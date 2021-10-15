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«Ночной бухгалтер». Поставщики шлют испорченные документы. Объявляем флешмоб замученных бухгалтеров

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Поставщикам и клиентам пофигу, что там у бухгалтера болит: документы шлют грязные, мятые, а порой настолько испорченные, что оттуда вообще нельзя вытащить информацию.

А у вас?

Пятничный челлендж от «Клерка»: поделитесь, в каком виде присылают документы вам? Читательница поделилась с нами вот такой фоткой товарной накладной:

И понеслась! Клерки прокомментировали:

«Ну и нормальные документы! Сразу видно: были в работе.»

А еще:

«Мне запомнилась накладная со следом ботинка. Прям на весь лист четкий отпечаток грязной обуви.»

Про эту же фотку:

«Читаемый документ, еще и в файлике. С обьектов и не такое привозят.»

Или вот:

«Нам недавно тоже красивый документик принесли. Мы так и не поняли, то ли в луже валяли, то ли кофе проливали, то ли рыбу заворачивали»

Некоторые пишут даже про песок, цемент и заклеенные скотчем бумаги. А у вас как? Запускаем челлендж: делитесь в комментариях!

Ахтунг

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Пояснили

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