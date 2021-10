Репатриация валютной выручки: что изменилось

С 2019 года российские власти взяли курс на либерализацию валютного контроля в части обязанностей резидентов по репатриации валютной выручки. Для начала разберемся, о каких обязанностях идет речь, а потом поговорим, что в них изменилось.

Что такое репатриация? Обязанности резидентов в сфере ВЭД

Исходя из ст.19 ФЗ-173, у российских экспортеров и импортеров товаров/работ/услуг/результатов интеллектуальной деятельности есть 2 блока обязанностей:

учет контракта в банке;

репатриация выручки.

Поговорим подробнее про каждый из блоков.

Учет контракта в банке

Российские резиденты при заключении ВЭД-контрактов и договоров займа с иностранцами обязаны в общем случае:

сообщить в обслуживающий российский банк о сроках исполнения нерезидентами обязательств по договору

и зарегистрировать в этом банке данный договор («поставить на учет»).

Постановка на учет — это формальное требование, которое банк исполняет самостоятельно по факту предъявления ему договора. Оно означает, что банк будет в рамках особенной процедуры отслеживать все операции по данному договору и следить за своевременностью исполнения сторонами своих обязательств. Каких-либо дополнительных действий от резидента не требуется.

На учет ставятся не все контракты, а только крупные:

экспортный контракт (контракт, по которому, например, товары поставляются из России, а денежные средства идут в Россию) ставится на учет, если его сумма превышает 6 млн рублей,

а импортный контракт (контракт, по которому, например, товары поставляются в Россию, а средства идут из России) — если его сумма превышает 3 млн. рублей.

договор займа (вне зависимости от направленности первичного потока денежных средств — «входящие» и «исходящие» в/из России займы) — если его сумма превышает 3 млн рублей.

Репатриация выручки. Как было раньше

После регистрации контракта в банке резидент ранее был вправе производить расчеты со своим иностранным контрагентом только с использованием счета в том банке, который произвел учет контракта. На этот же счет резидент должен был вернуть выручку по контракту.

Пример 1. ООО «А» заключен экспортный контракт (например, договор оказания услуг или поставки товара) с нерезидентом — ABC Inc. (поставщик товара/услуг). Согласно договору, ABC Inc. обязан оплатить предмет договора в течение 5 рабочих дней после исполнения ООО «А» своих обязательств по договору. Именно на ООО «А» валютное законодательство и возлагает обязанность получить на счет в российском банке оплату от ABC Inc. в сроки, установленные договором.

Пример 2. ООО «А» заключен контракт на импорт (например, договор лицензирования иностранного ПО или договор подряда) с нерезидентом — ABC Inc. (лицензиар / подрядчик). По договору ООО «А» выплатила аванс 50% от суммы договора до исполнения ABC Inc. своих обязательств. Впоследствии ABC Inc. отказался от исполнения договора в одностороннем порядке. На ООО «А» возлагается обязанность вернуть на счет в российском банке аванс, уплаченный ранее в адрес ABC Inc., причем в установленные договором сроки.

Пример 3. ООО «А» предоставил в кредит денежные средства иностранцу — ABC Inc. Согласно договору, ABC Inc. обязан вернуть основную сумму долга по истечение 5 лет. ООО «А» должен обеспечить получение от ABC Inc. основной суммы долга в пределах срока, установленного договором для возврата займа.

При этом базовое правило до 01.07.2021 года обязывало большинство резидентов возвращать выручку именно в денежной форме. Провести встречный зачет по ВЭД-контрактам изначально можно было только для очень ограниченного круга пользователей (страховщики, отрасль рыболовства и проч.), а зачесть «исходящий» заем можно было только к «входящему» в Россию займу и никак иначе. Обращаем ваше внимание, что требование о репатриации по займам с 31 июля 2020 года относится также к контрактам, заключенным физическими лицами — резидентами РФ.

Глобальные изменения 2020-2021 гг. — как отменяли репатриацию

По-настоящему революционные законы были приняты в 2019 и 2021 году.

Федеральный закон от 02.08.2019 N 265-ФЗ вступил в силу 1.01.2020 года. Он касался контрактов в рублях и ввел 2 основополагающие нормы.

1. Закон полностью отменил обязанность резидентов по возврату выручки, полученной от нерезидентов, на свои счета в РФ (см. Пример 1 выше), если такой доход был получен по «рублевому несырьевому контракту».

То есть, с 1 января 2020 года можно без штрафов не возвращать деньги в Россию, если:

в контракте обязательства номинированы в рублях;

валюта оплаты — тоже рубли;

договор не является кредитным;

договор не связан с поставкой ограниченного перечня сырьевых товаров (минеральные продукты, уголь, нефть, газ, медь, а также иные виды сырья).

