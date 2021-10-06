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«Ночной бухгалтер». ФСС сольет работодателям данные о болезнях сотрудников

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Не маниакально будут, конечно, следить. Но ФСС в любой момент сможет рассказать работодателю все о вашей болезни в режиме онлайн.

Что за слежка такая

На самом деле, все объясняется достаточно просто: так как больничные теперь будут электронными, то работать с ними будет целая система. Как только в ней появится больничный, ФСС сам запросит подтверждение данных у ПФР. А после этого оповещение о больничном придет работодателю.

Такие сообщения будут приходить и при закрытии, продлении или аннулировании больничного.

Впрочем, с новым порядком связано много нюансов: в частности, работодатели будут должны в течение 3 дней после закрытия больничного отправить в систему сведения о стаже, зарплате, замене лет, доле ставки и так далее.

Очередное подгорание дедлайнов бухгалтерам и кадровикам, конечно, радости не добавит. Вот что пишут в комментариях наши читатели:

Расходимся, чуда не будет

В некоторых странах на волне ковидного кризиса наблюдается чудо чудное: доходы населения стали расти. Мол, кадры становятся ценнее, люди быстрее меняют работу, и их пытаются удержать в том числе ростом зарплат. В России такого нет, сокрушаются эксперты. У нас, мол, низкая производительность труда.

Шикарно, ребята. Факты ради фактов. А решение проблемы кто-нибудь знает?

Может быть, решение — факторинг? Не пропустите наш новый бесплатный вебинар 19 октября!

Отвлекаемся

Мы тут тоже немного заколебались в негативе, но мимо важных новостей стараемся не проходить. В общем, ловите:

Сериал

Вы точно соскучились по Берте Сергеевне, так что ловите новую серию сериала :)

Мы недавно говорили на «Клерке» про CRM-системы и теперь решили рассмотреть самые топовые из них. На очереди — Простой бизнес.

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