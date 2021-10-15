«Ночной бухгалтер». Поставщики шлют испорченные документы. Объявляем флешмоб замученных бухгалтеров

Поставщикам и клиентам пофигу, что там у бухгалтера болит: документы шлют грязные, мятые, а порой настолько испорченные, что оттуда вообще нельзя вытащить информацию.

А у вас?

Пятничный челлендж от «Клерка»: поделитесь, в каком виде присылают документы вам? Читательница поделилась с нами вот такой фоткой товарной накладной:

И понеслась! Клерки прокомментировали:

«Ну и нормальные документы! Сразу видно: были в работе.»

А еще:

«Мне запомнилась накладная со следом ботинка. Прям на весь лист четкий отпечаток грязной обуви.»

Про эту же фотку:

«Читаемый документ, еще и в файлике. С обьектов и не такое привозят.»

Или вот:

«Нам недавно тоже красивый документик принесли. Мы так и не поняли, то ли в луже валяли, то ли кофе проливали, то ли рыбу заворачивали»

Некоторые пишут даже про песок, цемент и заклеенные скотчем бумаги. А у вас как? Запускаем челлендж: делитесь в комментариях!

Ахтунг

Не успели сдать СЗВ-М? Есть еще совсем чуть-чуть времени, скорее отправляйте! Только не ошибитесь впопыхах.

Пояснили

Минфин рассказал, что с пожизненных выплат бывшему работнику платить взносы не надо, но вот НДФЛ — придется.

А налоговики заявили, что от штрафов по ККТ отмазка «нестабильный интернет» не спасет. Потому что в ККТ есть внутренняя память, в которой сохраняется вся информация при сбое в интернете.

Как помочь бизнесу удержаться на плаву в кризис? Мы знаем работающие инструменты и поговорим о них на бесплатном вебинаре 19 октября. Только записаться не забудьте.

Снимаем репортажи и делаем проверялки

«Клерк» сходил в офис к БухСофту: почитайте, как это было. Эмоции — огонь!

А еще мы тут тест устроили про электронные трудовые. Хотим, чтоб даже кадровые гуру себя проверили — взамен с нас подарочки.

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Ваша ну как можно так над бухгалтерами издеваться редакция