2) Закон установил для «сырьевиков» поэтапную отмену обязанности по репатриации выручки, полученной по «рублевым контрактам», освобождая их полностью от обязанностей по репатриации к 2024 году.

Федеральный закон от 28.06.2021 N 223-ФЗ вступил в силу почти мгновенно — с 01.07.2021 года.

Закон освобождает от репатриации большинство ВЭД-контрактов в иностранной валюте — назовем их «инвалютными несырьевыми». Вне зависимости от даты заключения самого контракта, причитающуюся по нему выручку после 1 июля можно оставить за рубежом, если она планируется по ВЭД-контракту:

предметом которого не является поставка сырья;

при этом договор не является кредитным;

вне зависимости от иных факторов, включая валюту контракта.

Недавно был опубликован еще один законопроект, который предназначен для освобождения сырьевых контрактов от репатриации. Во-первых, планируется ускорить поэтапную отмену репатриации по рублевым сырьевым контрактам (пп. Б выше) до полной отмены к 2023 году. Во-вторых, проект предлагает поэтапное освобождение от репатриации и для инвалютных сырьевых контрактов до полного освобождения к 2024 году.

То есть в настоящий момент правила репатриации действуют только:

в отношении сырьевых контрактов (с учетом поэтапной отмены)

и кредитных договоров (полностью и вне зависимости от валюты),

а также платежей, поставка по которым не состоялась.

Принятые и предлагаемые изменения не касаются обязанностей резидентов, иллюстрированных в Примерах 2 и 3 выше (т.е. импортёры все еще должны вернуть в РФ уплаченный аванс за неисполненные контрагентом обязательства, а займодавцы — обеспечить возврат займов, выданных нерезидентам).

Кнут и пряник — усиление мер контроля при либерализации законодательства

Старое. Революция никак не затронула отчетность по учету контрактов (см. выше).

Переходное. Революция никак не затронула саму обязанность резидентов обеспечить оплату контрактов от своих контрагентов — просто теперь эта оплата в большинстве случаев может осуществляться на счета, открытые в банках вне России.

При этом ФНС РФ разъяснила (Письмо от 10.08.2020 N ВД-4-17/12881@), что помимо денежной оплаты теперь допускается прекращение обязательств по контракту через зачет встречного требования, уступку требования иному лицу, новацию и др. неденежные способы (но только для контрактов, по которым требования о репатриации выручки были отменены).

Новое. В дополнение к этому 223-ФЗ ввел новую форму отчетности резидентов — теперь уже перед ЦБ РФ.

Резиденты-экспортеры, попавшие в специальный перечень ЦБ РФ, обязаны предоставлять в ЦБ РФ информацию об исполнении нерезидентами их обязательств по контракту (путем денежной оплаты или иного способа прекращения обязательств), а также об активах/обязательствах самих резидентов по контрактам с нерезидентами.

Перечня обязанных резидентов пока нет, равно как и нет четкого понимания о потенциальных кандидатах на попадание в этот перечень — он будет разработан ЦБ РФ и опубликован на его официальном сайте, вместе с порядком предоставления таких отчётов. Предположительно, это будет аналог профессиональных участников ВЭД, список которых также анонсирован, но пока не разработан (однако пока прямых свидетельств этому нет).

Для электронного взаимодействия между резидентами, госорганами и органами/агентами валютного контроля (банки, ФНС РФ, ЦБ РФ и др.) была разработана система «Одно окно» на базе платформы «Мой экспорт» Российского экспортного центра. Доступ к ней добровольный и бесплатный. Система помогает резидентам предоставить нескольким ведомствам одновременно необходимые документы для валютного контроля, получения разрешительной документации (лицензии, сертификации и т.п.) и иных целей.

Штрафы, риски и ответственность

Штрафы за непостановку на учет и неподачу документов в банк

В эту категорию попадают, в частности, действия:

непредставление в банк форм учета и отчетности по валютным операциям;

непредставление подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций,

Наказываются (если просрочка составила более 90 дней):

ФЛ — до 3 000 рублей;

должностные лица — до 5 000 рублей;

ЮЛ — до 50 000 рублей.

Штрафы за нерепатриацию

В эту категорию попадают:

нерепатриация выручки на счет в Россию в отношении любого кредитного контракта;

нерепатриация авансов, уплаченных нерезидентам за неисполненную поставку;

нерепатриация выручки в отношении сырьевого ВЭД-контракта в рублях на сумму >200 000 рублей (по лимитам и до полного освобождения к 2024 году, если не будут приняты послабления);

нерепатриация выручки в отношении сырьевого ВЭД-контракта в иностранной валюте на сумму >200 000 рублей в эквиваленте (если не будут приняты послабления);

невыполнение обязанности по исполнению / прекращению обязательств по ВЭД-контракту.

