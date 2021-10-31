История про бухгалтера Берту. Как перевести коды ошибок в отчетах с налогового языка на бухгалтерский

Дергающийся глаз и давление 140 / 100 — так героиня нашего бухгалтерского сериала встречала каждый отчетный период. И ведь бесили даже не сами отчеты, а протоколы проверки к ним — как будто с эльфийского на китайский и обратно перевели. Но Берта Сергеевна постигла дзен и придумала, как побороть эту напасть.

Непереводимый набор слов каждый раз проскакивал в моей голове, когда при формировании 6-НДФЛ или РСВ я видела протокол проверки с ошибками. Да что ж такое. Вроде все, что просит шайтан-машина поправила, а вот надо же — снова «краснота».

Нет ничего для бухгалтера страшнее, чем по несколько раз вносить исправления в казалось бы уже готовый отчет, потому что проверка его не пропускает, выискивая все новые и новые ошибки. Личный бухгалтерский ад на земле при этом выглядит примерно так:

Строка 75, позиция 6: Элемент «http://пф.рф/ВС/СЗВ-М/2017-01-01:СНИЛС»; недействителен: значение «" недействительно с точки зрения его типа данных «http://пф.рф/унифицированныеТипы/2014-01-01:ТипСтраховойНомер»; — Сбой ограничения Pattern. Код результата: 50 отчет не будет принят. Необходимо устранить критические ошибки, из-за которых отчет не будет принят.

Ну как тут понять, чего от тебя хотят? Хоть переводчика вызывай.

Когда я формировала за полугодие отчеты по сотрудникам ошибок было много, ну я еще тогда не до конца разгребла некоторые недочеты в сведениях, да и с НДС были проблемы — там то вообще после УСН для меня темный лес. Я до красноты в глазах вглядывалась в монитор, делала распечатку протокола и потом как по карте на «Зарнице» пыталась разобраться — где спряталась та самая ошибка.

А ведь порой речь шла в буквальном смысле о копейке или опечатке в СНИЛС.

Слышали шутки про чай и коньяк? Ну вроде как бухгалтеры или чай с плюшками сутками пьют или коньяк в него добавляют. Так вот — я была на грани второго варианта. Ну, серьезно — как можно разобраться в этом беспределе. А еще знаете, бывает плюнешь на ошибки, ну вроде как там они не критические и отправляешь, а вот в ответ вот такая кракозябра:

В общем игнорировать нельзя. И когда с утра я осознала, что сегодня 1 октября и надо начинать уже составлять черновики отчетов, мой пульс начал стремительно расти. С самыми мрачными предчувствиями я открыла свой БухСофт Онлайн, сформировала первый СЗВ-М, заметила что опять выскочил протокол проверки и...

Да, я увидела ошибку, но боже мой — она была написано понятным языком. Ну т. е. не так, как выше, а простым, человеческим: «Не заполнен СНИЛС по одному из застрахованных. Укажите номера по всем людям, которые указаны в форме».

Протерла глаза, думала приснилось — нет, все та же надпись на экране. Рука сама потянулась написать в чат поддержки БухСофт. Спросила специалиста — что случилось? Помните, в «Звездных войнах» был такой робот смешной C-3PO (Си-Три-Пи-О), который знал кучу языков. Лично мне показалось это он там с той стороны экрана переводит. А кто еще может понять язык проверки?

Все оказалось проще. Разработчики БухСофт Онлайн сжалились над бухгалтерами и придумали механизм, переводящий непонятные иероглифы программы проверки на обычный, понятный язык.

А теперь хвастаюсь :)

Расшифровка ошибок. Все протоколы проверки отчетности переведены на понятный и простой русский язык.

Интерактивность . Протоколы стали интерактивными. Вы можете сразу перейти к отчету и программа подсветит ячейку, в которой есть проблема.

Протоколы стали интерактивными. Удобство. Теперь сам протокол не блокирует работу с программой. Протокол появляется на темном фоне справа от отчета, который вы заполняете.

Информация. Протокол стал показывать статус проверяемого файла в зависимости от вида ошибок: отчет не примут, примут частично, примут с предупреждениями. ?

Пищу от восторга! Неужели и правда не придется сидеть с ручкой и распечаткой и идти по пути от «Раздела 5 строки 6 пункта 4 к... » в общем не важно. Теперь можно быстро и легко разобраться, где ты именно ошибся или опечатался.

Оставить заявку на доступ к БухСофт и проверить свой отчет можно здесь >>>>

Ну а самое главное в таких декларациях, как НДС или налог на прибыль, где всегда что-то где-то выскакивает и вылезает мне не придется сидеть и разбираться по несколько дней. 80% времени уходило только на расшифровку и поиск места ошибки, а теперь надо только разобраться, где ты опечатался, недозаполнил и т. д.

Коллеги, ну это же настоящий Си-Три-Пи-О для нас — бухгалтеров, свой личный переводчик. А главное платить за него отдельно не надо, в БухСофт платим по выбранному тарифу и все, никаких «скрытых комиссий»!

Прямо захотелось поэкспериментировать, пойду еще парочку отчетов заполню и проверю! Делитесь в комментариях самыми ужасными протоколами проверки, которые встречали, обсудим, поспорим, сравним :)