других услуг. Удаленное подключение: удаленное обслуживание от 100 рублей в месяц. В рамках ИТС-сопровождения есть бесплатные опции, такие как соединение через 1С-Коннект. 1С:Комплект поддержки — на год от 14 280 рублей Облачные продукты: сервис 1С Фреш с поддержкой. начиная с тестового периода. Стоимость от 4 577 рублей. Рейтинг, награды: сертификаты 1С, золотой сертифицированный партнер «1С-Битрикс» и другие.

Ю-софт https://www.1c-usoft.ru Специализация: информационно — технологическое сопровождение таких программ, как «1С: Бухгалтерия», 1С: Зарплата и Управление Персоналом«, «1С: Управление торговлей». Период работы франчайзи: является официальным франчайзи 1С с 1993 года. Виды поддержки: комплексная поддержка пользователей: техническая, консультационная, методическая. Проводятся ежемесячные обучения и вебинары. Компания помогает в постановке технического задания специалистам, производит необходимые доработки программ по техническому заданию. Линия поддержки и время ее работы (по мск): есть собственный отдел сопровождения пользователей и линия консультаций. Время работы службы поддержки с 9:00 до 19:00. Стоимость услуг: помимо стандартных тарифов сопровождения 1С компания разработала несколько авторских, объединив наиболее востребованные услуги: КП Проф — стандартный тариф на сопровождение от 1С от 2818 рублей в месяц. Включает доступ к обновлениям и 15 полезных сервисов 1С. Дает доступ к профессиональной линии консультаций: 45 минут в день. Подразумевает удаленное обновление программы специалистом с поддержкой двух типовых баз. Стоимость без прерывания: 33 816 руб./год. АКЦИЯ: 2 часа любых работ в подарок!

Оптимум — расширенный КП Проф. Все преимущества стандартного договора и сервисов, но при этом расширенная линия консультаций и сопровождения: 60 минут в день и 1 час в месяц на доработки программы. Поддержка трех типовых, а также измененных баз. Стоимость без прерывания: 48 000 руб./год. АКЦИЯ: 3 часа любых работ в подарок!

Экспертный — к стандартному КП Проф добавляются расширенная линия консультаций — 60 минут в день, и работа программиста — 2 часа в месяц на доработки, проверку ошибок и прочие задачи. Поддержка трех типовых и/или измененных баз. Стоимость без прерывания: 58 800 руб./год. АКЦИЯ: 4 часа любых работ в подарок!

Премиум — стандартный КП Проф с сервисами безлимитная линия консультаций и сразу 3 часа работы программиста в месяц. Поддержка четырех типовых и/или измененных баз. Стоимость без прерывания: 66 000 руб./год. АКЦИЯ: 5 часов любых работ в подарок! Выезд специалиста: выезд возможен, входит в тариф «Премиум» либо согласуется с клиентом индивидуально. Удаленное подключение: удаленное подключение — наиболее удобный способ взаимодействия для обеих сторон и его стоимость входит во все тарифы сопровождения 1С. Облачные продукты: 1С: Готовое рабочее место и 1С: Фреш. Стоимость стандартная по прайс-листу фирмы 1С, состав тарифов у облачных решений отличается от состава стандартных тарифов на сопровождение. Рейтинг, награды: имеются статусы: 1С: Франчайзи,

1С: Авторизованный учебный центр,

1С: Центр сертифицированного обучения,

1С: Центр реальной автоматизации,

1С: Центр компетенции 54-ФЗ

1С: Центр сетевой компетенции. Также команда специалистов имеет более 20 сертификатов уровня «1С: Специалист» и 50 сертификатов уровня «1С: Профессионал»

Софт-Эверест https://www.soft-everest.ru Специализация: компания «Софт-Эверест» специализируется на продаже и настройке программ для бухгалтерского и торгового учета. Период работы франчайзи: основана в 2006 году группой специалистов имеющих многолетний опыт внедрения автоматизированных систем управления предприятием, в том же году был получен статус франчайзи 1С. Виды поддержки: официальный партнер фирмы «1С» и предоставляет клиентам полный спектр услуг связанных с программами «1С»: продажа программ фирмы «1С»;

сопровождение типовых и доработанных программ «1С»;

внедрение, доработка и настройка программ «1С»;

обучение и консультации по работе с программами;