Наказываются:

ФЛ — за все нарушения, кроме нерепатриации авансов и невыполнения обязанности по исполнению контракта. Предупреждением либо штрафом 1/150 ключевой ставки от суммы зачисленных не в срок средств, за каждый день просрочки репатриации и/или штрафом от 5% до 30% от суммы нерепатриированных средств в зависимости от вида и валюты договора.

Должностные лица — за все нарушения. Штраф до 30 000 рублей.

ИП и ЮЛ — за все нарушения. Предупреждением либо штрафом 1/150 ключевой ставки от суммы зачисленных не в срок средств, за каждый день просрочки репатриации и/или штрафом от 5% до 30% от суммы нерепатриированных средств в зависимости от вида и валюты договора или средств, причитающихся резиденту от нерезидента (если обязанность по репатриации отменена).

Отдельно стоит упомянуть, что ИП и ЮЛ также могут быть привлечены к ответственности в размере от 75 до 100% от суммы незачисленных на счета (в РФ или за рубежом) средств по контракту, если их сумма превысит 100 млн. рублей (по всем валютным операциям с нерезидентом в течение года) и такое нарушение не будет иметь признаков уголовного преступления.

Уголовная ответственность

В эту категорию попадают:

нерепатриация выручки в отношении тех же видов контрактов и случаев, что и указаны выше, кроме нерепатриации по договорам займа;

действия, если сумма невозвращенной выручки превышает 100 млн рублей и ранее резидент уже был привлечен к административной ответственности.

Наказывается:

уголовным штрафом до 500 000 рублей / в размере дохода за период до 3 лет;

принудительными работами до 3 лет;

лишением свободы до 3 лет.

При совершении преступления в особо крупном размере (более 150 млн рублей) наказание — лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 млн рублей / в размере дохода за период до 5 лет.

Кроме того

Также напоминаем, что при открытии банковского счета или счета в иных финансовых организациях вне России резиденты обязаны сообщить о таком открытии (закрытии / изменений реквизитов счета) и предоставлять в российские налоговые органы данные об оборотах по счету. Эти положения закона не менялись.

Для физических лиц:

обязанность сообщить об открытии (закрытии / изменении реквизитов) счета — не позднее 1 месяца с даты соответствующего события (штраф до 5 000 рублей);

обязанность отчитаться об оборотах по счету — до 1 июня года, следующего за отчетным (штраф до 3 000 рублей).

Для юридических лиц / ИП:

обязанность сообщить об открытии (закрытии / изменении реквизитов) счета — не позднее 1 месяца с даты соответствующего события (штраф для ИП до 50 000 рублей, для ЮЛ — до 1 млн рублей);

обязанность отчитаться об оборотах по счету — ежеквартально в 30-дневный срок после окончания отчётного квартала (штраф для ИП до 5 000 рублей, для ЮЛ — до 50 000 рублей).

С 1 октября 2021 года, следуя за развитием технического прогресса, для резидентов вводится дополнительная обязанность по предоставлению аналогичной отчетности в отношении электронных кошельков и аналогичных платежных инструментов, открытых в иностранных платежных системах.

Так, физические лица подают отчет об оборотах по кошельку до 1 июня года, следующего за отчетным, а ЮЛ и ИП — ежеквартально в 30-дневный срок после окончания отчётного квартала.

Штрафы за нарушения составляют:

штраф 75-100% от суммы денежных средств, переведенных с использованием электронных средств платежа — за запрещенные валютные операции (ИП/ЮЛ/ФЛ);

штраф 20-40% от суммы зачисленных на кошелек средств — за непредставление отчетов (ИП/ЮЛ/ФЛ).

штраф до 3 000 рублей (ФЛ) / до 50 000 рублей (ЮЛ/ИП) в зависимости от количества дней просрочки предоставления отчетов.

На пути к прекрасному

Сложно переоценить значение произведенной революции. С 2021 года экспортеры объективно смогут увереннее себя чувствовать на международном рынке, получать выручку на любой удобный счет и распоряжаться средствами в рамках установленного законодательства. Кроме того, резиденты смогут свободнее использовать иные способы прекращения обязательств по договору, помимо стандартного денежного исполнения (зачетом, цессией и др.), которые часто на практике являются более оптимальными и теперь не несут в себе рисков применения колоссальных штрафных санкций (до 100% от суммы).

Однако если где-то вводят послабления, то взамен будут применены и ужесточения контроля. Международные сделки сопряжены с обязанностями по подаче огромного количества отчетности, что делает их совершенно прозрачными и контролируемыми для ЦБ РФ, налоговых органов и иных агентов валютного контроля.