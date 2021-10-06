«Ночной бухгалтер». ФСС сольет работодателям данные о болезнях сотрудников

Не маниакально будут, конечно, следить. Но ФСС в любой момент сможет рассказать работодателю все о вашей болезни в режиме онлайн.
Что за слежка такая
На самом деле, все объясняется достаточно просто: так как больничные теперь будут электронными, то работать с ними будет целая система. Как только в ней появится больничный, ФСС сам запросит подтверждение данных у ПФР. А после этого оповещение о больничном придет работодателю.
Такие сообщения будут приходить и при закрытии, продлении или аннулировании больничного.
Впрочем, с новым порядком связано много нюансов: в частности, работодатели будут должны в течение 3 дней после закрытия больничного отправить в систему сведения о стаже, зарплате, замене лет, доле ставки и так далее.
Очередное подгорание дедлайнов бухгалтерам и кадровикам, конечно, радости не добавит. Вот что пишут в комментариях наши читатели:
Расходимся, чуда не будет
В некоторых странах на волне ковидного кризиса наблюдается чудо чудное: доходы населения стали расти. Мол, кадры становятся ценнее, люди быстрее меняют работу, и их пытаются удержать в том числе ростом зарплат. В России такого нет, сокрушаются эксперты. У нас, мол, низкая производительность труда.
Шикарно, ребята. Факты ради фактов. А решение проблемы кто-нибудь знает?
Может быть, решение — факторинг? Не пропустите наш новый бесплатный вебинар 19 октября!
Отвлекаемся
Мы тут тоже немного заколебались в негативе, но мимо важных новостей стараемся не проходить. В общем, ловите:
- Бухгалтеры будут сдавать обновленную декларацию по налогу на имущество
- Подтвердить расходы на перевозку груза для налогообложения прибыли можно другими документами
Сериал
Вы точно соскучились по Берте Сергеевне, так что ловите новую серию сериала :)
Мы недавно говорили на «Клерке» про CRM-системы и теперь решили рассмотреть самые топовые из них. На очереди — Простой бизнес.
Сами разработчики называют систему «CRM с человеческим лицом». Мы разобрались и объясняем вам, почему это действительно очень просто, удобно и эффективно.
У Простого бизнеса есть бесплатная версия, так что попробовать может любой и прямо сейчас.
А еще мы привели примеры отзывов реальных клиентов.
Что еще в плюсах Простого бизнеса?
Например:
- выгодные цены (зависят от потребностей именно вашего бизнеса);
- возможность подобрать подходящий модуль именно для вас;
- широкий функционал и оперативная техподдержка;
и многое другое.
Ваша припозднившаяся редакция