выполнение сложных проектных работ;

1С-Отчетность. Линия поддержки и время ее работы (по мск): есть собственная линия поддержки (технической и консультационной). Время работы линии поддержки с 9-30 до 18-30. Стоимость услуг: в тариф Подписка «1С:ИТС ПРОФ» на 12 месяцев входит консультация технического специалиста 15 минут в день, стоимость 33816 руб. в год. Так же есть тариф Подписка «1С:ИТС ПРОФ ПРЕМИУМ» на 12 месяцев входит 12 часов программиста-консультанта 57 816 руб. Выезд специалиста: 600 руб. в пределах МКАД. Выезд за МКАД — цена договорная. Удаленное подключение: подключение к рабочему компьютеру пользователя для установки или настройки — от 1000 руб. Облачные продукты: компания работает с облачными продуктами 1С Фреш и 1С Аренда. Разница в поддержке между облачными и стационарными решениями в том что облачные решения обновляются автоматически, но при разработка дополнительного функционала в облачных решениях более ресурсоемкая. Рейтинг, награды: компания обладает всеми основными сертификатами и статусами фирмы «1С», позволяющими осуществлять внедрение и сопровождение программных продуктов «1С:Предприятие»: 1С:Франчайзинг

1С:Сервис-партнер В Официальном рейтинге 1С ИТС организация находится на 39 месте из 929 компаний.

1-С Советник https://sovetnik1c.ru/ Специализация: проекты полного цикла внедрения и дальнейшего сопровождения на базе решений 1С в секторе B2B. Есть большой опыт внедрения и сопровождения программного обеспечения для транспортных компаний и предприятий общественного питания. Корпоративное сопровождение крупных заказчиков по SLA и согласованным запросам на изменение. Оптимизация быстродействия и надежности высоконагруженных информационных систем. Период работы франчайзи: с 2003 года. Виды поддержки: техническая, консультативная, настройка программ, установка и т.п. Компания оказывает комплекс услуг по поддержке пользователей 1С: Корпоративная поддержка по условиям SLA. Абонентское сопровождение. Экспертные консультации от специалистов по 1С и бухгалтерскому учету. Установка, настройка, обновление программного обеспечения. Оптимизация 1С для увеличения скорости работы программы. Доработка программного обеспечения, в том числе для компаний, у которых типовой функционал не покрывает все потребности. Настройка интеграции сайта и 1С. Решение технологических проблем в работе 1С. Консультации по восстановлению работоспособности 1С. Решение вопросов производительности, доступности и стабильности информационной системы 1С. Линия поддержки и время ее работы (по мск): техническая и консультационная поддержка. Время работы службы поддержки с 06:00 до 18:00. Стоимость услуг: на выбор 3 комплекта поддержки 1С КП ПРОФ, 1С КП ПРОФ «Риски на минимум», 1С КП ПРОФ «Всё под контролем». В каждый комплект поддержки входит 2 часа консультативной и технической поддержки. В комплекты поддержки «Риски на минимум» и «Всё под контролем» включены сервисы, которые позволяют избежать финансовых потерь за счет минимизации риска работы с недобросовестными организациями и мошенниками, а также помогают защитить интересы компании, в том числе в судебных спорах. Для корпоративной и абонентской поддержки согласовываются индивидуальные условия. Выезд специалиста: выезд к пользователям специалиста — есть или нет, стоимость услуги — 2500 рублей/час. Удаленное подключение: для установки или настройки программы — 2300 руб./час. Облачные продукты: компания работает с облачными решениями 1С. Существующие тарифы поддержки подходят и для облачных продуктов. Рейтинг, награды: одна из крупнейших организаций Екатеринбурга, имеет опыт масштабных проектов и сопровождения холдинговых структур. Компания успешно прошла добровольную сертификацию международного стандарта системы менеджмента качества ISO 9001-2015 в Бюро Веритас Сертификейшн. Единственная компания в городе Екатеринбурге, которая имеет статус «Центр корпоративной технологической поддержки». Статусы от компании 1С: Центр корпоративной технологической поддержки;

1С ФРАНЧАЙЗИНГ;

Сервис-партнер фирмы 1С;

Центр реальной автоматизации;

Центр компетенции по ERP-решениям;

Центр компетенции по документообороту;

Центр компетенции КОРП;

1С Консалтинг;

1С Fresh.